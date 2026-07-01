Támadót szerződtetett az NB II-es DVTK, többekkel még tárgyalnak, s távozó is van

A csapatkapitány Holdampf Gergő és Demeter Milán szerződése lejárt június 30-án, de a közös folytatás ügyében a DVTK továbbra is tárgyalásban áll a játékosokkal, és az őket képviselő ügynökökkel.

Yohan Croizet-Kollár az előző nyáron érkezett a DVTK-hoz és 11 NB I-es bajnokin, valamint 3 kupamérkőzésen lépett pályára. A középpályás ugyan nem felel meg az MLSZ NB II-re vonatkozó magyar ajánlásának, de Vincze Richárd sportigazgató külön engedélyével továbbra is Diósgyőrben edz. A Nemzeti Sport úgy tudja, hogy a klubnál arra várnak, hogy a támadó megkapja a magyar állampolgárságot – ennek feltétele, az 5 éves folyamatos magyarországi játék megvan.

Marco Lund 2024 elején igazolt Diósgyőrbe, és az első másfél évben 40 bajnoki és 4 kupamérkőzésen erősítette a DVTK védelmét. A 2025–2026-os idényben viszont sorozatos sérülések miatt mindössze egyszer tudott a szakmai stáb rendelkezésére állni. Légiós társaihoz hasonlóan ő sem felel meg az MLSZ ajánlásának.

Varga Zétény először 2024 nyarán érkezett kölcsönbe Diósgyőrbe, majd visszatért Budapestre, és ősszel az FTC második csapatában, illetve Soroksáron szerepelt. Idén télen a DVTK ismét kölcsönvette egy évre, tavasszal 4 bajnoki, valamint egy kupamérkőzésen lépett pályára. A kiesést követően a DVTK, az FTC és Varga Zétény abban állapodott meg, hogy felbontják a kölcsönszerződést, és a fiatal játékos ismét zöld-fehér szerelést ölt.

A DVTK viszont igazolt is, Borvető Áron személyében 27 éves, 189 centiméter magas középcsatárt szerződtettek 2+1 évre.

„Fizikailag erős, ugyanakkor dinamikus csatárnak tartom magam, akinek a 16-oson belül az egy-, kétérintős befejezés az erőssége, ezzel együtt csapatember vagyok, aki a csapat érdekeiért küzd – ecsetelte a támadó a klubhonlapon. – Váci, óbudai, szombathelyi és szegedi labdarúgóként is játszottam már a DVTK ellen, illetve mivel tavaly nyár óta kapcsolatban álltunk a klubbal, ilyen szemmel is néztem a mérkőzéseket. A stadion parázs hangulatára emlékszem elsősorban, szeretném most már minél hamarabb hazai játékosként átélni ezt a remek atmoszférát."

„Borvető Áron nem csak az NB II egyik legjobb középcsatára volt az elmúlt években, hanem a tárgyalások során végig azt éreztük, hogy Diósgyőrben szeretne játszani – fogalmazott Vincze Richárd, a DVTK sportigazgatója. – Minden középcsatárt elsősorban a góljainak száma minősít, és Borvető Áron az elmúlt három évben kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtva közel harminc alkalommal talált be az ellenfél kapujába. Ezen kívül nem csak a 16-oson belül végez jó munkát, hanem a védekezésének intenzitása is illik az általunk elképzelt képbe. Igazi munkás támadó. A korrektség jegyében azt is el kell mondanom, hogy első körben még az elődöm, Kovács Zoltán egyezett meg vele, amin később természetesen finomítani kellett, hiszen az NB II-ben szerepelünk a következő idényben. Bízom benne, hamar bebizonyítja, hogy van benne gól, és közönségkedvenccé tud válni.”

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Ózd-Sajóvölgye (NB III)–Diósgyőri VTK 1–3 (1–1)

Putnok

Gólszerző: Pataki, ill. Vass L., Mucsányi Márk, Croizet-Kollár

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DVTK-NÁL

Érkezett: Babinszky Bence (Kozármisleny), Borvető Áron (Szeged), Molnár Gábor (Kisvárda)

Távozott: Peter Ambrose (nigériai, FC Aberdeen, skót – kölcsönből vissza), Babos Bence (Videoton FC Fehérvár – kölcsönből vissza, onnan Zalaegerszeg), Anderson Esiti (nigériai, ?), Jurek Gábor (MTK – kölcsön után végleg), Aboubakar Keita (elefántcsontparti, Sepsi OSK –Románia), Lamin Colley (Puskás Akadémia FC – kölcsönből vissza), Macsó Máté (DVSC), Pető Milán (Paksi FC – kölcsönből vissza), Ante Roguljic (horvát, Banja Luka – Bosznia-Hercegovina), Sajbán Máté (?), Ivan Saponjics (szerb, ?), Karlo Sentic (horvát, ?), Szamosi Ádám (Budapest Honvéd – kölcsön után végleg), Tuska Bálint (DVSC), Alexander Vallejo (spanyol, ?), Varga Zétény (Ferencváros – kölcsönből vissza)

Távozhatnak: Yohan Croizet-Kollár (francia), Marco Lund (dán)