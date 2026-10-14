Nemzeti Sportrádió

Tóth Balázs: Pályafutásom egyik legjobb teljesítménye volt

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.14. 14:49
Tóth Balázs kiemelte a csapat teljesítményét is (Fotó: Getty Images)
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Blackburn légiósok Tóth Balázs Championship
Ahogy beszámoltunk róla, Tóth Balázs hatalmas védésekkel járult hozzá a Blackburn Rovers bristoli győzelméhez az angol labdarúgó-bajnokság másodosztályában. A magyar kapus a mérkőzés után így értékelt.
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Mindkét edző kiemelte Tóth Balázs fantasztikus teljesítményét

A magyar kapus oroszlánrészt vállalt a Blackburn bristoli sikerében – videón a legnagyobb védései.

Tóth Balázs főszerepet vállalt a Blackburn bristoli győzelmében, a magyar kapus több nagy védést is bemutatott. A bajnoki után mindkét edző kiemelte a nagyszerű teljesítményét.

A magyar válogatott játékos a meccs után a Rovers TV-nek is nyilatkozott.

„Nagyon vártam már, hogy kapott gól nélküli meccsem legyen. Ez egy különleges este volt. Talán ez volt pályafutásom egyik legjobb teljesítménye. Még vissza kell nézem, mármint a védéseimet. De a csapatot illeti a dicséret, mert elképesztően jól védekeztünk. Az ilyen estéken, amikor nem játszunk jól, meg kell találnunk a módját, hogy miként szerezzünk gólt, másrészről pedig hogy miként ne kapjunk. Úgy érzem, igazán jó csapatunk van.”

A Rovers jelenleg hetedik helyen áll a másodosztályban.

 

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