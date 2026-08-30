Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Puskás Akadémia–Ferencváros 2–2

Lehoczki büntetőt védett, a hajrában egyenlített a PAFC – Puskás Akadémia–Ferencváros az NB I-ben

RÓTH ZOLTÁNRÓTH ZOLTÁN
2026.08.30. 20:48
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Az éllovas otthonában az FTC (Fotó: Kovács Péter)
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FTC NB I Puskás Akadémia FC Puskás Akadémia labdarúgó NB I élő közvetítés NB I 6. forduló Ferencváros Ferencvárosi TC
A labdarúgó NB I 6. fordulójában a Puskás Akadémia a Ferencvárost fogadja. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

LABDARÚGÓ NB I
6. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC–FERENCVÁROSI TC 2–2 (0–0) – ÉLŐ
Felcsút, Pancho Aréna. Vezeti: Antal Péter (Szert Balázs, Ország Péter)
PUSKÁS AKADÉMIA: Lehoczki – Orján (Nagy Zs., 75.), Golla, Harutjunjan, Ormonde-Ottewill (Farkas B., 45+1.) – L. Duarte – Dárdai P. (Soisalo, 54.), Kern, Okeke (Varga Zs., 54.), Lukács D. – Németh A. (Colley, 76.). Vezetőedző: Babó Levente
FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Corbu, Nagy Á. – Arzani (O'Dowda, 67.), Varga Z. (Yusuf a szünetben), Zachariassen (N. Keita, 89.) – Joseph (Lisztes, 14.). Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Harutjunjan (58.), Colley (90.), ill. Zachariassen (53.), Lisztes (63.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

 

FTC NB I Puskás Akadémia FC Puskás Akadémia labdarúgó NB I élő közvetítés NB I 6. forduló Ferencváros Ferencvárosi TC
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