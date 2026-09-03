Lando Norris saját csapatot alapított, elindulnának az F2-ben

Lando Norris, a McLaren regnáló Formula–1-es világbajnoka az Olasz Nagydíj előtt bejelentette, hogy társalapítóként létrehozta az LN4 Fusion nevű junior versenycsapatot.

Az istálló 2027-től több utánpótlás-bajnokságban is rajthoz áll, így a Formula–3-ban, a Formula Regionális Európa-bajnokságban (FRECA) és az olasz Formula–4-ben is. A csapat célja, hogy már a következő évben, azaz 2027-ben a Formula–2-ben is elinduljon.

Az LN4 Fusion az AIX Racing eszközeit is megszerezte, a csapatfőnöki posztot pedig a korábbi Prema-vezető, René Rosin tölti be. A brit működésért Dan Hazlewood, a versenyzési igazgatói feladatokért Guillaume Capietto felel, míg Dan Richards a vállalati stratégiát és a kereskedelmi fejlesztéseket irányítja. A csapat központja az észak-olaszországi Venetóban lesz, emellett Cambridgeshire-ben is működtet majd egy brit telephelyet.

Norris az LN4 Fusion mellett létrehozta az LN4 Legacy Programme nevű pilótaképző programot is, amelynek célja, hogy lehetőséget biztosítson a tehetséges fiatal versenyzőknek. Az akadémiát Julian Rouse, az Alpine korábbi sportigazgatója és akadémiai vezetője irányítja.