Michalecz szerint 10-15 százalékkal csökkennek az átlagbérek az NB I-ben

A második csoportba az Újpestet, a Debrecent, a Vasast és a Nyíregyházát sorolta. Szerinte az Újpest profitálhat a legtöbbet az új helyzetből, míg a Debrecennél a stabil tulajdonosi háttér jelenthet előnyt. A Vasasnál az erős utánpótlásra, a Nyíregyházánál pedig a biztos anyagi háttérre hívta fel a figyelmet.

A Paks, az MTK, a ZTE és az ETO alkotja a harmadik csoportot. Mihalecz szerint a Paks átállása lehet a legzökkenőmentesebb, mivel a klub hosszú ideje fenntartható gazdálkodást folytat, és kiemelten épít a játékosértékesítésre. Az MTK-t is méltatta, mondván, jól igazol és az ország egyik legerősebb akadémiájával rendelkezik. Az ETO esetében ugyanakkor arra számít, hogy a költségvetés racionalizálása miatt kulcsjátékosokat értékesíthetnek.

A negyedik csoportba a Puskás Akadémiát, a Kisvárdát és a Honvédot sorolta. Véleménye szerint ezeknél a kluboknál lesz szükség a legnagyobb átalakításokra. A Puskás Akadémiánál jelentős költségcsökkentést vár, míg a Honvédnál a stabil bennmaradást is nehéz feladatnak tartja.