Nemzeti Sportrádió

Galéria: hatalmas csata után játszott döntetlent a Győr és a Metz

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.11. 13:12
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Fotó: Dömötör Csaba
Címkék
Győri Audi ETO KC női kézilabda BL Metz
Ahogy beszámoltunk róla, végig kiélezett, parázs csatát vívott az ETO a francia Metz ellen, Dione Housheer utolsó másodpercekben szerzett góljának köszönhetően 34–34-es döntetlennel zárult a forduló szuperrangadója. Dömötör Csaba fotóiból válogattunk.
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fotó 2026.10.11.

Hatalmas csata és piros lap – a Győr–Metz BL-mérkőzés képei (Fotó: Dömötör Csaba)

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Izgalmas végjáték után döntetlenre mentett a Győr a címvédő Metz ellen

Dione Housheer tíz gólig jutott, közte az utolsó másodperces egyenlítő találattal.

 

Győri Audi ETO KC női kézilabda BL Metz
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