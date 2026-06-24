Michalecz szerint 10-15 százalékkal csökkennek az átlagbérek az NB I-ben
Mihalecz István úgy fogalmazott az Indexnek, hogy „pánik észlelhető a magyar futballban”, ugyanakkor szerinte azok a klubok kerülhetnek előnybe, amelyek gyorsan és rugalmasan alkalmazkodnak az új helyzethez. A szakember négy kategóriába sorolta az élvonal csapatait annak alapján, mennyire lehetnek felkészültek a változásokra.
A Ferencvárost külön csoportként kezelte, mert szerinte továbbra is kiemelkedik a mezőnyből, ugyanakkor a zöld-fehérek is költségcsökkentésre kényszerülnek. Úgy véli, a klub 40 fős keretét harmincfősre szűkíti, magyar edzői stábbal dolgozik tovább, és az eddig megszokott, nagyjából 50 millió eurós költségvetés 30–35 millió euróra csökkenhet. Hozzátette, hogy Mohammed Abu Fani, Stefan Gartenmann és Robbie Keane távozása is részben a racionalizálás következménye.
A második csoportba az Újpestet, a Debrecent, a Vasast és a Nyíregyházát sorolta. Szerinte az Újpest profitálhat a legtöbbet az új helyzetből, míg a Debrecennél a stabil tulajdonosi háttér jelenthet előnyt. A Vasasnál az erős utánpótlásra, a Nyíregyházánál pedig a biztos anyagi háttérre hívta fel a figyelmet.
A Paks, az MTK, a ZTE és az ETO alkotja a harmadik csoportot. Mihalecz szerint a Paks átállása lehet a legzökkenőmentesebb, mivel a klub hosszú ideje fenntartható gazdálkodást folytat, és kiemelten épít a játékosértékesítésre. Az MTK-t is méltatta, mondván, jól igazol és az ország egyik legerősebb akadémiájával rendelkezik. Az ETO esetében ugyanakkor arra számít, hogy a költségvetés racionalizálása miatt kulcsjátékosokat értékesíthetnek.
A negyedik csoportba a Puskás Akadémiát, a Kisvárdát és a Honvédot sorolta. Véleménye szerint ezeknél a kluboknál lesz szükség a legnagyobb átalakításokra. A Puskás Akadémiánál jelentős költségcsökkentést vár, míg a Honvédnál a stabil bennmaradást is nehéz feladatnak tartja.
Mihalecz István szerint a változások a fizetésekben is megmutatkoznak majd. Úgy véli, eltűnhetnek az élvonalból a havi 40–50 ezer eurós bérek, az NB I-es átlagfizetések pedig 10–15 százalékkal csökkenhetnek. Az NB II-ben ennél is nagyobb visszaesésre számít, ahol egy korábban 1.2 millió forintot kereső labdarúgó bére akár 700–800 ezer forintra is mérséklődhet.
A szakember ugyanakkor pozitívumot is lát a folyamatban: szerinte a kisebb költségvetések miatt több fiatal magyar játékos kaphat lehetőséget, ami hosszabb távon a hazai labdarúgás fejlődését is szolgálhatja.