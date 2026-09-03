Nemzeti Sportrádió

Milyen fogadtatásra számíthat Győrben Borbély Balázs?

M. D.M. D.
2026.09.03. 11:41
Címkék
FTC NB I ETO FC Ferencváros Borbély Balázs
Különleges rangadón fogadja csütörtökön az ETO FC Győr a Ferencvárost, amelynek kispadján a bajnokcsapatot nyáron viharos körülmények között elhagyó Borbély Balázs tér vissza korábbi klubjához. A győri kapus, Samuel Petrás szerint a győrieknek ki kell zárniuk az érzelmeket, és a Fradi elleni elmúlt idénybeli sikerekből merítve kell megmutatniuk mentális erejüket.

 

Fotó: FTC


Azóta sem csillapodtak a kedélyek. Az ETO FC május 29-én indulatos közleményben jelentette be, hogy Borbély Balázs felbontotta a szerződését a klubbal, amellyel feljutott az NB I-be, nemzetközi kupaszereplést harcolt ki, klubrekordokra tört, nem mellesleg 13 nappal korábban hatalmas meglepetésre bajnoki címet szerzett. 

A közleményben az egyesület jelezte, hogy az addigi legfőbb vetélytárs Ferencvároshoz csatlakozik, ezzel pedig azóta sem szűnő gyűlöletcunamit vont magára a közösségi médiában, valamint a lelátón. Az örömmámor keserűségbe fordult, távozása után Steven Vanharen sportigazgató is távozott, így a felkészülés első két hete edző és új igazolások nélkül zajlott. Efraín Juárez azóta sem találta meg sem az alapcsapatát, sem az alapfelállását, sem pedig a játékstílusát, így a kedvező sorsolás ellenére sem sikerült bejutni egyik nemzetközi kupasorozat alapszakaszába sem, a Ferencváros elleni rangadón pedig leginkább az a kérdés, képes-e a csodára az ETO.

Hogy az ország legnépszerűbb, legnagyobb szurkolói támogatást élvező klubjának már most is sikeres edzőjeként (négy Európa-liga-párharccal bizonyította, érdemes volt magyar szakvezetőre bízni a feladatot) ez érdekli-e Borbély Balázst, csak ő tudja. Ugyanakkor a világfutballban is furcsa jelenség, hogy egy embert, akit a szurkolók kórusban éltetnek és a levegőbe dobálnak – jelen esetben május 16-án, Kisvárdán –, kevesebb mint két hónappal később – jelen esetben a Víkingur elleni Bajnokok Ligája-selejtező visszavágóján, július 14-én –, a tisztaságára vonatkozó rigmussal szidalmaznak, s teszik ezt azóta majdnem minden találkozón.

Borbély Balázst az M4 Sport riportere a Puskás Akadémia legyőzése után kérdezte a csütörtöki rangadóról, így először szólalt meg volt csapatáról a távozása óta: „Ugyanolyan meccset várok az ETO ellen, mint a többi, most eggyel több napunk van felkészülni, mint a mostani mérkőzésre. Megteszünk mindent a sikerért.” 

Lehet, hogy ugyanolyan összecsapást vár a lassan nyugati klubok radarjára is felkerülő szakember, ám valószínűleg ezúttal ellenséges fogadtatásra számíthat – a város futballrajongói nehezen emésztik meg, hogy a bajnoki cím megszerzése után elhagyta az ETO-t. Sokak számára az is meglepő, hogy három hónap alatt egyáltalán nem kerültek szóba távozásának körülményei, ám minden bizonnyal akkor is kénytelen lesz az ezt firtató kérdésekre reagálni a meccs előtt és után, ha a Fradi esetleg revansot vesz az előző idényért, és idegenben győzi le az ETO-t.

NB I
A 3. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
19.30: ETO FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Kapcsolódó tartalom

Az ETO 13 év alatt kétszer verte meg a Fradit – mind a kétszer Borbély Balázs irányításával

KEZDÉS: 19.30. A dunaszerdahelyi születésű edző nyári távozása óta ellenfélként először tér vissza Győrbe, ahol az ETO tavaly november óta nem vesztett bajnokit.

Corbu Máriusz: Nem akarom azt mondani a végén, hogy lehetett volna több

A Ferencváros középpályása elárulta, hogy miért örült az AC Milannak az Európa-liga sorsolásakor.

Cadu: Most sokkal jobban együtt van a csapat

„A múlt idény második helye után ismét meg akarjuk nyerni a bajnokságot, és jól tudjuk, ezek az összecsapások mennyire fontosak a végső sikerhez.”

Samuel Petrás: A Fradi ellen mindig kell valami extra

„Nem bánom, hogy csütörtökön már nem lesz ott a pályán” – a Maccabi Tel-Avivhoz szerződő Gavriel Kanikovszkiról.

 

FTC NB I ETO FC Ferencváros Borbély Balázs
Legfrissebb hírek

ZTE: a brazil csatárt bejelentették; edzésben a kölni középpályás – NS-infó

Labdarúgó NB I
22 perce

A belga élvonalból és Kölnből is érkezhet ma játékos az NB I-be; erősít a Videoton – bezár a magyar átigazolási piac

Labdarúgó NB I
55 perce

Kiss Bence vezér is lehetne – ha megfogadná a nagypapa tanácsát

Labdarúgó NB I
1 órája

Kovácsréti Márk: Nem pánikolunk a két vereség miatt

Labdarúgó NB I
2 órája

Holland tehetséggel erősített a Fradi első El-ellenfele

Európa-liga
3 órája

Samuel Petrás: A Fradi ellen mindig kell valami extra

Labdarúgó NB I
3 órája

Az ETO 13 év alatt kétszer verte meg a Fradit – mind a kétszer Borbély Balázs irányításával

Labdarúgó NB I
4 órája

Cadu: Most sokkal jobban együtt van a csapat

Labdarúgó NB I
6 órája