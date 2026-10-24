Két gyors találat döntött a baranyai rangadón, nyert a Szentlőrinc Kozármislenyben

LABDARÚGÓ NB II

11. FORDULÓ

HR-RENT KOZÁRMISLENY–SZENTLŐRINC 0–2 (0–0)

Kozármisleny, Feleki Attila Sportközpont, 600 néző. Vezette: Molnár Attila (Király Zsolt, Kulman Tamás)

KOZÁRMISLENY: Lékai – Stumpf, Fehér Cs., Turi – Herczeg B., Kocsis D (Kirchner, 76.), Kozics, Debreceni (Zamostny, 76.) – Geiger – László K (Bíró, 76.), Szűcs P. (Molnár P., 76.). Vezetőedző: Márton Gábor

SZENTLŐRINC: Auerbach – Rac, Poór, Milovanovics, Kiss-Szemán – Dinnyés, Szolgai (Bolla, 90.) – Jung (Pálfalvi, 78.), Sámson (Csörnyei, 83.), Czérna (Butá, 83.) – Oláh B. (Rideg, 78.). Vezetőedző: Nikházi Márk

Gólszerző: Oláh B. (68.), Szolgai (73. – 11-esből)

ÖSSZEFOGLALÓ

A találkozó elején mindkét csapat elsősorban a védekezésre figyelt, csak elvétve jöttek a helyzetek, azok is inkább távoli lövések voltak. Aztán a félidő végén már a hazai csapat játszott fölényben, de nem tudott vezetést szerezni. Jött is az intő jel, a félidő utolsó percében egy kontra végén a Szentlőrinc került helyzetbe, de gól nélkül mentek az öltözőbe a felek.

A második játékrészt jól kezdte a Kozármisleny, helyzeteket alakított ki, de nem tudta megszerezni a vezetést, igaz, ehhez Auerbach Martin nagy védéseire is szükség volt. Aztán jött a hideg zuhany. A defenzíven játszó Szentlőrinc a 68. percben jutott el először a hazai kapuig, és Oláh Benjámin fejese révén megszerezte a vezetést. Ez szemlátomást megzavarta a hazai csapatot, öt perccel később egy vendégakció végén a gólszerző Oláh került a földre a tizenhatoson belül. Nem volt egyértelmű, hogy egyáltalán történt-e szabálytalanság, a játékvezető azonban egyből a büntetőpontra mutatott. A megítélt tizenegyest Szolgai Máté értékesítette, ami el is döntötte a három pont sorsát.

A hajrában a Kozármisleny mindent megtett a szépítés érdekében, de egyetlen helyzetét sem tudta gólra váltani, pedig több nagyobbat is kialakított. Aztán a mérkőzés végén egy kontra végén Lékai Soma bravúrja kellett ahhoz, hogy ne legyen három nulla az állás. A baranyai rangadón hiába játszott mezőnyfölényben a Kozármisleny, a kontrákra építő Szentlőrinc nyerte meg a mérkőzést. 0–2