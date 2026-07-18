Nem engedték be az Egyesült Államokba, Trumptól vár segítséget a spanyolok korábbi világbajnoka

A korábban többek között a Villarrealt, a Deportivót és az Atlético Madridot is erősítő védőt a Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) hívta meg a döntőre a dél-afrikai tornán győztes keret többi tagjával együtt, ám elképzelhető, hogy a bürokratikus akadály miatt mégis lemarad a nagy eseményről.

Capdevila a hivatalos X-oldalán adott hangot csalódottságának, mi több, még Donald Trump amerikai elnöktől is segítséget kért a bejegyzésében: „Most közölték velem, hogy nem utazhatok el a döntőre a gyermekeimmel, mert megtagadták az ESTA-kérelmemet. Segítségre van szükségem, Donald Trump!” – írta.

A korábbi futballista – aki alapembere volt a 2010-es világbajnok La Rojának – hozzátette, óriási álma volt, hogy együtt szurkolhasson korábbi csapattársaival a lelátón a válogatott második világbajnoki elsőségéért: „El sem hiszem, hogy nem engednek be az Egyesült Államokba, és emiatt lemaradhatok erről a pillanatról a gyermekeimmel együtt, akik ugyanúgy imádják a futballt. Ha bárki tud megoldást, életem végéig hálás leszek neki” – fogalmazott.

A barcelonai Sport szerint egyelőre nem ismert, miért utasították el Capdevila elektronikus beutazási kérelmét, és sikerül-e időben rendezni az ügyet, hogy a világbajnok játékos mégis ott lehessen a vasárnapi mérkőzésen, amely magyar idő szerint 21 órakor kezdődik a New York-i MetLife Stadionban.