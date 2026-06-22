NB II: rutinos érkező Kecskeméten; hatan távoztak Gyirmótról, az egyikük Bobál Gergely

A Kecskemét új szerzeménye, a 32 éves Gajág Gergő Szigetváron született, és ahogy az egy tehetséges baranyai fiatal esetében legtöbbször lenni szokott, gyorsan a PMFC játékosa lett. A pécsi utánpótlást végigjárva bemutatkozott az NB III-ban, illetve a Ligakupában is megmutathatta magát, 2014 nyarán aztán Kozármislenybe került. Ott alapember lett és NB III-as ezüstéremig jutott csapatával, ezt követően viszont Szeged felé vezetett az útja. Egy rövid pécsi kitérővel négy évet töltött a SZEOL-nál, ahol feljutott az NB II-be, illetve két ezüstérem mellett egy bronzérme is volt a harmadosztályban. Ezt követően tért vissza Pécsre, majd 2020-ban már a PMFC-vel ünnepelt bajnoki címet, s két idény után Kozármislenybe igazolt.

Öt éven át fontos láncszeme volt a baranyai gárdának, mellyel első évében bajnok lett és feljutott, majd az NB II-ben kétszer lett negyedik csapatával. A másodosztályban összesen 105 meccsen lépett pályára, ezeken öt-öt gól és gólpassz került a neve mellé.

A másodosztályba egy év után visszatérő Gyirmót FC Győrnél a menedzsment nagy erőkkel dolgozott a háttérben, hogy kialakítsa a szakmai stábot és a játékoskeretet. Ez alapján eldőlt, hogy Weitner Ádám vezetőedző és Sztanisics Lazar és Rengel Péter mellé érkezik majd erőnléti edzőként Gyagya Attila, míg Polyák Gábor és Szücs Gergely – más feladata mellett – házon belülről csatlakozva segíti a gárda munkáját.

A csapatból hatan biztosan távoztak, Bobál Gergely, Hudák Dávid, Hudák Martin, Kovács Dominik, Tömösvári Bálint és Vincze Ádám máshol folytatja pályafutását. Közülük a legnevesebb természetesen az a 30 éves Bobál Gergely, aki télen érkezett a csapathoz, s bár játszott 13 NB III-as bajnokin és egyszer az osztályozón, mindössze kétszer volt kezdő és egyszer talált a hálóba.

A klubhonlap szerint az érkezési oldalon egyelőre négy rutinos, élvonalbeli tapasztalattal rendelkező játékos található, de az ő nevüket még nem hozta nyilvánosságra a klub.



NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KECSKEMÉTI TE-NÉL

Érkezett: Bányai Péter (Mezőkövesd Zsóry), Gajág Gergő (Kozármisleny), Nyári Patrik (Szentlőrinc), Németh Barnabás (Vasas), Szabados István (FC Ajka), Szépe János (MTK Budapest), Szilágyi Zoltán (Szeged-Csanád GA)

Távozott: Belényesi Csaba (MTK Budapest), Bocskay Bertalan (?), Derekas Zoltán (Videoton FC Fehérvár), Pálinkás Gergő (Vasas), Varga Bence (?)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A GYIRMÓT FC GYŐRNÉL

Érkezett: –

Távozott: Bobál Gergely (?), Hudák Dávid (?), Hudák Martin (?), Kovács Dominik (?), Tömösvári Bálint (?), Vincze Ádám (?)