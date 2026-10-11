Galéria: hatalmas csata után játszott döntetlent a Győr és a Metz

Ahogy beszámoltunk róla, végig kiélezett, parázs csatát vívott az ETO a francia Metz ellen, Dione Housheer utolsó másodpercekben szerzett góljának köszönhetően 34–34-es döntetlennel zárult a forduló szuperrangadója. Dömötör Csaba fotóiból válogattunk.

fotó Hatalmas csata és piros lap – a Győr–Metz BL-mérkőzés képei (Fotó: Dömötör Csaba)