Már nem Laczkó Zsolt a Szeged-Csanád Grosics Akadémia vezetőedzője – hivatalos

„A 39 éves szakember 2026. február 9-én vette át csapatunk irányítását, 21 NB II-es és 1 MOL Magyar Kupa-mérkőzést vívott meg a szegedi kispadon – írja a szegediek közleménye. – Vezetésével 4 győzelmet, 7 döntetlent és 10 vereséget könyvelhetett el a Szeged-Csanád Grosics Akadémia. Laczkó Zsoltnak köszönjük a klubunkért végzett áldozatos munkáját, a további pályafutásához sok sikert kívánunk!”



A labdarúgó NB II-ben a Szeged a 14. helyen áll nyolc meccs után, de vannak csapatok, amelyek eggyel többször léptek pályára. Érdekesség, hogy jelegleg holtversenyben a szegediek kapták a legkevesebb gólt a bajnokságban.