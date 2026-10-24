Gólgazdag meccsen fölényesen nyert a Kecskemét a Karcag ellen

Gólveszélyesen futballoztak a hazaiak (Fotó: Réti Attila/KTE)

LABDARÚGÓ NB II

11. FORDULÓ

KECSKEMÉTI TE–KARCAGI SC 5–2 (2–1)

Kecskemét, Széktói Stadion, 1200 néző. Vezette: Papp Ádám (Sinkovicz Dániel, Tóth Csaba)

KTE: Ruisz – Szépe, Szilágyi, Szűcs Sz. – Berki (Eördögh, 69.), Haris, Kovács B. (Nyári, 84.), Göblyös (Pálvölgyi, 84.) – Beke (Merényi, 74.), Szabó B. – Bolyki (Bányai, 74.). Vezetőedző: Tímár Krisztián

KARCAG: Gergely – Kovalovszki, Fazekas L. (Szakál, a szünetben), Szekszárdi T., Mona (Kohut, a szünetben), László D. – Szűcs K., Asztalos (Fekete O., a szünetben), Györgye – Székely D. (Győri, 54.), Varga K. (Girsik, 74.) Vezetőedző: Varga Attila

Gólszerző: Szabó B. (8., 26., 53.), Eördögh (72.), Merényi (91.), ill. Varga K. (45., 74. – az elsőt 11-esből)

Kiállítva: Szakál (52.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Az első félidőt esélyeshez méltóan kezdte a Kecskemét, amely nagy nyomást helyezett a karcagi kapura. A 8. percben Szabó Bálint Beke Péter kiugratásával lépett ki, majd egy csel után meg is szerezte a vezetést. Nem változott a játék képe, a vendégek ritkán jutottak át a hazai térfélre, majd a 26. percben Szabó egy beadás után második gólját is megszerezte. Továbbra is megvoltak a KTE helyzetei, de a semmiből a Karcag szépített: Varga Kevin lőtt be egy büntetőt a félidő utolsó percében.

A második félidő egy karcagi kiállítással indult, Szakál rántotta vissza gólhelyzetben Bolykit, a megítélt büntetőt pedig Szabó be is lőtte. A KTE uralta a meccset, és a csereként beálló Eördögh révén tovább növelte aztán előnyét. A Karcag nem tört meg, egy parádés Varga-góllal újra szépített, és a hajrában sem adta fel. A KTE ugyanakkor több helyzetből is lezárhatta volna a meccset, ami Merényi révén a hosszabbításban sikerült is, így fölényes győzelem lett a vége. 5–2

Visszatért a helyes útra a lila-fehér együttes (Fotó: Réti Attila/KTE)

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az előző fordulóban Mezőkövesden vereséget szenvedő Kecskemét a négy bajnoki óta nyeretlen Karcag ellen.