Nemzeti Sportrádió

NB I: vasárnap játszik a Ferencváros a Nyíregyháza ellen

T. Z.T. Z.
2026.09.01. 14:20
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Fotó: Czinege Melinda
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NB I magyar foci MLSZ Magyar Labdarúgó-szövetség
A Magyar Labdarúgó-szövetség Versenybizottsága a jogtulajdonos televíziós társasággal történt egyeztetéseket követően kitűzte az NB I 8. fordulójának időpontjait.

A szövetség honlapján olvasható közleményből kiderül, hogy a forduló szeptember 18-án pénteken a Puskás Akadémia és a Kispest-Honvéd mérkőzésével kezdődik, szombaton kettő, vasárnap három találkozót rendeznek. Az Európa-ligában szereplő Ferencváros természeten vasárnap játssza a mérkőzését, ezúttal a Nyíregyháza Spartacus otthonában.

LABDARÚGÓ NB I
A 8. FORDULÓ PROGRAMJA
Szeptember 18., péntek
19.30: PUSKÁS AKADÉMIA FC–KISPEST-HONVÉD FC (Tv: M4 Sport)
Szeptember 19., szombat
17.00: KISVÁRDA MASTER GOOD–PAKSI FC (Tv: M4 Sport)
19.30: DVSC–VASAS FC (Tv: M4 Sport)
Szeptember 20., vasárnap
14.45: ÚJPEST FC–ZTE FC (Tv: M4 Sport)
17.00: MTK BUDAPEST–ETO FC (Tv: M4 Sport)
19.30: NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–FERENCVÁROSI TC (Tv: M4 Sport)

 

NB I magyar foci MLSZ Magyar Labdarúgó-szövetség
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