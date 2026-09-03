NS-infó: a belga élvonalból hozhat válogatott csatárt a Debrecen



A belga Kortrijk híreivel naprakész értesülésekkel rendelkező külföldi kollégánktól úgy értesültünk, hogy a DVSC egyeztetéseket folytat az élvonalba az idén visszajutó klub madagaszkári válogatott csatára, a 26 éves Bryan Adinany szerződtetéséről.

A Belgiumból származó információ szerint az támadó ma Debrecenbe érkezhet orvosi vizsgálatra és szerződéskötésre.

A Franciaországban, Marseille-ben született és a Rennes-ben nevelkedő, majd alacsonyabb osztályú francia és olasz csapatban is szereplő Adinany 2024-ben igazolt a belga másodosztályú Lierse-be. Onnan idén februárban szerződött az akkor még másodosztályú Kortrijkbe, amelyet tavasszal nyolc meccsen két góllal segített a feljutáshoz, de összesen 28 meccsen hét gólt és hat gólpasszt ért el az előző idényben. A legjobb időszakát a Lierse-ben töltötte, melynél 46 tétmeccsen 12 gólt és nyolc gólpasszt ért el. A belga élvonalban ebben az idényben három mérkőzésen szerepelt, gólt még nem szerzett.

A madagaszkári válogatottban tavaly nyáron mutatkozott be, azóta hat meccsen lépett pályára.

Érdekesség, hogy Adinany már a második igazolása lehet a nyáron a Lokinak Kortrijkből, hiszen onnan érkezett az U21-es válogatott Dénes Vilmos is.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: Plamen Andreev (bolgár, Feyenoord – Hollandia, legutóbb kölcsönben Lech Poznan – Lengyelország), Sohan Baldoni (francia, US Concarneau – Franciaország), Blaz Boskovic (bosnyák, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország), Dénes Vilmos (KV Kortrijk – Belgium), Jocelyn Janneh (guineai, Bastia – Franciaország), Rotem Keller (izraeli-magyar, Maccabi Netanja – Izrael), Macsó Máté (Diósgyőri VTK), Leon Myrtaj (magyar-albán, Tottenham Hotspur – Anglia, szabadon igazolhatóként), Póser Dániel (Békéscsaba 1912 Előre), Sergi Samper (spanyol, Motor Lublin – Lengyelország, szabadon igazolhatóként), Szendrei Ákos (Paksi FC), Tuska Bálint (Diósgyőri VTK)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Hornyák Csaba (Mezőkövesd), Shedrach Kaye (nigériai, Karcagi SC)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Hermann Dávid, Perpék Szabolcs, Sain Balázs (legutóbb kölcsönben Karcag), Szakál Dénes, Vincze Tamás

Kiszemeltek: Bryan Adinany (francia-madagaszkári, KV Kortrijk – Belgium)

Távozók: Batai Tamás (Haladás, legutóbb kölcsönben Debreceni EAC), Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Álex Bermejo (spanyol, UE Sant Andreu – Spanyolország), Victor Camarasa (spanyol, Kitchee – Hongkong, szabadon igazolhatóként), Demjén Patrik (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Engedi Márk (karcagi kölcsön után Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Fran Manzanara (spanyol, AD Alcorcón – Spanyolország, szabadon igazolhatóként), Stephen Odey (nigériai, Floriana FC – Málta, szabadon igazolható), Pálfi Donát (szabadon igazolható), Dognimani Yacouba Silue (elefántcsontparti, OFK Beograd – Szerbia), Szuhodovszki Soma (MTK Budapest), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Amos Youga (közép-afrikai-francia, szabadon igazolható)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Djordje Gordics (szerb, Lommel SK – Belgium), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia, onnan MTK Budapest)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –