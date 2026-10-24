Két gyors találat döntött a baranyai rangadón, nyert a Szentlőrinc Kozármislenyben
LABDARÚGÓ NB II
11. FORDULÓ
HR-RENT KOZÁRMISLENY–SZENTLŐRINC 0–2 (0–0)
Kozármisleny, Feleki Attila Sportközpont, 600 néző. Vezette: Molnár Attila (Király Zsolt, Kulman Tamás)
KOZÁRMISLENY: Lékai – Stumpf, Fehér Cs., Turi – Herczeg B., Kocsis D (Kirchner, 76.), Kozics, Debreceni (Zamostny, 76.) – Geiger – László K (Bíró, 76.), Szűcs P. (Molnár P., 76.). Vezetőedző: Márton Gábor
SZENTLŐRINC: Auerbach – Rac, Poór, Milovanovics, Kiss-Szemán – Dinnyés, Szolgai (Bolla, 90.) – Jung (Pálfalvi, 78.), Sámson (Csörnyei, 83.), Czérna (Butá, 83.) – Oláh B. (Rideg, 78.). Vezetőedző: Nikházi Márk
Gólszerző: Oláh B. (68.), Szolgai (73. – 11-esből)
ÖSSZEFOGLALÓ
A találkozó elején mindkét csapat elsősorban a védekezésre figyelt, csak elvétve jöttek a helyzetek, azok is inkább távoli lövések voltak. Aztán a félidő végén már a hazai csapat játszott fölényben, de nem tudott vezetést szerezni. Jött is az intő jel, a félidő utolsó percében egy kontra végén a Szentlőrinc került helyzetbe, de gól nélkül mentek az öltözőbe a felek.
A második játékrészt jól kezdte a Kozármisleny, helyzeteket alakított ki, de nem tudta megszerezni a vezetést, igaz, ehhez Auerbach Martin nagy védéseire is szükség volt. Aztán jött a hideg zuhany. A defenzíven játszó Szentlőrinc a 68. percben jutott el először a hazai kapuig, és Oláh Benjámin fejese révén megszerezte a vezetést. Ez szemlátomást megzavarta a hazai csapatot, öt perccel később egy vendégakció végén a gólszerző Oláh került a földre a tizenhatoson belül. Nem volt egyértelmű, hogy egyáltalán történt-e szabálytalanság, a játékvezető azonban egyből a büntetőpontra mutatott. A megítélt tizenegyest Szolgai Máté értékesítette, ami el is döntötte a három pont sorsát.
A hajrában a Kozármisleny mindent megtett a szépítés érdekében, de egyetlen helyzetét sem tudta gólra váltani, pedig több nagyobbat is kialakított. Aztán a mérkőzés végén egy kontra végén Lékai Soma bravúrja kellett ahhoz, hogy ne legyen három nulla az állás. A baranyai rangadón hiába játszott mezőnyfölényben a Kozármisleny, a kontrákra építő Szentlőrinc nyerte meg a mérkőzést. 0–2
PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az előző fordulóban Nagykanizsán három pontot szerző Kozármisleny az előző öt bajnokijából négyet elveszítő Szentlőrinc ellen.