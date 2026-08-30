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NB I: Puskás Akadémia–Ferencváros 2–2

A Soroksár kitömte a Csákvárt, a Karcag hátrányból győzte le a Videotont – ez történt az NB II-ben

P. Gy.P. Gy.
2026.08.30. 19:35
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A tabellát vezető Soroksár (sárgában) idénybeli ötödik győzelmét aratta a Csákvár ellen, ráadásul fölényesen (Archív fotó: Szabó Krisztián/DVTK)
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Csákvár Szentlőrinc NB II Fehérvár Ajka labdarúgó NB II Karcag NB II 6. forduló Soroksár Videoton élő eredménykövető
Három mérkőzést játszottak vasárnap a labdarúgó NB II 6. fordulójában. Az élen álló Soroksár fél tucat góllal terhelte meg a Csákvár hálóját, az Ajka korai góllal tudott nyerni Szentlőrincen, míg a Karcag hátrányból, Könyves Norbert 90. percben értékesített tizenegyesével győzte le a Videotont, így a fehérváriak sorozatban a harmadik vereségüket szenvedték el. A forduló hétfő este a Szeged–Kazincbarcika tévés találkozóval zárul.

LABDARÚGÓ NB II
6. FORDULÓ
17.30-kor kezdődött:

Soroksár SC–Aqvital FC Csákvár 6–0 (Kuznyecov 4., Bagi 15., 53., Lovrencsics B. 18., Horváth K. 61., Halmai 77.) – vége ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Szentlőrinc SE–FC Ajka 0–1 (Szabó B. 8.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Karcagi SC–Videoton FC Fehérvár 2–1 (Egri 76., Könyves 90. – 11-esből,  ill. Németh D. 73.) – vége ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
FC Nagykanizsa–Tiszakécskei LC 1–2
Diósgyőri VTK–BVSC-Zugló 0–2
Mezőkövesd Zsóry FC–Gyirmót FC Győr 4–2
Kecskeméti TE–HR-Rent Kozármisleny 3–0

HÉTFŐN RENDEZIK
19.30: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)

 

 

 

Csákvár Szentlőrinc NB II Fehérvár Ajka labdarúgó NB II Karcag NB II 6. forduló Soroksár Videoton élő eredménykövető
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