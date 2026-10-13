Izlandon is kikapott a Tatabánya a férfi kézi El-ben

Három sérült játékosa, a beálló Szűcs Bence, a balátlövő Bodó Richárd és a balszélső Baptiste Damatrin nélkül szállt repülőre a tatabányai együttes. Az úti cél Izland fővárosa, Reykjavík volt. A 15 egészséges kézilabdázónak a Valur otthonában kellett életben tartania a reális esélyt a továbbjutásra.

A szorosan alakuló első félidőben a jobbátlövő Demis Grigoras már a 10. percben piros lapot kapott, a Bányásznak futnia kellett az eredmény után. Egy ideig sikerrel, Papp Tamás góljával a szünet előtt néhány pillanatra a vezetést is átvette, de Arnór Snaer Óskarsson válaszolt.

A 16–16-ról induló második játékrész nyitó szakaszában egy 0–3-as másfél perces időszakkal négygólos előnyt adott ellenfelének a Bányász. Mint később kiderült, ez sorsdöntőnek bizonyult, a magyar csapat 38–34-re kikapott, és továbbra is pont nélkül áll az El-ben.

KÉZILABDA

EURÓPA LIGA, FÉRFIAK

3. FORDULÓ

VALUR (izlandi)–MOL TATABÁNYA KC 38–34 (16–16)

Reykjavík, 536 néző. V: Kull, Tint (észtek).

VALUR: Gústavsson 1, J. Sigurdarson (kapusok), Eyjólfsson 1, Fannarsson, A. Finnsson 6, L. Finnsson, T. Gílason 3, Jóhannesson, Montoro 2, Nordberg, A. S. Óskarsson 9 (6), Á. I. Óskarsson, Róbertsson 9 (2), Selvindi 7, Snorrason, Teitsson. Edző: Ágúst Thór Jóhannsson

TATABÁNYA: Andó, Székely M. (kapusok), Éles 6 (1), Grigoras 1, Karai 2, Molnár R. 5 (2), Mosindi 1, Papp T. 3, Rodríguez P. 3, Sztraka 3, Temesvári, Terjék 4 (2), Tóth L. 3, Vajda H. 2, Zsitnyikov 1. Edző: Tóth Edmond

Az eredmény alakulása. 4. perc: 1–2. 9. p.: 5–4. 15. p.: 10–8. 19. p.: 11–11. 23. p.: 14–12. 29. p.: 15–16. 39. p.: 24–20. 44. p.: 29–24. 49. p.: 29–28. 51. p.: 31–28. Kiállítások: 6, ill. 12 perc. Hétméteresek: 8/8, ill. 5/5



A másik mérkőzésen: Mors-Thy Handbold (dán)–RD LL Grosist Slovan (szlovén) 30–36 (14–17)