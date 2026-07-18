Nemzeti Sportrádió

Nem engedték be az Egyesült Államokba, Trumptól vár segítséget a spanyolok korábbi világbajnoka

T. Z.T. Z.
2026.07.18. 10:13
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Joan Capdevila a világbajnoki trófeával (Fotó: Getty Images)
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Igencsak kellemetlen, már-már megalázó helyzetbe került Joan Capdevila, a 2010-es világbajnok spanyol labdarúgó-válogatott balhátvédje: az Egyesült Államok ugyanis megtagadta tőle az ESTA (az amerikai kormány elektronikus utazásengedélyezési rendszere) engedélyét, így jelen állás szerint nem lehet ott New Yorkban, ahol vasárnap Spanyolország–Argentína világbajnoki döntőt rendeznek.

A korábban többek között a Villarrealt, a Deportivót és az Atlético Madridot is erősítő védőt a Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) hívta meg a döntőre a dél-afrikai tornán győztes keret többi tagjával együtt, ám elképzelhető, hogy a bürokratikus akadály miatt mégis lemarad a nagy eseményről.

Capdevila a hivatalos X-oldalán adott hangot csalódottságának, mi több, még Donald Trump amerikai elnöktől is segítséget kért a bejegyzésében: „Most közölték velem, hogy nem utazhatok el a döntőre a gyermekeimmel, mert megtagadták az ESTA-kérelmemet. Segítségre van szükségem, Donald Trump!” – írta.

A korábbi futballista – aki alapembere volt a 2010-es világbajnok La Rojának – hozzátette, óriási álma volt, hogy együtt szurkolhasson korábbi csapattársaival a lelátón a válogatott második világbajnoki elsőségéért: „El sem hiszem, hogy nem engednek be az Egyesült Államokba, és emiatt lemaradhatok erről a pillanatról a gyermekeimmel együtt, akik ugyanúgy imádják a futballt. Ha bárki tud megoldást, életem végéig hálás leszek neki” – fogalmazott.

A barcelonai Sport szerint egyelőre nem ismert, miért utasították el Capdevila elektronikus beutazási kérelmét, és sikerül-e időben rendezni az ügyet, hogy a világbajnok játékos mégis ott lehessen a vasárnapi mérkőzésen, amely magyar idő szerint 21 órakor kezdődik a New York-i MetLife Stadionban.

 

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