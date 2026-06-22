Nemzeti Sportrádió

NB II: rutinos érkező Kecskeméten; hatan távoztak Gyirmótról, az egyikük Bobál Gergely

F. B.F. B.
2026.06.22. 23:34
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Gajág Gergő Kecskeméten folytatja (Fotó: kecskemetite.hu)
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NB II Kecskemét Gajág Gergő Gyirmót FC Győr Gyirmót Bobál Gergely magyar átigazolás
Tapasztalt, a másodosztályt jól ismerő középhátvéddel bővült a labdarúgó NB II-ben szereplő Kecskeméti TE kerete, miután a klub mindenben megállapodott Gajág Gergő átigazolásáról. Az újonc Gyirmót FC Győrtől viszont hatan távoztak, az egyikük Bobál Gergely – számolt be róla a klubok honlapja.

A Kecskemét új szerzeménye, a 32 éves Gajág Gergő Szigetváron született, és ahogy az egy tehetséges baranyai fiatal esetében legtöbbször lenni szokott, gyorsan a PMFC játékosa lett. A pécsi utánpótlást végigjárva bemutatkozott az NB III-ban, illetve a Ligakupában is megmutathatta magát, 2014 nyarán aztán Kozármislenybe került. Ott alapember lett és NB III-as ezüstéremig jutott csapatával, ezt követően viszont Szeged felé vezetett az útja. Egy rövid pécsi kitérővel négy évet töltött a SZEOL-nál, ahol feljutott az NB II-be, illetve két ezüstérem mellett egy bronzérme is volt a harmadosztályban. Ezt követően tért vissza Pécsre, majd 2020-ban már a PMFC-vel ünnepelt bajnoki címet, s két idény után Kozármislenybe igazolt.

Öt éven át fontos láncszeme volt a baranyai gárdának, mellyel első évében bajnok lett és feljutott, majd az NB II-ben kétszer lett negyedik csapatával. A másodosztályban összesen 105 meccsen lépett pályára, ezeken öt-öt gól és gólpassz került a neve mellé.

A másodosztályba egy év után visszatérő Gyirmót FC Győrnél a menedzsment nagy erőkkel dolgozott a háttérben, hogy kialakítsa a szakmai stábot és a játékoskeretet. Ez alapján eldőlt, hogy Weitner Ádám vezetőedző és Sztanisics Lazar és Rengel Péter mellé érkezik majd erőnléti edzőként Gyagya Attila, míg Polyák Gábor és Szücs Gergely – más feladata mellett – házon belülről csatlakozva segíti a gárda munkáját.

A csapatból hatan biztosan távoztak, Bobál Gergely, Hudák Dávid, Hudák Martin, Kovács Dominik, Tömösvári Bálint és Vincze Ádám máshol folytatja pályafutását. Közülük a legnevesebb természetesen az a 30 éves Bobál Gergely, aki télen érkezett a csapathoz, s bár játszott 13 NB III-as bajnokin és egyszer az osztályozón, mindössze kétszer volt kezdő és egyszer talált a hálóba.

A klubhonlap szerint az érkezési oldalon egyelőre négy rutinos, élvonalbeli tapasztalattal rendelkező játékos található, de az ő nevüket még nem hozta nyilvánosságra a klub. 

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KECSKEMÉTI TE-NÉL
Érkezett: Bányai Péter (Mezőkövesd Zsóry), Gajág Gergő (Kozármisleny), Nyári Patrik (Szentlőrinc), Németh Barnabás (Vasas),  Szabados István (FC Ajka), Szépe János (MTK Budapest), Szilágyi Zoltán (Szeged-Csanád GA)
Távozott: Belényesi Csaba (MTK Budapest), Bocskay Bertalan (?), Derekas Zoltán (Videoton FC Fehérvár), Pálinkás Gergő (Vasas), Varga Bence (?)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A GYIRMÓT FC GYŐRNÉL
Érkezett: 
Távozott: Bobál Gergely (?), Hudák Dávid (?), Hudák Martin (?), Kovács Dominik (?), Tömösvári Bálint (?), Vincze Ádám (?)

 

NB II Kecskemét Gajág Gergő Gyirmót FC Győr Gyirmót Bobál Gergely magyar átigazolás
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