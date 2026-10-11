Eliud Kipchoge pályacsúccsal nyerte a Melbourne Marathont

A kenyai legenda Eliud Kipchoge pályacsúccsal nyerte a vasárnap megrendezett Melbourne Marathont.
A klasszikus szám kétszeres olimpiai bajnoka pályafutás 17. marathoniján diadalmaskodott, a 2023-as berlini óta első alkalommal győzött.
A 41 éves klasszis 2:09:10 órás idővel nyerte a versenyt, ezzel honfitársa, Timothy Kiplagat Ronoh 2022-es pályacsúcsából faragott két másodpercet.
„Úgy érzem, a testem még mindig csúcsformában van és képes vagyok felvenni a versenyt az új generációval is” – nyilatkozta Kipchoge.
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