Milyen fogadtatásra számíthat Győrben Borbély Balázs?

Fotó: FTC



Azóta sem csillapodtak a kedélyek. Az ETO FC május 29-én indulatos közleményben jelentette be, hogy Borbély Balázs felbontotta a szerződését a klubbal, amellyel feljutott az NB I-be, nemzetközi kupaszereplést harcolt ki, klubrekordokra tört, nem mellesleg 13 nappal korábban hatalmas meglepetésre bajnoki címet szerzett.

A közleményben az egyesület jelezte, hogy az addigi legfőbb vetélytárs Ferencvároshoz csatlakozik, ezzel pedig azóta sem szűnő gyűlöletcunamit vont magára a közösségi médiában, valamint a lelátón. Az örömmámor keserűségbe fordult, távozása után Steven Vanharen sportigazgató is távozott, így a felkészülés első két hete edző és új igazolások nélkül zajlott. Efraín Juárez azóta sem találta meg sem az alapcsapatát, sem az alapfelállását, sem pedig a játékstílusát, így a kedvező sorsolás ellenére sem sikerült bejutni egyik nemzetközi kupasorozat alapszakaszába sem, a Ferencváros elleni rangadón pedig leginkább az a kérdés, képes-e a csodára az ETO.

Hogy az ország legnépszerűbb, legnagyobb szurkolói támogatást élvező klubjának már most is sikeres edzőjeként (négy Európa-liga-párharccal bizonyította, érdemes volt magyar szakvezetőre bízni a feladatot) ez érdekli-e Borbély Balázst, csak ő tudja. Ugyanakkor a világfutballban is furcsa jelenség, hogy egy embert, akit a szurkolók kórusban éltetnek és a levegőbe dobálnak – jelen esetben május 16-án, Kisvárdán –, kevesebb mint két hónappal később – jelen esetben a Víkingur elleni Bajnokok Ligája-selejtező visszavágóján, július 14-én –, a tisztaságára vonatkozó rigmussal szidalmaznak, s teszik ezt azóta majdnem minden találkozón.

Borbély Balázst az M4 Sport riportere a Puskás Akadémia legyőzése után kérdezte a csütörtöki rangadóról, így először szólalt meg volt csapatáról a távozása óta: „Ugyanolyan meccset várok az ETO ellen, mint a többi, most eggyel több napunk van felkészülni, mint a mostani mérkőzésre. Megteszünk mindent a sikerért.”

Lehet, hogy ugyanolyan összecsapást vár a lassan nyugati klubok radarjára is felkerülő szakember, ám valószínűleg ezúttal ellenséges fogadtatásra számíthat – a város futballrajongói nehezen emésztik meg, hogy a bajnoki cím megszerzése után elhagyta az ETO-t. Sokak számára az is meglepő, hogy három hónap alatt egyáltalán nem kerültek szóba távozásának körülményei, ám minden bizonnyal akkor is kénytelen lesz az ezt firtató kérdésekre reagálni a meccs előtt és után, ha a Fradi esetleg revansot vesz az előző idényért, és idegenben győzi le az ETO-t.

NB I

A 3. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

19.30: ETO FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!