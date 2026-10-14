Tóth Balázs: Pályafutásom egyik legjobb teljesítménye volt

Tóth Balázs főszerepet vállalt a Blackburn bristoli győzelmében, a magyar kapus több nagy védést is bemutatott. A bajnoki után mindkét edző kiemelte a nagyszerű teljesítményét.

A magyar válogatott játékos a meccs után a Rovers TV-nek is nyilatkozott.

„Nagyon vártam már, hogy kapott gól nélküli meccsem legyen. Ez egy különleges este volt. Talán ez volt pályafutásom egyik legjobb teljesítménye. Még vissza kell nézem, mármint a védéseimet. De a csapatot illeti a dicséret, mert elképesztően jól védekeztünk. Az ilyen estéken, amikor nem játszunk jól, meg kell találnunk a módját, hogy miként szerezzünk gólt, másrészről pedig hogy miként ne kapjunk. Úgy érzem, igazán jó csapatunk van.”

A Rovers jelenleg hetedik helyen áll a másodosztályban.