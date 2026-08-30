Lehoczki büntetőt védett, a hajrában egyenlített a PAFC – Puskás Akadémia–Ferencváros az NB I-ben

LABDARÚGÓ NB I

6. FORDULÓ

PUSKÁS AKADÉMIA FC–FERENCVÁROSI TC 2–2 (0–0) – ÉLŐ

Felcsút, Pancho Aréna. Vezeti: Antal Péter (Szert Balázs, Ország Péter)

PUSKÁS AKADÉMIA: Lehoczki – Orján (Nagy Zs., 75.), Golla, Harutjunjan, Ormonde-Ottewill (Farkas B., 45+1.) – L. Duarte – Dárdai P. (Soisalo, 54.), Kern, Okeke (Varga Zs., 54.), Lukács D. – Németh A. (Colley, 76.). Vezetőedző: Babó Levente

FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Corbu, Nagy Á. – Arzani (O'Dowda, 67.), Varga Z. (Yusuf a szünetben), Zachariassen (N. Keita, 89.) – Joseph (Lisztes, 14.). Vezetőedző: Borbély Balázs

Gólszerző: Harutjunjan (58.), Colley (90.), ill. Zachariassen (53.), Lisztes (63.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!