Nemzeti Sportrádió

Nem ússza meg a Fenerbahce? Az UEFA fegyelmi eljárást indított a lyoni balhé miatt

R. D. P.R. D. P.
2026.09.03. 11:02
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Mattéo Guendouzi és a lyoni szurkolók között végig nagy volt a feszültség (Fotó: Getty Images)
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fegyelmi eljárás Fenerbahce UEFA Mason Greenwood Mattéo Guendouzi
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) fegyelmi eljárást indított a Fenerbahce, valamint Mattéo Guendouzi és Mason Greenwood ellen az Olympique Lyon elleni Bajnokok Ligája-selejtező visszavágója után. A török klub közlése szerint benyújtja a szükséges dokumentumokat és védekezését.

A Fenerbahce a hivatalos közleményében nem részletezte, hogy pontosan milyen szabálytalanságok vagy incidensek miatt indult eljárás, azt azonban jelezte, hogy a klub minden szükséges információt, dokumentumot és védekezést benyújt az UEFA illetékes szerveinek.

Az ügy előzménye a Lyon elleni mérkőzés, amelyet a Fenerbahce 2–1-re megnyert, így az isztambuli 1–1-es döntetlen után kiharcolta a továbbjutást a Bajnokok Ligája ligaszakaszába.

A mérkőzés előtt és közben is feszült volt a hangulat Mattéo Guendouzi és a lyoni szurkolók között. A francia középpályást a hazai drukkerek folyamatosan kifütyülték és szidalmazták, amire a futballista többször középső ujját felmutatva reagált.

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Mattéo Guendouzi marseille-i múltja szálka volt a lyoni szurkolók szemében.

A lefújás után tovább fokozódott a feszültség. A Fenerbahce játékosai a továbbjutást ünnepelték, Guendouzi pedig a marseille-i rapper, Jul ismert kézjelét mutatta a szurkolók felé, majd az Olympique Marseille-t éltette. Ez különösen érzékeny gesztusnak számít Lyonban, hiszen a két klub és szurkolótábora között komoly rivalizálás áll fenn. Guendouzi 2021 és 2024 között éppen az OM játékosa volt.

A pályán már korábban is kialakult egy tömegjelenet, amelyet a szakmai stábok még meg tudtak fékezni. A játékoskijárónál azonban ismét összecsaptak a felek. A beszámolók szerint egy, a Lyon mezét viselő személy rátámadt Guendouzira, aki „felvette a kesztyűt”, majd a jelenetbe játékosok, stábtagok és biztonságiak is bekapcsolódtak.

Guendouzi a mérkőzés után azzal indokolta reakcióját, hogy szerinte a lyoni szurkolók a teljes találkozó alatt a családját sértegették: „Hatvanezer ember sértegette az édesanyámat, a családomat, a gyermekemet, és a játékvezető nem lépett közbe. Pedig Franciaországban, amikor ilyesmi történik, van egy pont, amikor megállítják a mérkőzést, és felhívják a szurkolók figyelmét. Itt viszont 90 percig, sőt még a bemelegítés alatt is sértegették a családomat” – mondta a francia középpályás.

Guendouzi azt is hangsúlyozta, hogy szerinte nem volt rosszindulatú az ünneplése: „Szerintem szégyen, ha nem ünnepelhetünk úgy, ahogy szeretnénk. Mindenki tudja, hogy az OM-nek szurkolok, ezt sosem titkoltam. Hová tartunk, ha már Jul jelét sem használhatjuk? Abban semmi rosszindulatú nincs” – fogalmazott.

Az UEFA most vizsgálja a történteket. A Fenerbahce közlése alapján egyelőre nem tudni, pontosan milyen szankciók jöhetnek szóba Guendouzi, Greenwood, illetve a klub esetében.

„Ebben a folyamatban klubunk megteszi a szükséges lépéseket az UEFA illetékes szervei előtt, hogy megvédje játékosaink és a Fenerbahce jogait és érdekeit. A folyamattal kapcsolatos szükséges információkat, dokumentumokat és védekezést benyújtjuk az UEFA-nak, a fejleményeket pedig klubunk szorosan követi” – közölte a Fenerbahce.

Guendouzi esetében akár eltiltás is szóba kerülhet, de az UEFA hivatalos döntéséig ennek mértékéről nem lehet biztosat mondani.

fegyelmi eljárás Fenerbahce UEFA Mason Greenwood Mattéo Guendouzi
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