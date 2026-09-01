Szlovák válogatott középpályást igazolt a Ferencváros – hivatalos

A zöld-fehérek hivatalos honlapjukon jelentették be, hogy szerződtették Matús Berót, aki legutóbb a német másodosztályban szereplő VfL Bochum labdarúgója volt.

Bero pályafutását a Trencsénben kezdte, majd a Trabzonsporban és a Vitesse-ben is futballozott. Hollandiában öt idényt töltött, mielőtt 2023 nyarán a Bundesligában szereplő Bochum csapott le a lejáró szerződésű középpályásra. A német élvonalban két idényben 54 meccsen hat gólt szerzett, utolsó bochumi idényét viszont már a 2. Bundesligában töltötte, ahol 22 találkozón szerepelt, a nyáron azonban lejárt a szerződése, így szabadon igazolható játékosként csatlakozott a zöld-fehérekhez.

A szlovák válogatottban 2016-ban mutatkozott be, miután végigjárta a teljes korosztályos ranglétrát. Az elmúlt évtizedben összesen 50 alkalommal szerepelt a nemzeti csapatban, a 2024-es Európa-bajnokságon a Románia elleni csoportmérkőzésen és az Anglia elleni nyolcaddöntőben is pályára lépett.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Matús Bero (szlovák, Bochum – Németország, szabadon igazolható) Veljko Birmancsevics (Sparta Praha – Csehország, legutóbb kölcsönben Getafe – Spanyolország), Nagy Ádám (Spezia Calcio – Olaszország), Nathan Zohoré (francia-elefántcsontparti, US Boulogne – Franciaország)

Kölcsönbe érkezők: Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország, ismét kölcsön)

Kölcsönből visszatérők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Alekszandar Csirkovics (szerb, Lechia Gdansk – Lengyelország), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Real Zaragoza – Spanyolország), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Akron Toljatti – Oroszország). Az FTC II által kölcsönadott játékosok: Nagy Olivér (Soroksár), Szabó Szilárd (Kisvárda Master Good), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Bagi Ádám, Czinege Zsombor, Nagy Olivér

Kiszemeltek: –

Távozók: Ismaïl Aaneba (francia-marokkói, szabadon igazolható), Elton Acolatse (holland-ghánai, Al-Hazem – Szaúd-Arábia), Fortune Bassey (nigériai, szabadon igazolható), Ibrahim Cissé (francia-szenegáli, Al-Ittihad Kalba – Egyesült Arab Emírségek, szabadon igazolhatóként), Mohamed Abu Fani (izraeli, Crvena zvezda – Szerbia), Stefan Gartenmann (svájci-dán, Sampdoria – Olaszország, szabadon igazolhatóként), Gróf Dávid (Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Gruber Zsombor (RAAL La Louviere – Belgium), Gavriel Kanikovszki (izraeli, Maccabi Tel-Aviv – Izrael), Cebrail Makreckis (lett-német, Qarabag FK – Azerbajdzsán), Alekszandar Pesics (szerb, Fatih Karagümrük – Törökország, szabadon igazolhatóként), Júlio Romao (Júlio Rodrigues Romao, brazil, Ahmat Groznij – Oroszország), Shadirac Chyreme Say (ghánai, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: Bagi Ádám (Soroksár – kooperációs kölcsön), Kenan Kodro (OFI Kréta – Görögország), Szalai Gábor (CS Marítimo – Portugália)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Corbu Máriusz (román-magyar, Sturm Graz – Ausztria), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Hapoel Petah Tikva – Izrael), Alekszandar Csirkovics (szerb, Jagiellonia Bialystok – Lengyelország) Lenny Joseph (haiti, Rangers FC – Skócia)