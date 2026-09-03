– A tabella utolsó helyén áll a csapat: nagy a baj?

– Természetesen nem örülünk az eredménytelenségnek – mondta lapunknak Kiss Bence, a ZTE FC játékosa. – Sok kulcsjátékos távozott a nyáron, a helyükre fiatalok érkeztek, akiknek időre van szükségük. A Paks és a Ferencváros ellen jól néztünk ki, de a többi mérkőzés nagyon rosszul sikerült. Legutóbb a Honvédtól is kikaptunk, és nem megbántva a kispestieket, bőven megnyerhettük volna a meccset. A rossz eredménysor nyilvánvalóan befolyásolja az öltözői légkört, jót tenne egy győzelem, de természetesen a pályán és azon kívül is dolgozunk különböző csapatépítő programokkal azon, hogy jobban megismerje egymást a keret, és ne zuhanjunk magunkba.

– A ZTE a legtöbb gólt kapta, és a két mérkőzéssel kevesebbet játszó Ferencvárossal együtt a legkevesebbet szerezte. Ennek mi lehet az oka?

– Egyrészt sokkal jobban kell koncentrálni elöl is és hátul is, másrészt a szabad- és szögletrúgások, valamint a beadások során eredményesebben kell védekezni. Fiatal csapatunk van, sokan a tanulóidejüket töltik még az NB I-ben, de muszáj lenne gyorsan javulnunk. A Honvéd ellen is volt ziccerünk a mérkőzés elején, ezeket a helyzeteket könyörtelenül ki kell használnunk, hiszen az egész mérkőzést befolyásolja. Most balszerencsésebb időszakot élünk, de bízom benne, hogy ez hamarosan átfordul.

– Lehet, hogy az idényben végig a kiesés ellen kell küzdeniük?

– Ha nem tudunk javítani a játékunkon, ez is lehetséges. A tizenkét csapatos NB I-ben azonban pillanatok alatt változik a helyzet, egy-két győzelemmel nagyot lehet előrelépni. Sok minden összejöhet, s ha elkapunk egy jó szériát, elindulhatunk felfelé, ahogyan az előző idényben is.

– Szendrei Norbert Újpestre távozásával ki vette át a vezér szerepét az öltözőben?

– A kapusunk, Gundel-Takács Bence. Igyekszik a csapat vezére lenni, egyrészt elég rutinos, másrészt a teljesítménye is kimagasló, tehát hiteles személyiség. Én is lehetnék hangosabb, de inkább a háttérben maradok. Ha azonban valaki igényli, természetesen nagyon szívesen elmondom a tanácsaimat.

– Az új igazolások közül ki jelent azonnali erősítést?

– Danilo Krevszun képzett, jó játékos, látszik, hogy a Borussia Dortmund utánpótlásában nevelkedett. A fiatal dél-amerikai légiósok ügyesek és gyorsak, de taktikailag rengeteget kell még fejlődniük, és a mentalitás javítása is rendkívül fontos rész. Filipe Celikkaya vezetőedző mindent megtesz, de tudni kell, hogy nagyon nehéz dolga van. Sok új érkező még nem játszott ilyen szinten.

– Látható, hogy a szurkolók a csapat mellett állnak.

– Le a kalappal előttük, a gyenge eredmények ellenére támogatnak minket. Még az idegenbeli mérkőzéseinkre is eljönnek, jólesik a biztatásuk. Egyelőre még türelmesek, de tudjuk, hogy győzelmekkel lehet a szurkolóinkért is küzdenünk.

– NB I-es szinten is kiemelkedő képességei vannak: rutinos magyarként nem akar előrelépni a nehéz helyzetben?

– Éppen a nagypapám mondta a minap, ebben a gödörben nekem kellene a csapat élére állnom, előrelépni és összefogni a társaságot. Megmondom őszintén, mentálisan nem könnyű nekem ez a helyzet, hiszen bánt, hogy nem jönnek az eredmények, és nem a jó arcunkat mutatjuk a pályán. Ennél többre van szükség.

– És hogyan látja a saját teljesítményét?

– Nem vagyok megelégedve magammal, nagyon visszaestem az előző idényben mutatotthoz képest. Nem jön se gól, se gólpassz, szóval több kell. Persze az is igaz, hogy nem azokkal a társakkal játszom, akik az előző évadban is itt voltak, egyelőre nem értjük meg egymást úgy a pályán, ahogy kellene. Idő kell, hogy olyan szinten összeszokjunk, mint az előző idényben.

– Győrben a kispadra szorult, de a következő fordulóban Kispesten megint kezdett. Meglepődött, hogy csere volt?

– Nincs ezzel probléma, megkapták a lehetőséget a légiósok is, és az kezd, akit a vezetőedző a kezdőbe jelöl. Hozzáteszem, ha a teljesítményemet nézem, nem lepődtem meg a kimaradásomon, de az is igaz, hogy sajnos senkinek sem ment igazán Győrben.

– Nehéz meccs következik vasárnap a listavezető Puskás Akadémia ellen…

– Szeretek a Puskás Akadémia ellen játszani, általában jó mérkőzéseket vív a két csapat. Hazai pályán teljesen más teljesítményt nyújtunk, mint idegenben, szóval bizakodom. Nehéz dolgunk lesz, jól szerepel a felcsúti együttes, de a ZTE Arénában bárkit legyőzhetünk. Az biztos, hogy a szabad- és szögletrúgások során most is nagyon kell figyelünk, illetve a kínálkozó helyzeteinket nem szabad elszórakoznunk.

– Tízszer játszott már a felcsútiak ellen, négyszer győzött, hatszor kikapott, nincs még döntetlenje. Most elégedett lenne az egy ponttal?

– A végelszámolásnál az egy pont is sokat érhet, de hazai pályán csak a győzelem számít.