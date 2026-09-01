NB I: vasárnap játszik a Ferencváros a Nyíregyháza ellen
A szövetség honlapján olvasható közleményből kiderül, hogy a forduló szeptember 18-án pénteken a Puskás Akadémia és a Kispest-Honvéd mérkőzésével kezdődik, szombaton kettő, vasárnap három találkozót rendeznek. Az Európa-ligában szereplő Ferencváros természeten vasárnap játssza a mérkőzését, ezúttal a Nyíregyháza Spartacus otthonában.
LABDARÚGÓ NB I
A 8. FORDULÓ PROGRAMJA
Szeptember 18., péntek
19.30: PUSKÁS AKADÉMIA FC–KISPEST-HONVÉD FC (Tv: M4 Sport)
Szeptember 19., szombat
17.00: KISVÁRDA MASTER GOOD–PAKSI FC (Tv: M4 Sport)
19.30: DVSC–VASAS FC (Tv: M4 Sport)
Szeptember 20., vasárnap
14.45: ÚJPEST FC–ZTE FC (Tv: M4 Sport)
17.00: MTK BUDAPEST–ETO FC (Tv: M4 Sport)
19.30: NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–FERENCVÁROSI TC (Tv: M4 Sport)