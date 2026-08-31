Nemzeti Sportrádió

Gyors gólváltás után döntetlen született Szegeden

MÁDI JÓZSEFMÁDI JÓZSEF
2026.08.31. 21:22
null
Zimonyi Dávid szemfüles gólt szerzett (Fotó: Gémes Sándor/Szeged-Csanád Grosics Akadémia)
Címkék
NB II Szeged Kolorcity Kazincbarcika SC Kazincbacika NB II 2. forduló élő közvetítés KBSC labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA Szeged-Csanád Grosics Akadémia
A labdarúgó NB II 6. fordulójának hétfő esti, záró mérkőzésén a Szeged-Csanád Grosics Akadémia a Kolorcity Kazincbarcika SC-t fogadta. A hazai vezetésre gyorsan jött a válasz, és a végén hiába játszott majdnem 30 percet emberelőnyben a vendégalakulat, maradt az 1–1-es döntetlen.

LABDARÚGÓ NB II
6. FORDULÓ
SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 1–1 (1–1)
Szeged, Szent Gellért Fórum, 600 néző. Vezette: Takács Ákos (Belicza Bence Péter, Garai Péter)
SZEGED: Illés B. – Sándor M., Vékony, Széles – Vágó L. (Rjaskó, 63.) – Márkvárt, Posztobányi, Miskolczi (Bodnár B., 63.), Mikló (Kalmár O., 90+1.) – Zimonyi (Zvekanov, 63.), Zekics (Haragos, a szünetben). Vezetőedző: Laczkó Zsolt
KAZINCBARCIKA: Kocsis B. – Schuszter, Ferencsik (Rácz L., 72.), Nagy Zs., Ferenczi J. – Szőke G., Hudák M. – Kamal (Trencsényi, a szünetben), Kártik (Kenesei N., 85.), Szikszai (Veprik, 57.)  – Gresó (Pascal, 57.). Vezetőedző: Kuttor Attila
Gólszerző: Zimonyi (6.), ill. Gresó (17.)
Kiállítva: Vékony (61.)
MESTERMÉRLEG
Laczkó Zsolt: – Jól kezdtünk, gyorsan vezetést szereztünk, a játékunk működött, aztán figyelmetlenségből gólt kaptunk, ezt ki kell majd javítani. Megvoltak a lehetőségeink a szünet előtt, majd a második félidő elején is, ám sajnos nagyon sok sárgát kaptunk, volt, hogy indokolatlanul, ennek a levét ittuk meg a kiállításnál.
Kuttor Attila: – Küzdelmes meccsen, nehéz talajon igazságos döntetlen született. Nem volt meg bennünk az a kreativitás a támadóharmadban, amely révén esetleg több lehetőséget dolgozhattunk volna ki, hogy ezáltal megnyerjük a meccset.

ÖSSZEFOGLALÓ

Álomszerűen indult a Szegednek a mérkőzés, hiszen a korai büntető révén – Mikló Rolandot akasztották szabálytalanul – Zimonyi Dávid szerzett gólt, miután Vágó Levente tizenegyesét még védte Kocsis Botond.

Amilyen gyorsan jött a hazai találat, olyan gyorsan érkezett a vendégek válasza. Nagy Zsombor és Gresó Mátyás olyan stukkoló partit mutatott be a hazai ötösön belül, amelyet általában a strandon, vízben szoktunk látni. A folytatásban sok volt a kemény, szabálytalan belépő, az első félidőben ötször villant a sárga lap. A csapatok megpróbáltak gyorsan játszani, talán éppen ezért volt sok a hiba.

A második játékrész első említésre méltó mozzanata az 58. percben jött el, amikor Ferenczi János nagyjából 18 méterről szinte kettétörte a lécet a bombájával.

Nem sokkal ezután megfogyatkozott a Szeged, mivel Vékony Viktort második sárga lappal kiállította a játékvezető. Innentől kezdve az volt a kérdés, a fennmaradó fél órában él-e az emberelőnyével a Kazincbarcika. A Szeged játéka ekkor a visszazárásra, a labdatartásra és Haragos Viktor nagy oldalbedobásaira épült.

Nos, a Barcikának egy lesgólra futotta Pascal Okoronkwo révén, ezenkívül nem ment az emberelőnyös játék, viszont a borsodiak így is megőrizték veretlenségüket. 1–1

Kapcsolódó tartalom

A Soroksár kitömte a Csákvárt, a Karcag fordított Videoton ellen – ez történt vasárnap az NB II-ben

Az Ajka korai góllal nyert Szentlőrincen, így továbbra is veretlen • Sorozatban harmadszor kapott ki a Fehérvár.

Újabb DVTK-vereség; a Mezőkövesd négy, a KTE három gólt szerzett – ez történt szombaton az NB II-ben

Miskolcon szakadt meg a BVSC nyeretlenségi sorozata; a Kozármisleny a hatodik, a Nagykanizsa az ötödik vereségét is elszenvedte.

 

 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az idénybeli első győzelmét a múlt héten Kozármislenyben arató Szeged-Csanád Grosics Akadémia a még veretlen és mindössze négy gólt kapó Kolorcity Kazincbarcika SC ellen.

NB II Szeged Kolorcity Kazincbarcika SC Kazincbacika NB II 2. forduló élő közvetítés KBSC labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA Szeged-Csanád Grosics Akadémia
Legfrissebb hírek

Öt meccs után edzőt váltott a Diósgyőr – hivatalos

Labdarúgó NB II
3 órája

A VAR-döntés után megőrizte előnyét az FTC, Lisztes góljával nyert Felcsúton

Labdarúgó NB I
Tegnap, 20:55

A Soroksár kitömte a Csákvárt, a Karcag fordított Videoton ellen – ez történt vasárnap az NB II-ben

Labdarúgó NB II
Tegnap, 19:35

A Csákvár kiütésével megerősítette első helyét a Soroksár

Labdarúgó NB II
Tegnap, 19:28

Szabó bombája elegendő volt az Ajka győzelméhez Szentlőrincen

Labdarúgó NB II
Tegnap, 19:20

Bellingham kezdte a gólgyártást, a Real Madrid kiütötte otthon a Málagát

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 19:00

Az ETO FC Kisvárdán is döntetlent játszott, továbbra is veretlen

Labdarúgó NB I
Tegnap, 18:24

A Vidi legyőzésével még mindig őrzi veretlenségét a Karcag

Labdarúgó NB II
Tegnap, 17:21