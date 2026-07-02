Hátsó füves-kiállítás Veszprémben: „Visszahozta a gyermekkoromat”

„Elkezdődött a foci-világbajnokság, a Laczkó Dezső Múzeum pedig megnyitotta a falusi foci történtét bemutató időszaki kiállítását. A Hátsó füves című tárlat azonban nemcsak a falusi futballpályák hamisíthatatlan hangulatát idézi meg tárgyi emlékekkel, de komoly tudományos és társadalmi igénnyel is fellép: a foci segítségével a magyar vidékről igyekszik egyfajta látleletet adni.”

(Veszprém TV)

Boldog időutazás a fiatalságba

„Egy falu életében a közösségi lét hagyományos pilléreit a templom, a kocsma és a futballpálya adja. Ezt a sokszor mosolyogtató, mégis komoly társadalmi és néprajzi kérdéseket felvető világot mutatja be a Laczkó Dezső Múzeum csütörtökön nyílt formabontó kiállítása. A Hátsó füves tárlat a Bakony és a Balaton térségének amatőr labdarúgását is testközelbe hozza, megőrizve az utókor számára a vidéki futball hamisítatlan hangulatát.”

(Vehir.hu)

Kapualjba szoruló érdeklődők a veszprémi nyitány délutánján

„Bármilyen furcsán is hangozhat, néhány hónapra beköltözött a labdarúgás a Laczkó Dezső Múzeumba. Június 11-én ünnepélyes keretek között megnyílt a Hátsó füves – Egy eltűnő futballvilág képei című időszaki kiállítás, amely a magyar amatőr és falusi labdarúgás múltját, jelenét és közösségformáló erejét mutatja be.

A kiállítás különlegessége, hogy nem csupán a sportról szól. A futballon keresztül mesél a vidéki Magyarországról, a közösségekről, az önkéntesekről, a szurkolókról és mindazokról, akik hétről hétre életben tartják a falusi futball hagyományait. Aki szeretné megismerni a magyar futball legőszintébb, legemberibb arcát, annak mindenképpen érdemes ellátogatnia a tárlatra. Mert ezt valóban addig lehet megnézni, amíg le nem fújják.”

(MLSZ Veszprém Vármegyei Igazgatóság)

Balról Finta Péter Veszprém vármegyei MLSZ-igazgató, Sótonyi Mónika veszprémi alpolgármester és Holczer Ádám korábbi Ferencváros-kapus a kiállítás megnyitóján

„Részt vettem a Laczkó Dezső Múzeum »Hátsó füves – Egy eltűnő futballvilág képei« kiállításának megnyitóján, és jelentem: a falusi futballromantika hivatalosan is művészet lett!

Kicsit kerestem a bejáratnál a vonalazógépet meg a szomszéd nénit, aki visszadobja a labdát a kertből, de helyette kaptam valami sokkal jobbat. A csúcspont? Leültünk Holczer Ádámmal és Finta Péterrel, a két focistával a kiállított lelátóra »szakmázni«. Ez a gyakorlatban annyit jelentett, hogy úgy toltuk a szotyit, mintha kötelező lenne, és közben próbáltuk kitalálni, vajon a múzeumi teremőr ránk szól-e a szotyihéj miatt, vagy az is a tárlat része lesz »installáció« néven. Majd megállapítottuk: a lelátó fa deszkája pont olyan kényelmetlen, mint 30 éve – szóval a hitelességre nem lehet panasz! A hangulat viszont zseniális, a fotókról pedig szinte hallani a partjelzőnek címzett »Látod te, spori?!« bekiabálásokat. Hatalmas elismerés a múzeum munkatársainak, a gyűjtőknek, szervezőknek, amiért behozták a lakókocsibüfét és a kispados nosztalgiát a falak közé.

Aki látni szeretné a magyar foci legőszintébb arcát (és a mi szotyizós »edzőtáborunk« helyszínét hasonló »szakmázásra«), akkor irány a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum! Csak óvatosan: a kiállítás végén az embernek kedve támad azonnal igazolni egy megye hármas csapathoz!”

(Sótonyi Mónika, Veszprém város alpolgármestere)

Telefonfülke-pénztár Pécsváradról

„A falusi futball sajátos világát mutatja be a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum új időszaki kiállítása, amely a Hátsó füves elnevezésű projekt fotóin, történetein és mozgóképes anyagain keresztül enged betekintést a vidéki labdarúgás közösségformáló erejébe. A pályák hamisítatlan hangulatának megidézése mellett terítékre kerül a foci néprajza, futballantropológia, szociológiai látletet, valamint a sport, az egyén, a közösség és az identitás kapcsolatának elemzése is.”

(welovebalaton.hu)

Népes közönség a kiállítás első nyitvatartási napján

Akali vonalazó, nagyradai fakapu, mindszentkállai öltöző

Futballkocsma régen látott sörösüvegekkel

„Igazán különleges hangulatú időszaki kiállítás nyílt Veszprémben a Laczkó Dezső Múzeumban. A falusi foci egykor szebb napokat látott világát megidéző tárlat néprajzi, közösségszervezési szempontból is megvilágítja a helyi közösségek életét meghatározó csapatok fontosságát. A gazdag képanyagot, mezgyűjteményt és tárgyi emlékeket felvonultató kiállításon helyet kapott többek között a Tapolcafői SE több meze is az 1985–2010 közötti időszakból, valamint egy körülbelül 1982–1983 körül készült csapatkép is. Külön öröm számomra, hogy a mezek között kiállításra került az édesapám által, a (hivatalos) búcsúmeccsén 1993-ban viselt 8-as számú mez, valamint a '90-es évek derekán néhány évet megélt tapolcafői serdülőcsapat első meze is (amit természetesen korábban a felnőtt ill. tartalékcsapat is használt). Mindenkinek ajánlom, aki élte, értette és szerette azt a korszakot akár játékosként vagy szurkolóként.”

(Kiss Kornél látogatói véleménye a Hátsó füves Facebook-oldalán)

A szentantalfai Nivegy-völgy SE pályájáról ismert Nivegy-tigris büfé

„A Hátsó füves tárlatának egyik legkülönlegesebb darabja a szentantalfai futballpálya mellől ismert legendás Nivegytigris lakókocsibüfé, amely hosszú éveken át szolgálta ki a szurkolókat a Szentantalfa Nivegy-völgy SE mérkőzésein. A pályaszéli büfé nemrég még leselejtezésre várt, ám új szerepet kap: jelenleg Veszprémben, a múzeum főépülete előtt hirdeti a kiállítást. A Hátsó füves kiállítás a természetes, őszinte és tiszta játékot mutatja be. Törő Balázs néprajzos muzeológus szerint a Hátsó füves kiállítás egyik legfontosabb célja, hogy ráirányítsa a figyelmet arra a kulturális örökségre, amely a vidéki futballhoz kapcsolódik.”

(veol.hu)

A látogató maga is segíthet egy-két csepp vízzel életben tartani az elhagyott pályáról kiásott gyeptéglát

„Ismét belekóstoltunk egy izgalmas projektbe... Hatalmas öröm számunkra, hogy újra valami különlegeset alkothattunk a Laczkó Dezső Múzeummal közösen – és biztosak vagyunk benne, hogy ez a rúgás sokatoknál betalál majd.

A múzeum »Hátsó füves - Egy eltűnő futballvilág képei« című kiállításához passzoló Ziccer süti és fagyi már kivonult a pályára és csak Rátok vár! A válogatott keretbe ezúttal a pisztácia, áfonya, acai és maracuja négyese került be.”

(Füge Fagyiudvar és Kávézó)

Egy régi káptalantóti pólótüntetés emléke

„Ez a kiállítás visszahozta a gyermekkoromat. Köszönöm!”

(látogatói bejegyzés a vendégkönyvben)

Padlásról előkerült labda Albert Flórián szülőfalujából, Hercegszántóról

„Lakókocsibüfé, kispad, lelátó, tízparancsolat, kuglipálya-minden egy kiállításban, ahol illik majd szotyizni is!

A Laczkó Dezső Múzeum időszaki kiállítása azonban ennél is többet kíván nyújtani, mint a falusi pályák hamisítatlan hangulatának megidézése: a foci néprajza, futballantropológia, szociológiai látletet, a sport, az egyén, a közösség és az identitás kapcsolatának elemzése. A sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban 2021-ben debütált kiállítás anyagát is integráló, 2026 nyarán nyíló veszprémi tárlat számos regionális tartalommal, friss bakonyi és Balaton-felvidéki gyűjtések eredményeivel bővítve várja a közönséget. Hajrá, minden hátsó füves!”

(veszpréminfo.hu)

Az olvasó sportoló: az Ajkán született Holczer Ádám nyitotta meg a tárlatot

Ismerősök nyomában – a kiállítás egyik legnépszerűbb része a csapatképek fala

Szenzációs néprajzkincsek a környék futballfolklórjából

A Balaton-nyomatról kiderül, hol működik még futballcsapat

Futballszociológia fényképeken

A Hátsó füves – Egy eltűnő futballvilág képei című veszprémi kiállítás a falusi labdarúgás hagyományos világának átalakuló társadalmi környezetét, hagyományait mutatja be, a dokumentáció felelősségével, amelynek statisztikai apropója az együttesek számának drasztikus csökkenése (2000 óta országos szinten a futballcsapatok 32 százaléka veszett el). A tárlat egyszerre kínál szociológiai-néprajzi értelmezést a falvak életében hosszú évtizedeken át meghatározó futballrítusokhoz, idézi meg a sajátos szubkultúra nosztalgikus hangulatát és hozza közel a látogatóhoz a terepmunka közösségi tevékenységét (Hátsó füves futballmentő túra, Bakonyi stoplinyomok, zempléni Hátsó füves-kupa).

A korábban a Kazinczy Ferenc Múzeumban bemutatott kiállítás itt felfrissítve, újragondolva, kiegészítve jelenik meg, és beépült a Törő Balázs néprajzkutató útmutatásával végzett regionális gyűjtés tárgyi, képi hozadéka is. A vizuális alapot a Hátsó füves országjáró sorozat fotói, az eredetileg a Nemzeti Sportban publikált fényképek adják, Szabó Miklós fotórovatvezető gondozásában. A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum falain Árvai Károly, Balogh László, Földi Imre, Koncz Márton, Korponai Tamás, Kovács Péter, Mirkó István, Móricz-Sabján Simon, Reviczky Zsolt, Szabó Miklós, Török Attila, Tumbász Hédi és Veres Viktor alkotásai szerepelnek.

CS. P.

Kurátori csocsómeccs, nyerésben Törő Balázs (jobbra)

Hátsó füves – Egy eltűnő futballvilág képei

Laczkó Dezső Múzeum (Veszprém, Erzsébet sétány 1.)

Nyitvatartás: 2026. június 11.–2026. december 31.

Ünnepélyes megnyitó a vb-rajt napján

Az általános iskolásoknak meghirdetett gyermekrajzpályázat győztes munkái

Felszerelés a világ egyetlen múzeumi kiállításához, ahol megengedett a szotyizás

"Mi nem pénzért futballozunk" – nyilvános est Borbás Barnával és Rugovics Vendellel

Harmadik Félidő Bisztró címmel nyilvános futballbeszélgetéseknek ad otthont a következő hónapokban a Hátsó füves-kiállítás és a Laczkó Dezső Múzeum előtti Nivegytigris-büfé. "Mi nem pénzért futballozunk" – szól az első, július 9-re meghirdetett alkalom címe. A 18 órakor kezdődő, borkostolással kísért szabadtéri, ingyenes beszélgetésen az amatőr futballszellem 21. századi aktualitásai adják a témát, meghívott vendég Borbás Barna, a Válasz Online újságírója, az Első gól című könyv szerzője, Borbás Gáspár válogatott labdarúgó dédunokája, valamint Rugovics Vendel, a Veszprém korábbi válogatott játékosa.