A Haladás ismét fontos szerepet töltene be a magyar futballban

2024 májusában fekete ruhába öltözve keltek útra a Szombathelyi Haladás szurkolói Gyirmótra, az akkor másodosztályú csapat ugyanis utolsó bajnoki mérkőzését játszotta. Úgy tűnt, nemcsak az idény ér véget, a csődbe jutott klub nem kapott licencet a következő évadra – nem lehetett tudni, hogy lesz-e folytatás, és ha igen, milyen szinten. A széles körű mentőakciónak is köszönhetően ma már derűsebb az ég a Rohonci út felett.

A hit, az akarat, a szív – és a megszállottság

A klub megmenekülésének egyik legfontosabb szereplője Keringer Zsolt, aki a szurkolói kör elnökéből lett az új Haladás 1919 Labdarúgó Kft. ügyvezetője.

„Rettentő kemény utat tettünk meg” – tekintett vissza a közelmúltra. – „Az első évünkben a rendelkezésre álló források alapján biztos kiesőnek számoltak bennünket a harmadosztályban, de egy pillanatig sem adtuk fel, és szinte éjjel-nappal azon dolgoztunk, hogy megmeneküljünk, ami az utolsó fordulóban sikerült. Úgy ünnepeltünk kétezerhuszonöt májusában Komáromban, mintha bajnoki címet nyertünk volna.”

Tavaly ősszel ugyan rosszul kezdett a bajnokságban a Hali, de a vezetőség tagjai nem csüggedtek, időközben a tulajdonosi kört is sikerült bővíteni a DSM AG-vel, ennek köszönhetően erősödött a pénzügyi háttér és a keret is acélosabb lett. Ahogy a tavaszi szezonban, úgy az új idényben sem kapott ki a 12. forduló után harmadik helyen álló Haladás, amely nagy harcot vív a bajnoki címért a Doroggal és a Tatabányával.

„Lehetne most sok mindent felsorolni, ami ezt elősegítette, de röviden a hit, az akarat és a szív, amelyhez az elkötelezett tulajdonosi háttér és annak bővülése nagymértékben hozzájárult” – mondta még az ügyvezető. – „Tavaly, az ősz végén azt mondtam, ez már egy más Haladás, mert láttam az előrelépést a napi munkában, úgy is, hogy az eredmények annyira ezt nem támasztották alá. Minden nap próbálunk tanulni, fejlődni és természetesen alázattal dolgozni. Olyan stábot és keretet sikerült összerakni, amelyben mindenki egy irányba húz és éhes a sikerre, megszállottan hiszünk abban, hogy a Haladást a múltjához méltó helyre vezetjük vissza. Az elmúlt időszakban sok nehézség ért, és még vár is ránk, de egy pillanatra sem adjuk fel, csodálatos szurkolóinkkal töretlenül megyünk előre, és hajtjuk egymást a győzelembe.”

Schäfer András nevét viseli a Rohonci úti B-közép

Schäfer András játékosként ugyan egyelőre egy percet sem játszott a Haladás felnőttcsapatában, a B-közép mégis az ő nevét viseli a Rohonci úton. Az Union Berlin szombathelyi születésű légiósa ugyanis 2024 decemberében, az utolsó pillanatokban kétszer is jelentős összeggel támogatta a fennmaradáshoz szükséges szurkolói mentőakciót. Az újjáépítésben kistulajdonosként vállal szerepet, míg testvére, Péter a klubmenedzseri tisztséget tölti be.

„András döntésében elsősorban az érzelmi kötődés játszott szerepet” – indokolta öccse segítségét Schäfer Péter. – „Nem üzleti lehetőségként tekintett a klubra, hanem úgy érezte, hogy ha lehetősége van segíteni, akkor kötelessége megtenni. A szurkolók összefogása is megmutatta, hogy Szombathelynek szüksége van a Haladásra. Ezt követően lett tulajdonos a klubban, és ha már így alakult, úgy gondoltuk, ezt elkötelezetten lehet csinálni vagy sehogy.”

Schäfer Péter az utánpótlás jövőjét tekinti a projekt egyik legfontosabb részének.

„Hosszú távon nem tudunk sikeres Haladást elképzelni erős szombathelyi és regionális utánpótlás nélkül. A jelenlegi helyzet nagyon sokszereplős és nem átlátható – ezen sokat dolgoztunk az elmúlt egy évben, és látjuk is a megoldást. Azt szeretnénk, hogy a tehetséges szombathelyi gyerekeknek újra egyértelmű és látható út legyen az utánpótlástól a Haladás felnőttcsapatáig. Ehhez idő kell.”

A jó játékos nem elég, klubstruktúra is kell

Új befektető csatlakozott a zöld-fehérekhez 2025 szeptemberében. Az önkormányzat, a Haladás VSE és a Schäfer család mellé belépett a tulajdonosi körbe a több közép-európai országban is jelen lévő svájci DSM AG.

„A Haladás nagyszerű hagyományokra büszke egyesület, amelynek óriási a jelentősége a városban, hűséges szurkolótáborral és erős futballkultúrával” – indokolta Martin Dellenbach, a DSM igazgatótanácsának elnöke, miért fektetett be cége a szombathelyi klubba. – „Itt láttunk valamit, ami számunkra döntő fontosságú: olyan potenciált, amelyet egy világos sportfilozófia és hosszú távú munka révén lehet kialakítani. A DSM-nél erősségünk a fiatal játékosok szisztematikus fejlesztése és a professzionális labdarúgó-struktúra kiépítése, ezt a tapasztalatot szeretnénk a szombathelyi emberekkel közösen kamatoztatni. Nekünk nem a következő bajnoki helyezés a lényeges. Szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a Haladás ismét fontos szerepet töltsön be a magyar labdarúgásban.”

Azóta egy év telt el, és Martin Dellenbach szerint az első benyomásuk beigazolódott, Szombathelyen szeretik a futballt, amely értékes alapot jelent.

„Tapasztaltuk, hogy egy klub újjáépítése időt, türelmet és sok apró lépést igényel. A jó játékosok önmagukban nem elegendők. Működő struktúrára, képzett munkatársakra, közös sportfilozófiára és egyértelmű folyamatokra van szükség. Ebben az első évben közösen elindítottunk néhány kezdeményezést, és lefektettük a fontos alapokat. Természetesen még messze nem minden olyan, amilyennek szeretnénk, de pozitív fejlődést látunk, és meg vagyunk győződve arról, hogy jó úton járunk.”

Szombathelyen tehát nem halt meg a futball, immáron stabil alapokra helyezve készül a Haladás visszajutni a múltja és hagyományai alapján kijelölt helyre.

Az élvonalba.