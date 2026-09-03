NBA: példátlan büntetést kapott a Los Angeles Clippers

A liga szerdán jelentette be, hogy a Clippers 2029 és 2033 között nem választhat az amatőr játékosbörze (draft) első körében azután, hogy bebizonyosodott: Leonard a fizetési plafonba beleszámító hivatalos jövedelmén kívül egyéb, nem szabályos jogcímeken további juttatásokhoz is jutott.

Az NBA azt követően kezdett vizsgálódni, hogy Pablo Torre amerikai újságíró tavaly szeptemberben megjelent cikke szerint Leonard olyan szponzori pénzeket kapott, amiért semmilyen munkát nem végzett. A vád szerint Ballmer 50 millió dollárt fektetett az Aspiration Fund Adviser nevű cégbe, amelynek Leonard volt az ügyvezetője, ebből mintegy 28 millió landolhatott közvetlenül a kétszeres bajnok kosarasnál.

A tulajdonost – aki a klubbal együtt tagadta bűnösségét – a pénzbüntetés mellett egy évre eltiltották minden ligával és csapattal kapcsolatos tevékenységtől. A 70 éves Ballmer, a Microsoft korábbi vezérigazgatója a világ 13. leggazdagabb embere: a vagyonát 145 milliárd dollárra becsülik, a Clipperst 2014-ben kétmilliárd dollárért vásárolta meg.

„Elutasítjuk az NBA megállapításait, amelyek egy elfogult vizsgálat végén születtek, s amelyek egy előre eldöntött eredményt hoztak nyilvánosságra. A liga korábban a mostani döntéssel ellentétes információkat közölt velünk, Adam Silver pedig nem tartotta magát ahhoz, amilyen mércét előzetesen felállított. Minden lehetséges eszközzel fel fogunk lépni a döntés ellen és egy etikus, pártatlan bírósági ügymenetet szeretnénk” – jelezte közleményében a Clippers, utalva az NBA első emberére, Adam Silverre.

Az előző idény után korábbi klubjához, a Toronto Raptorshoz elcserélt Leonard viszonylag olcsón megúszta a dolgot, ugyanis neki „mindössze” 700 ezer dollárt (221 millió forintot) kell befizetnie az NBA-nek, ami a következő szezonra vonatkozó, 50 millió dolláros fizetéséhez képest csekély összegnek mondható.

A 35 éves Leonard közleményében azt írta: elfogadja a döntést és vállalja a tetteiért a felelősséget, ugyanakkor „a Clippersszel kötött szerződése során a jóhiszeműség vezérelte”, mindvégig igyekezett mindent megtenni a csapatért, a fizetési plafonnal kapcsolatos esetleges visszaélésekről pedig nem volt tudomása.

Leonard 2014-ben a San Antonio Spursszel, 2019-ben a Raptorsszal lett NBA-bajnok, s mindkétszer elnyerte a döntő legjobbjának járó címet is. Az All Star-csapatba hétszer választották be, a liga legjobb ötösének háromszor volt tagja, emellett kétszer volt az NBA legjobb védője. A Spursben 2011 és 2018 között, a Raptorsban a következő idényben játszott, a Clipperst 2019 óta erősítette, s karrierje során eddig 375 millió dollárt keresett.