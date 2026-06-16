Nemzeti Sportrádió

NB II: távozó Karcagon, csatárral erősített a Kazincbarcika

F. B.F. B.
2026.06.16. 08:45
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Kaye (kékben) távozik Karcagról (Fotó: karcagsport.hu)
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Tiszaújváros NB II Karcag DVSC Kazincbarcika Varjas László magyar átigazolás
Kölcsönszerződése lejártával távozik a labdarúgó NB II-ben szereplő Karcagi SC légiósa, Daniel Shedrach Kaye, míg az élvonalból kieső Kazincbarcika Varjas Lászlóval erősített – számolt be róla a klubok honlapja.

A nigériai támadó, Daniel Shedrach Kaye a DVSC kölcsönjátékosaként futballozott Karcagon, de a következő idénytől már nem erősítheti az együttest, mivel 2026 decemberében betölti a 21. életévét, s az MLSZ vonatkozó szabályozása értelmében ekkor már nem tartozik a magyar szabály kivételt élvező játékosai körébe. 

A nigériai támadó összesen 22 bajnokin és két Magyar Kupa-mérkőzésen lépett pályára a Karcag színeiben, ezeken három gólt szerzett.

Az NB I-ből kieső Kazincbarcika együttesében folytatja pályafutását az NB III Északkeleti csoportjában szereplő FC Tiszaújváros házi gólkirálya, Varjas László. A szélsőként és csatárként is bevethető 26 esztendős labdarúgó a Videotonban nevelkedett, majd Mezőkövesdre igazolt, ahol egy alkalommal pályára lépett az élvonalban is. 

Játszott kölcsönben az akkor NB II-es Vác és Kaposvár színeiben, a hároméves tiszaújvárosi időszak előtt pedig az NB III Keleti csoportjában szereplő Hidasnémeti és Tiszafüred mezében szerepelt. Az elmúlt idényben tízszer talált a hálóba a Tiszaújváros színeiben.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KARCAGI SC-NÉL
Érkezett: –
Távozott: Engedi Márk (DVSC – kölcsönből vissza, onnan Vasas), Daniel Shedrach Kaye (DVSC – kölcsönből vissza)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL
Érkezett: Varjas László (Tiszaújváros)
Távozott: Polgár Kristóf (?), Rasheed Sadiq (nigériai, ?), Martin Slogar (horvát, ?), Semir Smajlagic (bosnyák, ?), Meschak Ubochioma (nigériai, ?)

 

Tiszaújváros NB II Karcag DVSC Kazincbarcika Varjas László magyar átigazolás
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