Gyors gólváltás után döntetlen született Szegeden

LABDARÚGÓ NB II

6. FORDULÓ

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 1–1 (1–1)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 600 néző. Vezette: Takács Ákos (Belicza Bence Péter, Garai Péter)

SZEGED: Illés B. – Sándor M., Vékony, Széles – Vágó L. (Rjaskó, 63.) – Márkvárt, Posztobányi, Miskolczi (Bodnár B., 63.), Mikló (Kalmár O., 90+1.) – Zimonyi (Zvekanov, 63.), Zekics (Haragos, a szünetben). Vezetőedző: Laczkó Zsolt

KAZINCBARCIKA: Kocsis B. – Schuszter, Ferencsik (Rácz L., 72.), Nagy Zs., Ferenczi J. – Szőke G., Hudák M. – Kamal (Trencsényi, a szünetben), Kártik (Kenesei N., 85.), Szikszai (Veprik, 57.) – Gresó (Pascal, 57.). Vezetőedző: Kuttor Attila

Gólszerző: Zimonyi (6.), ill. Gresó (17.)

Kiállítva: Vékony (61.)

MESTERMÉRLEG

Laczkó Zsolt: – Jól kezdtünk, gyorsan vezetést szereztünk, a játékunk működött, aztán figyelmetlenségből gólt kaptunk, ezt ki kell majd javítani. Megvoltak a lehetőségeink a szünet előtt, majd a második félidő elején is, ám sajnos nagyon sok sárgát kaptunk, volt, hogy indokolatlanul, ennek a levét ittuk meg a kiállításnál.

Kuttor Attila: – Küzdelmes meccsen, nehéz talajon igazságos döntetlen született. Nem volt meg bennünk az a kreativitás a támadóharmadban, amely révén esetleg több lehetőséget dolgozhattunk volna ki, hogy ezáltal megnyerjük a meccset.

ÖSSZEFOGLALÓ

Álomszerűen indult a Szegednek a mérkőzés, hiszen a korai büntető révén – Mikló Rolandot akasztották szabálytalanul – Zimonyi Dávid szerzett gólt, miután Vágó Levente tizenegyesét még védte Kocsis Botond.

Amilyen gyorsan jött a hazai találat, olyan gyorsan érkezett a vendégek válasza. Nagy Zsombor és Gresó Mátyás olyan stukkoló partit mutatott be a hazai ötösön belül, amelyet általában a strandon, vízben szoktunk látni. A folytatásban sok volt a kemény, szabálytalan belépő, az első félidőben ötször villant a sárga lap. A csapatok megpróbáltak gyorsan játszani, talán éppen ezért volt sok a hiba.

A második játékrész első említésre méltó mozzanata az 58. percben jött el, amikor Ferenczi János nagyjából 18 méterről szinte kettétörte a lécet a bombájával.

Nem sokkal ezután megfogyatkozott a Szeged, mivel Vékony Viktort második sárga lappal kiállította a játékvezető. Innentől kezdve az volt a kérdés, a fennmaradó fél órában él-e az emberelőnyével a Kazincbarcika. A Szeged játéka ekkor a visszazárásra, a labdatartásra és Haragos Viktor nagy oldalbedobásaira épült.

Nos, a Barcikának egy lesgólra futotta Pascal Okoronkwo révén, ezenkívül nem ment az emberelőnyös játék, viszont a borsodiak így is megőrizték veretlenségüket. 1–1