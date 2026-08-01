Magyar Kupa: a Tiszafüred 16 gólt szerzett, a Gyulai Termál és a Salgótarján 12–0-val ment tovább

MOL MAGYAR KUPA

1. FORDULÓ

ÉSZAKKELET

FC Hatvan (Heves I.)–Lőrinci VSC (Heves I.) 3–2

Sényő FC (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)–Nagyecsed RSE (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.) 2–0

Maklár SE (Heves I.)–Emődi ÁIDSE (Borsod-Abaúj-Zemplén I.) 1–3

Silver Tüzép Karancslapujtő (Nógrád I.)–Vizslási SE (Nógrád I.) 3–0

Debreceni EAC (NB III)–Eger SE (NB III) 3–1

Kabai Meteorit SE (Hajdú-Bihar III.)–Salgótarjáni BTC (NB III) 0–12

Vác VLSE (Pest I.)–Mátészalkai MTK (NB III) 0–2

Balmazújváros FC (Hajdú-Bihar I.)–Tiszabábolna-Termálfürdő Mezőcsát (Borsod-Abaúj-Zemplén I.) 2–4

Hajdúsámson (Hajdú-Bihar I.)–Ózd-Sajóvölgye (NB III) 0–10

Füzesabony SC (NB III)–Termálfürdő FC Tiszaújváros (NB III) 1–4

Jéke FC (Szabolcs-Szatmár-Bereg II.)–Nagybátonyi Bányász SC (Nógrád I.) 1–4

Bőcs KSC (Borsod-Abaúj-Zemplén II.)–Tiszafüredi VSE (NB III) 1–16

Monostorpályi SE (Hajdú-Bihar I.)–Tarpa SC (NB III) 2–6

ÉSZAKNYUGAT

Sárvár FC (Vas I.)–Sárisáp BSE (NB III) 0–3

Credobus Mosonmagyaróvár (NB III)–Opus Tigáz Tatabánya (NB III) 0–2

Tihanyi FC (Veszprém I.)–Haladás FC (NB III) 1–10

Tarr Andráshida SC (Zala I.)–Hévíz SK (Zala I.) 2–5

Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.)–Frutti Drink-Perutz FC Pápa (NB III) 4–2

Balatonfüredi USC (Veszprém I.)–Magnetic Andráshida TE (Zala I.) 2–4

Úrkúti SK (Veszprém I.)–Körmendi FC (Vas I.) 1–3

Vasvár VSE (Vas II.)–Balatonfüredi FC (Veszprém I.) 0–1

Tatai AC (Komárom-Esztergom I.)–Lébény SE (Győr-Moson-Sopron I.) 0–3

DAC Nádorváros 1912 SE (Győr-Moson-Sopron II.)–Bicskei TE (NB III) 0–1

Koppánymonostor SE (Komárom-Esztergom I.)–Komáromi VSE (NB III) 0–6

DÉLKELET

Tiszaföldvári SE (Jász-Nagykun-Szolnok I.)–ESMTK (NB III) – elmaradt (játék nélkül 0–3)

Dunavarsányi TE (Pest I.)–Sándorfalvi KSE (NB III) 0–2

Makó FC (Csongrád-Csanád I.)–Meton-FC Dabas SE (NB III) 0–5

Pilisi LK (Pest I.)–BKV Előre (NB III) 2–2 – 11-esekkel 2–4

Kalocsa FC (Bács-Kiskun I.)–Felsőpakony KSE (Pest I.) 1–3

Ceglédi VSE (Pest I.)–Gödöllői SK (NB III) 0–3

Dévaványai SE (Békés I.)–Gyulai Termál FC (NB III) 0–12

Lajosmizsei VLC (Bács-Kiskun I.)–Harta SE (Bács-Kiskun I.) 1–3

Hódmezővásárhelyi FC (NB III)–Szolnoki MÁV FC (NB III) 1–2

Szabadkikötő SE (BLSZ I.)–Szajol KLK (Jász-Nagykun-Szolnok I.) 5–2

Jamina SE (Békés I.)–Monor SE (NB III) 0–4

Törökszentmiklós FC (Jász-Nagykun-Szolnok I.)–Dunaharaszti MTK (NB III) 1–3

Flotta 2001 SE (BLSZ I.)–Szegedi VSE (NB III) 2–3

DÉLNYUGAT

Dunaújváros FC (NB III)–Érdi VSE (NB III) – elmaradt (játék nélkül 0–3)

Balatonlellei SE (Somogy I.)–BFC Siófok (NB III) 0–5

Szepetnek SE (Zala I.)–Csepel SC (NB III) 0–7

Ercsi Kinizsi SE (Fejér I.)–Pécsi MFC (NB III) 0–4

Szekszárdi UFC (NB III)–PTE-PEAC (NB III) 0–2

Dombóvári FC (Tolna I.)–ReBase Majosi SE (NB III) 1–6

Faddi SE (Tolna I.)–TFSE-Budapest (BLSZ I.) 0–6

Nagyatádi FC (Somogy I.)–Balatoni Vasas SE (Somogy I.) 0–1

Sport36 Komlói Bányász (Baranya I.)–Sárbogárd SE (NB III) 0–5

Mágocs VSK (Baranya III.)–43. sz. Építők SK (BLSZ I.) 1–8

Kaposfüred (Somogy I.)–Nagykozár KSE (Baranya I.) 1–3

Bajai LC (Bács-Kiskun I.)–FC Főnix (Fejér I.) 7–0

Iváncsa KSE (NB III)–Budafoki MTE (NB III) 2–0

Bátaszék SE (Tolna I.)–Kaposvári Rákóczi FC (NB III) 1–5

Ikoba Beton Zsámbék (Komárom-Esztergom I.)–Csepel FC USE (BLSZ I.) 1–3

Marcali VFC (Somogy I.)–III. Ker. TVE (NB III) 0–6