A franciák sötétkékben, az angolok fehérben játszanak a vb-bronzmeccsen
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) nyilvánosságra hozta, hogy a világbajnoki bronzmeccsen milyen mezt viselnek a játékosok és az érintett szereplők.
A francia válogatott hagyományos sötétkék mezében szerepel a bronzmeccsen, a kapusát pedig ezúttal rózsaszínben láthatjuk. Az angol válogatott tiszta fehérben lép pályára, míg a kapusa sárga színben.
A mérkőzés játékvezetője piros felsőt visel az összecsapáson.
A Franciaország–Anglia világbajnoki bronzmérkőzést ma (szombat) este rendezik, magyar idő szerint 23 órás kezdettel Miamiben.
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