Női asztalitenisz Ek: spanyol, román és szlovák ellenfelet kapott a Budaörs

A csoportkör 16 klubját négy négyes csoportba osztották be, a résztvevők között több olyan együttes is van, amely a múlt hétvégén Budaörsön szerepelt a Bajnokok Ligája első szakaszának tornáján.

A kilencszeres magyar bajnok a C jelű négyesbe került a spanyol CD Indiana Games, a román CSM Constanta és a szlovák SK SOG Nitra társaságában. A csoportból az első két helyezett jut tovább a következő szakaszba.

A Budaörs, amely 2024-ben megnyerte az Európa-kupát, megszakítás nélkül 24. alkalommal szerepel az európai kupaporondon, ráadásul ezt az időszakot mindvégig magyar játékosokkal teljesítette.