Fehérváron egyeztetett a klubvezetés Pető Tamás vezetőedzővel

A Videoton FC Fehérvár vasárnap, az NB II 6. fordulójában a 92. percben kapott góllal kapott ki Karcagon 2–1-re, és hat ponttal a 10. helyen áll a tabellán.

A találkozó után szurkolói oldalakon már megjelent a hír, hogy ez lehetett Pető Tamás vezetőedző utolsó meccse a fehérváriak kispadján. A szakember pedig a mérkőzést követően klubja honlapjának, a vidi.hu-nak beszélt arról, hogy a napokban egyeztet a kialakult helyzetről a vezetőséggel.

„Nem gondolom, hogy edzőkérdés az, hogy már a negyedik meccsünket veszítjük el a 90. perc után. Mindezt úgy, hogy előtte egy perccel ajtó-ablak ziccerünk volt az ellenfél kapuja előtt. Utána a fiatal játékosunk buta, felelőtlen döntést hozott. Holnap-holnapután a sportigazgatóval közösen felelős döntést kell hoznunk azzal kapcsolatban, hogy mi a megoldás erre a helyzetre” – idézte a vidi.hu a meccs után Pető Tamás vezetőedzőt.

A Nemzeti Sport úgy értesült, arra az egyeztetésre, amire Pető Tamás is utalt, kedden került sor. A vezetőedző mellett Nikolics Nemanja sportigazgató és a tulajdonos önkormányzat képviselője vett részt. Úgy tudjuk, egyelőre arról határoztak, hogy nem lesz változás a kispadon. A mai edzést is Pető Tamás tartja és a Diósgyőr elleni jövő hétfői rangadón is ő irányíthatja a csapatot.

Ugyanakkor a keretben lehet újdonság: információink szerint egy balhátvéddel tárgyal a klub, és szó lehet még egy csatár szerződtetéséről is. Korábban Ádám Martint hozták hírbe a Vidivel, de úgy tudjuk, a Paksról távozó csatár nem Fehérváron folytatja a pályafutását (jó eséllyel a Szeged lehet a befutó), viszont Nagy Zoárd kölcsönvétele szóba került a Puskás Akadémiánál, ám iránta a Diósgyőr is érdeklődik.

NB II, A 7. FORDULÓ PROGRAMJA

Szeptember 5., szombat

16.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kecskeméti TE

17.00: FC Ajka–Soroksár SC

19.00: Gyirmót FC Győr–Karcagi SC

19.00: Tiszakécskei LC–Szentlőrinc

19.00: HR-Rent Kozármisleny–Mezőkövesd Zsóry FC

19.00: BVSC-Zugló–FC Nagykanizsa

Szeptember 6., vasárnap

17.00: Aqvital FC Csákvár–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

Szeptember 7., hétfő

19.30: Videoton FC Fehérvár–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)