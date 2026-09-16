Fájó szegedi vereség, ami sokba kerülhet

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

ELSŐ CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

D-CSOPORT

GOG (dán)–OTP BANK-PICK SZEGED 36–34 (18–17)

Jegyzőkönyv hamarosan!

ÖSSZEFOGLALÓ

A széleken fejezte be az első támadásait a szegedi együttes Dániában, tette ezt pontos, dinamikus támadásokból. A magyar csapatban Marin Jelinic és Szilágyi Benjámin kezdett a „végeken”, Michael Apelgren a jobb formában lévő játékosainak szavazott bizalmat ezen a két poszton. A bal szélen egy, a Tatabánya otthonában összeszedett Sebastian Frimmel-sérülés is közrejátszhatott Michael Apelgren döntésében.

A Bányász meglepetésre 32–31-re legyőzte a Szegedet, amely igencsak megtépázott sorokkal utazott el a GOG-hoz, hiszen Bánhidi Bence és Lazar Kukics mellett Fazekas Máté és Lukas Sandell is otthon maradt. A jó szegedi kezdés után a hazaiak 7–6-ra átvették a vezetést, majd Óli Mittún is beköszönt.

Nagyon vártuk az első Nikola Portner-védést, mert a túloldalon Kevin Möller hetest és átlövést is védett az első percekben. Pillanatokon belül három gólt dobott a Szeged, amikor jó ritmusban járt a labda, az ellenfél tehetetlen volt. Egyik csapat sem tudott hosszabb időszakra a másik fölé nőni, az első harminc percben összesen ötször változott, hogy éppen melyik áll jobban.

A 19–17-es GOG-vezetésről induló második játékrész is kezdődhetett volna jobban… Möller kivédte Mario Sostaric hétméteresét, a másik kapuban Portnert váltó Mikler Roland rutinjára hatalmas igény mutatkozott. Négy percet kellett várni, mire Jérémy Toto betalált, a dánok hibái miatt ekkor csak mínusz egy volt a különbség. A 35. percben hosszas videózás következett, Lukács Pétert nyársalta fel Steven Jacobsen, a dán beálló megúszta két perccel.

A 21 éves Mittún gyakorlatilag azt csinált a szegedi védőkkel, amit csak akart, a fiatal feröeri már a meccs kétharmadánál nyolc gólnál járt. Michael Apelgrennek muszáj volt időt kérnie, mert ekkor nagyon rosszul állt csapata szénája, főként védekezésben voltak problémák. Az emberelőny sem segített, Szilágyi kihagyta a ziccerét, a túloldalon – ugyancsak a szélről – Lucas Pellas technikás ejtéssel nem hibázott.

Sokáig nem láttuk, hogyan billenti át ezt a meccset a Szeged a saját oldalára, a második félidőben két-három góllal folyamatosan le volt maradva. Mittún mellett a svájci irányító Manuel Zehnder is tarthatatlan volt, de az egy perc alatt dobott három gól mégis reményt adott a hajrára, a „kékek” a 49. percben 29–28-ra feljöttek.

A hét a hat elleni játék Totóval és Rosta Miklóssal a falban jól működött, de Mittún fürgeségével hátul nem volt mit kezdeni. Zehnder szétbombázta a felső lécet, majd jött Rosta, öt perccel a vége előtt 32–32-re egyenlített. A végjátékban fiatal Lukács Péter két technikai hibája sorsdöntőnek bizonyult, Pellas és Hjalte Lykke góljait nagyon fájó volt nézni.

A Szeged 36–34-re kikapott Dániában, amivel nagyon nehéz helyzetbe került a továbbjutást illetően. A magyar csapatra majdnem egy hónap szünet vár a BL-ben, ami látva az elmúlt napok formáját, még jól is jön neki, legközelebb október 10-én – a régi időket idézve – szombaton lép pályára. A portugál Sporting elleni csoportrangadó tétje már nem feltétlenül az lesz a Tisza-partiaknak, hogy hány pontot vihet magával a középdöntőbe, hanem hogy egyáltalán marad-e esélye bejutnia. 36–34