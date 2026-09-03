Nemzeti Sportrádió

Gyenesei Leila lett a Testnevelési Egyetem kuratóriumának elnöke

2026.09.03. 11:23
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Gyenesei Leila (Fotó: Árvai Károly)
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Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Gyenesei Leila Mocsai Lajos TF
A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem – közismerten a TF – közösségi oldalán megjelent szerdai közleményből derült ki, hogy már nem Mocsai Lajos az oktatási intézményt fenntartó Testnevelési Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke, hanem Gyenesei Leila kétszeres világbajnok öttusázó.

A TF által a Facebookon közölt bejegyzésből kiderül, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően nyilvános pályázat után szeptember elsejével az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium jelölte ki az alapítvány új kuratóriumát és annak felügyelőbizottságát. 

A kuratórium tagjai: Gyenesei Leila, Martos Éva Katalin, Sós Csaba, Rakaczki Zoltán, Vízkeleti Péter. A kuratórium elnöke Gyenesei Leila lett, aki öttusázóként váltóban kétszer világbajnoki címet szerzett: 2008-ban Budapesten és 2011-ben Moszkvában, nyári olimpián is öttusázóként szerepelt – 2008-ban – sőt, sífutóként ott volt a 2006-os téli olimpián is.

Az új kuratóriumi elnök Pósfai Gábor belügyminiszter, Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Kálnoki-Kiss Attila, a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkára társaságában egyik első hivatalos programjaként részt vesz a TF szeptember 7-i hivatalos tanévnyitó ünnepségén. 

 

Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Gyenesei Leila Mocsai Lajos TF
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