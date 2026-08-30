A Soroksár kitömte a Csákvárt, a Karcag hátrányból győzte le a Videotont – ez történt az NB II-ben

Három mérkőzést játszottak vasárnap a labdarúgó NB II 6. fordulójában. Az élen álló Soroksár fél tucat góllal terhelte meg a Csákvár hálóját, az Ajka korai góllal tudott nyerni Szentlőrincen, míg a Karcag hátrányból, Könyves Norbert 90. percben értékesített tizenegyesével győzte le a Videotont, így a fehérváriak sorozatban a harmadik vereségüket szenvedték el. A forduló hétfő este a Szeged–Kazincbarcika tévés találkozóval zárul.

LABDARÚGÓ NB II

6. FORDULÓ

17.30-kor kezdődött: Soroksár SC–Aqvital FC Csákvár 6–0 (Kuznyecov 4., Bagi 15., 53., Lovrencsics B. 18., Horváth K. 61., Halmai 77.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szentlőrinc SE–FC Ajka 0–1 (Szabó B. 8.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Karcagi SC–Videoton FC Fehérvár 2–1 (Egri 76., Könyves 90. – 11-esből, ill. Németh D. 73.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT! SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

FC Nagykanizsa–Tiszakécskei LC 1–2

Diósgyőri VTK–BVSC-Zugló 0–2

Mezőkövesd Zsóry FC–Gyirmót FC Győr 4–2

Kecskeméti TE–HR-Rent Kozármisleny 3–0 HÉTFŐN RENDEZIK

19.30: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)