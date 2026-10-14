Férfi röplabda Extraliga: megragadná a lehetőséget a MEAFC

Minden eddiginél jobb helyezést ért el az előző bajnokságban azzal a miskolci férfi röplabdacsapat, hogy bejutott a legjobb nyolc közé. Végül a nyolcadik helyen zárt Kovács Zoltán együttese, amivel nem szerezte meg a jogot az Extraligában indulásra (ez a versenykiírás szerint csak az első hatnak járt), azonban a Kazincbarcika és a MAFC visszalépésének köszönhetően mégis megnyílt előtte az út. A bajnokságot az ötödik helyen záró fővárosiak anyagi okok miatt csak az NB I-ben, a bronzérmes Vegyész, amely korábban többször bajnok és kupagyőztes is volt, pedig csak a harmadosztálynak számító NB II-be adta be a nevezését.



„Az alapszakaszban tényleg minden várakozást felülmúlt a szereplésünk, a hetedik helyen végeztünk – mondta a klub vezetőedzője, Kovács Zoltán. – Már a nyolc közé kerülés klubtörténeti rekord volt. Természetesen a rájátszásban is szerettük volna megtartani ezt a helyet, vagy még előrébb lépni, ez sajnos stresszes, görcsösebb játékot váltott ki, végül meg kellett elégednünk a nyolcadik hellyel. Azonban még ez is várakozáson felüli teljesítmény volt, hiszen a miénk egyetemi csapat volt, az előző bajnokságban is hét egyetemista tartozott a keretünkhöz.”



A helyezés nem ért Extraliga-indulási jogot, de már a bajnokság lezárásakor lehetett hallani olyan híreket, amelyek szerint a miskolciak előtt végzők közül két klub sem vállalja az Extraliga-indulást.



„Amikor nyáron elkezdtük a keret megerősítését, figyelembe vettük ezeket a híreket, amelyek aztán igaznak bizonyultak, így sikerült olyan erős keretet összehozni, amellyel úgy vélem, az Extraligában sem vallunk szégyent. Eddig amatőr csapatnak számítottunk, a mostani viszont már félprofi gárda, a kubai Yonni Iglesias Hechavarria személyében sikerült nagyon magas szintű feladót is igazolnunk, de több olyan játékos is hozzánk igazolt, akik már idehaza és külföldön is bizonyítottak, és megvan a megfelelő rutinjuk is, mint például Iván Bence, Garan Bálint, Fenyvesi Barnabás vagy Elleh Jonathan Chidi. Nekik köszönhetően azért jelentősen átalakult a kezdőcsapatunk.”





Klubrekordot értek el az előző idényben Kovács Zoltánék





Persze nem szabad elfelejtkezni arról sem, hogy a meglévő keret nagy részét is sikerült együtt tartaniuk, így például a következő idényben is Kovács Zoltán rendelkezésére áll Faragó Bence, Fenyvesi Dániel, Fülöp Attila, Gombkötő Ábel, Jakó Noel, Kondor Kristóf, Konecsni Benedek, Tordai Bence és Veres Bence is.



„Kilenc hete kezdtük el a felkészülést a héten rajtoló bajnokságra, ez idő alatt nyolc edzőmérkőzést játszottunk, többek között a DEAC-cal, a Pénzügyőrrel, az U20-as válogatottal és a szlovákiai Eperjessel. Minden mérkőzés és játszma szoros volt, de persze ezeknek az eredményeiből felesleges messzemenő következtetéseket levonni, már csak azért is, mert az ilyen meccseken minden edző igyekszik minden röplabdázójának játéklehetőséget adni. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy tartani tudjuk a lépést a riválisokkal.”



Az új idény szombaton éppen Miskolcon rajtol el, ahová a bajnoki címvédő Fino Kaposvár érkezik. „Azért lehet, hogy a Kaposvárt most még nem fogjuk legyőzni – mondta mosolyogva a szakember. – Komolyra fordítva a szót, úgy vélem, hogy a mezőny két részre szakad majd. A bajnoki címért a Fino, a MÁV Előre és a Pénzügyőr harcol, míg a kiesés ellen mi a debreceniekkel és a TFSE-vel fogunk küzdeni. Akárhogy is végzünk, az biztosan újabb rekord lesz a klub történetében, de a hivatalos cél az, hogy maradjunk bent. Nekem azonban még ennél is merészebb álmaim vannak, az én célom ugyanis az első négybe kerülés.”

MEAFC 2026–2027

Érkezett: Elleh Jonathan Chidi (DEAC), Fenyvesi Barnabás (Quincy University, amerikai), Garan Bálint (VRCK), Yonni Iglesias Hechavarria (kubai, Pénzügyőr), Iván Bence (Waldwiertel, osztrák)

Távozott: Jordan Jeffery McKee (kanadai, Volley Goats Mitteldeutschland, német), Komlósi Márk (Middelfart, dán), Marko Kosztovics (szerb, Kochi Blue Spikers, indiai), Pejtsik Botond (Dunakanyar), Szabó Péter Gergő (?), Gabriel Trindade da Rocha (brazil, ?)