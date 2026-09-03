Nemzeti Sportrádió

Női asztalitenisz Ek: spanyol, román és szlovák ellenfelet kapott a Budaörs

2026.09.03. 11:37
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Fotó: Budaörsi SC Asztalitenisz/Facebook
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Budaörsi SC Asztalitenisz asztalitenisz Ek
Spanyol, román és szlovák ellenfelet kapott a Budaörsi SC csapata a női asztalitenisz Európa-kupa csoportjainak sorsolásán.

A csoportkör 16 klubját négy négyes csoportba osztották be, a résztvevők között több olyan együttes is van, amely a múlt hétvégén Budaörsön szerepelt a Bajnokok Ligája első szakaszának tornáján.

A kilencszeres magyar bajnok a C jelű négyesbe került a spanyol CD Indiana Games, a román CSM Constanta és a szlovák SK SOG Nitra társaságában. A csoportból az első két helyezett jut tovább a következő szakaszba.

A Budaörs, amely 2024-ben megnyerte az Európa-kupát, megszakítás nélkül 24. alkalommal szerepel az európai kupaporondon, ráadásul ezt az időszakot mindvégig magyar játékosokkal teljesítette.

 

Budaörsi SC Asztalitenisz asztalitenisz Ek
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