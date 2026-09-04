Elkészült a labdarúgó NB I 9. és 10. fordulójának pontos időrendje

A válogatott szünetet követően a 9. fordulóval folytatódnak az OTP Bank Liga küzdelmei, szombaton és vasárnap is három mérkőzést rendeztek – köztük a Kispest–Újpest presztízsmeccset –, míg a 10. fordulóban pénteken egy, szombaton három, vasárnap két találkozót játszanak le – a forduló az MTK–Vasas mérkőzéssel indul és a Ferencváros kisvárdai vendégjátékával zárul.

Az MLSZ hivatalos honlapjának híréből az is kiderül, hogy a Mol Magyar Kupa 4. fordulójának szeptember 14-i sorsolása után – a versenysemlegességet, a nemzetközi kupamérkőzéseket és a jogtulajdonos televízió kéréseit figyelembe – a versenybizottság az NB I teljes hátralévő 2026-os programját elkészíti, és az akkor kijelölt kezdési időpontok kizárólag a magyar vonatkozású világesemények élő közvetítése miatt változhatnak.

LABDARÚGÓ NB I

9. FORDULÓ

Október 10., szombat

14.45: Vasas FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)

17.00: Ferencvárosi TC–DVSC (Tv: M4 Sport)

19.30: Paksi FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Október 11., vasárnap

14.45: ZTE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)

16.45: Kispest–Honvéd FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

19.00: ETO FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

10. FORDULÓ

Október 16., péntek

20.00: MTK Budapest–Vasas FC (Tv: M4 Sport)

Október 17., szombat

14.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Kispest–Honvéd FC (Tv: M4 Sport)

17.00: Paksi FC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

19.30: Újpest FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

Október 18., vasárnap

15.30: DVSC–ZTE FC (Tv: M4 Sport)

18.00: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)