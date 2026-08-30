Az Ipswich ráijesztett az MU-ra, de Bruno Fernandesre nem volt ellenszere

Az első félidőt a hazaiak kezdték erősebben, de a szervezetten védekező Ipswich állni tudta a rohamokat, így a korai gól elmaradt. A folytatásban Gary O'Neill csapata is kijött a szorításból, és gyors kontrákkal veszélyeztetett – Senne Lammensnek több ízben is ziccerben állította meg a vendégeket. A 29. percben aztán már a belga kapus sem tudott csodát tenni, Fatawu beadásából Leif Davis bikázott a léc alá – vezetett az Ipswich!

Az MU válasza a 40. percben érkezett, amikor Núnez elcsúszott a középpályán, az eladott labdából pedig kontrázott a hazai csapat, melynek végén Cunha hozta helyzetbe Bruno Fernandest, aki balról a jobb felsőbe, Kjell Scherpen kapus szeme közé lőtt – döntetlennel fordultak a felek.

A szünet után is bátran játszottak a vendégek, majd az 56. percben a szerencse a „vörös ördögök” mellé pártolt: Harry Maguire eredetileg gyatra lövése Jacob Greaves lábán változtatott irányt, és kötött ki a kapuban – a találatot öngólként írták jóvá, így hiába ért előtte Maguire karral a labdába, a VAR helybenhagyta azt. Greaves nem sokkal később csöbörből vödörbe esett, amikor a 16-oson belül csúszott oda Cunhának – a megítélt büntetőt Bruno Fernandes magabiztosan beverte, eldöntve a lényegi kérdéseket.

Az Ipswich döntetlen állásról öt perc alatt beszedett két gólt, és ez alaposan megroppantotta az újoncot: a 68. percben Fernandes egy védőről elé pattanó labdára lecsapva megrúgta saját maga harmadik, csapata negyedik gólját, majd remek érzékkel indította Bryan Mbeumót a 82. percben, aki a kapujából pocsék ütemben kirontó Scherpent a 16-oson kívül átemelve volt eredményes. A ráadás perceiben Chuba Akpom még faragott a vendégek hátrányából, de a végkifejletet tekintve ez már nem osztott, nem szorzott: az MU Fernandes vezérletével fölényes győzelmet aratott, feledtetve a Hull City ellen blamát. 5–2

ANGOL PREMIER LEAGUE

2. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Manchester United–Ipswich Town 5–2 (B. Fernandes 40., 61., 68. – a másodikat 11-esből, Greaves 56. – öngól, Mbeumo 82., ill. L. Davis 29., Akpom 90+1.)

Chelsea–Brighton & Hove Albion 4–3 (Lavia 4., P. Neto 14., Joao Pedro 32., Palmer 74., ill. Yalcouyé 35., Joao Pedro 63. – öngól, Gross 90+6.)

Leeds United–Brentford 1–1 (Calvert-Lewin 79., ill. Schade 41.)

Sunderland–Fulham 1–0 (Isidor 75.)

Hétfőn játsszák

21.00: Aston Villa–Arsenal (Tv: Match4)

Szombaton játszották

Liverpool–Nottingham Forest 2–2 (Isak 60., Munoz 82., ill. Ndoye 24., Gibbs-White 70. – 11-esből)

AFC Bournemouth–Everton 1–1 (A. Scott 41., ill. Tarkowski 90+2.)

Coventry City–Hull City 0–1 (Millar 82.)

Tottenham Hotspur–Newcastle United 0–2 (Elanga 62., Wissa 72.)

Pénteken játszották

Crystal Palace–Manchester City 1–4 (Donnarumma 56. – öngól, ill. Haaland 17., 84., Cherki 54., 59.)