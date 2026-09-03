Nemzeti Sportrádió

Lando Norris saját csapatot alapított, elindulnának az F2-ben

R. D. P.R. D. P.
2026.09.03. 12:13
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Az LN4 festése (Fotó: formula1.com)
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LN4 Fusion Formula–2 Lando Norris
A McLaren világbajnoka, Lando Norris újabb lépést tett a fiatal versenyzők támogatása érdekében: junior együléses csapatot alapított, emellett pilótaképző programot is indított.

Lando Norris, a McLaren regnáló Formula–1-es világbajnoka az Olasz Nagydíj előtt bejelentette, hogy társalapítóként létrehozta az LN4 Fusion nevű junior versenycsapatot.

Az istálló 2027-től több utánpótlás-bajnokságban is rajthoz áll, így a Formula–3-ban, a Formula Regionális Európa-bajnokságban (FRECA) és az olasz Formula–4-ben is. A csapat célja, hogy már a következő évben, azaz 2027-ben a Formula–2-ben is elinduljon.

Az LN4 Fusion az AIX Racing eszközeit is megszerezte, a csapatfőnöki posztot pedig a korábbi Prema-vezető, René Rosin tölti be. A brit működésért Dan Hazlewood, a versenyzési igazgatói feladatokért Guillaume Capietto felel, míg Dan Richards a vállalati stratégiát és a kereskedelmi fejlesztéseket irányítja. A csapat központja az észak-olaszországi Venetóban lesz, emellett Cambridgeshire-ben is működtet majd egy brit telephelyet.

Norris az LN4 Fusion mellett létrehozta az LN4 Legacy Programme nevű pilótaképző programot is, amelynek célja, hogy lehetőséget biztosítson a tehetséges fiatal versenyzőknek. Az akadémiát Julian Rouse, az Alpine korábbi sportigazgatója és akadémiai vezetője irányítja.

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„Nagyon szerencsés voltam, hogy pályafutásom során nagyszerű emberek vettek körül, és tudom, hogy a Formula–1-be kerüléshez sokkal több kell a tehetségnélmondta Norris. A megfelelő emberekre, támogatásra és a megfelelő időben érkező lehetőségekre van szükség. Erről szól ez a két projekt. Az LN4 Fusion célja egy olyan versenycsapat felépítése, amely a junior motorsport legjobbjaival is felveszi a versenyt, nagyszerű emberekkel és olyan környezettel, amelyben a versenyzők fejlődhetnek.”

A projektek mögé már több támogató is beállt: a TUMI és a Monster is segíti az LN4 Fusion és az LN4 Legacy Programme működését. A McLaren versenyzője jelezte, hogy további partnerek csatlakozását is hamarosan bejelentik.

LN4 Fusion Formula–2 Lando Norris
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