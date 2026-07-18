A franciák sötétkékben, az angolok fehérben játszanak a vb-bronzmeccsen

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) nyilvánosságra hozta, hogy a világbajnoki bronzmeccsen milyen mezt viselnek a játékosok és az érintett szereplők.

A francia válogatott hagyományos sötétkék mezében szerepel a bronzmeccsen, a kapusát pedig ezúttal rózsaszínben láthatjuk. Az angol válogatott tiszta fehérben lép pályára, míg a kapusa sárga színben. A mérkőzés játékvezetője piros felsőt visel az összecsapáson. A Franciaország–Anglia világbajnoki bronzmérkőzést ma (szombat) este rendezik, magyar idő szerint 23 órás kezdettel Miamiben.