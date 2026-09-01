NB I: vasárnap játszik a Ferencváros a Nyíregyháza ellen

A szövetség honlapján olvasható közleményből kiderül, hogy a forduló szeptember 18-án pénteken a Puskás Akadémia és a Kispest-Honvéd mérkőzésével kezdődik, szombaton kettő, vasárnap három találkozót rendeznek. Az Európa-ligában szereplő Ferencváros természeten vasárnap játssza a mérkőzését, ezúttal a Nyíregyháza Spartacus otthonában.

LABDARÚGÓ NB I

A 8. FORDULÓ PROGRAMJA

Szeptember 18., péntek

19.30: PUSKÁS AKADÉMIA FC–KISPEST-HONVÉD FC (Tv: M4 Sport)

Szeptember 19., szombat

17.00: KISVÁRDA MASTER GOOD–PAKSI FC (Tv: M4 Sport)

19.30: DVSC–VASAS FC (Tv: M4 Sport)

Szeptember 20., vasárnap

14.45: ÚJPEST FC–ZTE FC (Tv: M4 Sport)

17.00: MTK BUDAPEST–ETO FC (Tv: M4 Sport)

19.30: NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–FERENCVÁROSI TC (Tv: M4 Sport)