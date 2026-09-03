Első felnőttidényére készül a válogatottban már bemutatkozott Fehér Kolos

Már bemutatkozott a magyar férfi jégkorong-válogatottban a 20 éves támadó, Fehér Kolos, de profi idény még nincs a háta mögött. Európa két meghatározó jégkorongos országában is pallérozódott, Finnországból igazolt Németországba, majd a jól sikerült U20-as divízió 1/B-s világbajnokság után tengerentúli lehetőséget kapott.

„Fiatalon, a pályafutásom korai szakaszában kikerültem Finnországba. Először egy, majd több barátom is oda igazolt, én viszont más utat választottam, mint ők, a TPS-be szerződtem – mondta a Nemzeti Sportnak Fehér Kolos, a FEHA19 csatára. – Aztán az U18-ról U20-ra váltásnál nehézzé vált a helyzetem, hiszen a finn U20-as bajnokságban játszhat bizonyos számú felnőtt játékos is, akinek liigás csapattal van kontraktusa. A finn felnőtt másodosztály és a német U20-as első osztály között választhattam, így kerültem Bietigheimbe. Ez később az egyik legjobb döntésemnek bizonyult, hiszen rengeteg jégidőt kaptam, nagyszerű edző keze alatt fejlődhettem. Sikerült is meghálálnom a bizalmat sok ponttal. A második idényem még az elsőnél is eredményesebb volt, az U20-as vb-re is jó formában érkeztem meg, ott is ment a játék, ezért keresett meg utána az Amarillo Wranglers. Sokáig úgy volt, hogy a következő idényt is Amerikában kezdem el, már megvolt a repülőjegyem, de néhány szabályváltoztatás nagyon megnehezítette az ottani juniorok helyzetét, így inkább azt választottam, hogy belevágok a profi létbe itthon.”

Természetesen mielőtt egy ekkora döntést meghozott, kikérte a nála tapasztaltabbak véleményét, így a felnőttválogatott szövetségi kapitányáét is.

„Beszéltem Majoross Gergellyel, és sok ismerősöm véleményét meghallgattam. Abban, hogy Székesfehérvárra, a FEHA19-hez igazoltam, nagy szerepe volt Tokaji Viktor vezetőedzőnek is, akivel jó kapcsolatom van az utánpótlás-válogatottakból. Ráadásul városon belül van közvetlen előrelépési lehetőség, be lehet kerülni a Volán keretébe és az ICEHL-ben játszani. Ezzel párhuzamosan pedig szeretnék a felnőttválogatottban is minél többet szerepelni” – magyarázta Fehér, aki arra is kitért, mire lehet képes a farmcsapat a Háromszéki Ágyúsok csatlakozásával már tíz együttest számláló Erste Ligában: – Fiatal, de érett együttesünk van, szeretnénk minél előrébb végezni az Erste Ligában és a Magyar Kupában is, én pedig ki akarok tűnni a ligából, hogy a válogatottnál és a Volánnál is számításba vegyenek.”