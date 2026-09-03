„Zajlanak az egyeztetések a Racing-csoporttal” – Cser-Palkovics András a Vidi értékesítéséről

Mint arról már többször is írtunk, csak a kiírt pályázaton második brit Racing City Group cégcsoporttal folytatódnak a Fehérvár FC Kft. értékesítési tárgyalásai. Cser-Palkovics András most a hivatalos Facebook-oldalán számolt be a fejleményekről:

„Zajlanak az egyeztetések a Racing-csoporttal – kezdte bejegyzését a székesfehérvári polgármester, aki az oldalán korábban is rendszeresen tájékoztatta a közvéleményt a fejleményekről. – A jó hír: minden szerződéskötéshez szükséges jogi dokumentumot be tudtak mutatni. Ez fontos visszaigazolása annak, hogy egy külföldi cég is képes teljesíteni azokat a jogi feltételeket, amiket egy magyar önkormányzatnak elő kell írnia!”

A kérdőjel: a szerződéskötéshez egy dolog hiányzik még: annak a jogi-pénzügyi biztosítéknak (bankgaranciának) a bemutatása, ami igazolja, hogy a befektető a következő 3 évben is tudja garantálni az általa a pályázatában vállalt tőke biztosítását.

„Ez a Racing esetében bő 5 milliárd forint. Ezt a biztosítékot csak akkor tudjuk elfogadni, ha arra az önkormányzatunk külső szakértői is azt mondják, hogy rendben van és az kellő garanciát nyújt az önkormányzatnak, illetve a klubnak.”

A polgármester szerint a következő napok döntőek lesznek az ügyben: „Meglátjuk, hogy a következő napokban be tudja-e szerezni és mutatni a befektető a megfelelő garanciát. Egy biztos: nagyon fontos lenne, hogy a Vidinek minél hamarabb új tulajdonosa legyen. Akár ennek, akár egy új pályázati körnek az eredményeképpen” – fogalmazott.