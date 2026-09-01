Távozik a DVTK-tól a volt válogatott védő – hivatalos

Tamás Márk 2015 nyarától 2020 februárjáig volt először a Diósgyőr játékosa, majd tavaly nyáron visszatért a csapathoz. A második időszaka viszont csak egy évig tartott, a DVTK ugyanis bejelentette, hogy a védő távozik.

„Nem titkoltam, hogy szeretnék még külföldön játszani, és tudjuk, hogy milyen az átigazolási időszak legvége, ilyenkor napok alatt kell határozni a legfontosabb dolgokról is. Én pedig úgy döntöttem, hogy belevágok egy újabb külföldi kalandba – olvasható Tamás nyilatkozata a DVTK hivatalos honlapján. – Sajnálom, hogy egy kiesés után kell elbúcsúznom Diósgyőrtől, de úgy gondolom, hogy mindent megtettem a pályán, mindig beleadtam apait-anyait. Búcsúzóul szeretnék nagyon sok sikert kívánni a csapatnak a továbbiakban, bízom benne, hogy minél hamarabb lezárjuk végre ezt a rossz szériát. A DVTK-nak az NB I-ben a helye, ezért kívánom, hogy ha idén nem, akkor jövőre sikerüljön a feljutás, utána pedig ismét az élvonal meghatározó csapata legyen a Diósgyőr.”

„A nyáron abban állapodtunk meg Tamás Márkkal, hogy Diósgyőrben kezdi el az új bajnokságot, ám amennyiben az átigazolási szezonon belül ajánlatot kap külföldről, akkor szabadon távozhat – mondta Vincze Richárd sportigazgató. - Miután befutott hozzá ez az ajánlat, nem gördítünk akadályt a távozása elé. És ezzel párhuzamosan elkezdtük a tárgyalásokat annak érdekében, hogy napokon belül megfelelően tudjuk pótolni őt.”

Az egyszeres válogatott labdarúgó korábban már légióskodott a lengyel, a román és az azeri bajnokságban is. A 32 éves Tamás a DVTK-ban 142 tétmeccsen lépett pályára, az NB I-ben 2013-ban még a Puskás Akadémia színeiben mutatkozott be.

A DVTK arról nem számolt be, hogy Tamás Márk melyik csapatban folytatja.