Galéria: hatalmas csata után játszott döntetlent a Győr és a Metz
Ahogy beszámoltunk róla, végig kiélezett, parázs csatát vívott az ETO a francia Metz ellen, Dione Housheer utolsó másodpercekben szerzett góljának köszönhetően 34–34-es döntetlennel zárult a forduló szuperrangadója. Dömötör Csaba fotóiból válogattunk.
Legfrissebb hírek
Női kézilabda NB I: 26 gólos győzelmet aratott a Győr
Kézilabda
2026.10.06. 19:41
Magyar–román csatákkal folytatódik a női kézilabda BL
Kézilabda
2026.10.03. 10:10
Női kézilabda: rózsaszínbe öltözik a Győri ETO
Kézilabda
2026.10.02. 10:58