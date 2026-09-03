Nemzeti Sportrádió

„Zajlanak az egyeztetések a Racing-csoporttal” – Cser-Palkovics András a Vidi értékesítéséről

T. Z.T. Z.
2026.09.03. 10:27
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Cser-Palkovics András (Fotó: Dömötör Csaba)
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Cser-Palkovics András NB II Videoton FC Fehérvár magyar foci Videoton
Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester a közösségi oldalán számolt be a labdarúgó NB II-ben szereplő Videoton tulajdonosváltását érintő aktualitásokról.

Mint arról már többször is írtunk, csak a kiírt pályázaton második brit Racing City Group cégcsoporttal folytatódnak a Fehérvár FC Kft. értékesítési tárgyalásai. Cser-Palkovics András most a hivatalos Facebook-oldalán számolt be a fejleményekről:

„Zajlanak az egyeztetések a Racing-csoporttal – kezdte bejegyzését a székesfehérvári polgármester, aki az oldalán korábban is rendszeresen tájékoztatta a közvéleményt a fejleményekről. – A jó hír: minden szerződéskötéshez szükséges jogi dokumentumot be tudtak mutatni. Ez fontos visszaigazolása annak, hogy egy külföldi cég is képes teljesíteni azokat a jogi feltételeket, amiket egy magyar önkormányzatnak elő kell írnia!”

A kérdőjel: a szerződéskötéshez egy dolog hiányzik még: annak a jogi-pénzügyi biztosítéknak (bankgaranciának) a bemutatása, ami igazolja, hogy a befektető a következő 3 évben is tudja garantálni az általa a pályázatában vállalt tőke biztosítását. 

„Ez a Racing esetében bő 5 milliárd forint. Ezt a biztosítékot csak akkor tudjuk elfogadni, ha arra az önkormányzatunk külső szakértői is azt mondják, hogy rendben van és az kellő garanciát nyújt az önkormányzatnak, illetve a klubnak.”

A polgármester szerint a következő napok döntőek lesznek az ügyben: „Meglátjuk, hogy a következő napokban be tudja-e szerezni és mutatni a befektető a megfelelő garanciát. Egy biztos: nagyon fontos lenne, hogy a Vidinek minél hamarabb új tulajdonosa legyen. Akár ennek, akár egy új pályázati körnek az eredményeképpen” – fogalmazott. 

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Az amerikai-portugál befektető kiesett a képből, s amennyiben a Racing City Grouppal sem lesz megállapodás, új pályázatot ír ki Székesfehérvár – árulta el Cser-Palkovics András polgármester.

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A Racing City Group Worldwide honlapján jóval nagyobbnak és tőkeerősebbnek mutatkozik, mint amekkora gazdasági aktivitás a központi brit nyilvántartásból kiolvasható.

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Közben folytatódnak az egyeztetések a pályázat második helyezettjével is.

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A pályázóról tudni kell, hogy szakmai és üzleti kapcsolatban áll a portugál Benficával.

 

 

Cser-Palkovics András NB II Videoton FC Fehérvár magyar foci Videoton
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