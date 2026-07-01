Nemzeti Sportrádió

NB II: kapust és támadót szerződtetett a Szeged; új fiatalok Soroksáron

F. B.F. B.
2026.07.01. 23:31
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Haragos Viktor Szegeden folytatja pályafutását (Fotó: szeged-grosicsakademia.hu)
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NB II Szeged Soroksár Prokop Rostislav Haragos Viktor magyar átigazolás
Kapussal és támadóval erősített a labdarúgó NB II-ben szereplő Szeged-Csanád GA, míg a Soroksár több fiatal játékossal kötött szerződést – számolt be róla a klubok honlapja.

Tiszakécskéről érkezett a Szeged-Csanád GA-hoz a komoly NB II-es rutinnal rendelkező 30 éves kapus, Prokop Rostislav. A korábban a SZEOL-ban, Iváncsán és Szentlőrincen is szereplő játékos az előző idényben 11 NB II-es bajnokin állt a tiszakécskei kapuban, emellett egy Magyar Kupa és öt vármegyei I. osztályú találkozón kapott lehetőséget. 

„Minden szempontból nagyon örülök ennek a váltásnak – fejtegette a klubhonlapon. – Közel a család egyik része, továbbá a pályafutásom szempontjából is előrelépés. Szeged nem ismeretlen város számomra, hiszen a SZEOL-ban töltöttem három és fél évet, valamint a csapat sem ismeretlen, hiszen sokszor játszottunk egymás ellen.”

A másik új érkező a 24 éves szélső, Haragos Viktor, aki Monoron, szülővárosa együttesében mutatkozott be a felnőttek között. A támadó négy idényt húzott le a csapatban, 2023-ban a NB III Közép csoportjának gólkirálya lett. Ezután a Honvéd szerződtette, viszont a kispesti klubnál mindössze egy idényt töltött, 2024 nyarán a Csákvárhoz igazolt. Az elmúlt NB II-es bajnoki idényben 18 mérkőzésen lépett pályára, ezalatt négy gól és két gólpassz volt a mérlege.

„Nagyon izgatottan várom az új idényt, nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen nagy klubhoz igazolhattamecsetelte Haragos. – Ambíciózus vagyok, és arra számítok, hogy szép idény előtt állunk. Jól támadom a mélységi területeket, szeretek cselezni, gólérzékenynek is mondanám magam, de szeretem kiszolgálni is a társakat.”

A Soroksár SC pedig bejelentette, hogy Roskó B. William meghosszabbította szerződését a klubbal, míg Nagy Levente, Szász Roland, Kokovai Csongor és Lukács Dániel első szerződésüket írták alá a Soroksár SC felnőtt csapatánál.

NB II-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Sándorfalva SK 2–0 (1–0)
Gólszerző: Mádi, Tóth-Gábor

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIÁNÁL
Érkezett: Dragan Cubra (szerb-magyar, FC Napredak Krusevac – Szerbia, legutóbb Trayal – Szerbia, kölcsönben), Gera Zalán (Mosonmagyaróvár), Haragos Viktor (Aqvital FC Csákvár), Mikló Roland (Békéscsaba), Prokop Rostislav (Tiszakécske), Széles Imre (MTK), Vékony Viktor (Nagykanizsa)
Távozott: Borvető Áron (DVTK), Holman Dávid (?), Horváth Milán (?), Márkvárt Dávid (?), Novák Csanád (Gyirmót FC Győr), Rjaskó Mihály (?), Asmir Suljic (bosnyák-magyar, FK Radnicski 1923 – Szerbia), Szilágyi Zoltán (Kecskeméti TE)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SOROKSÁR SC-NÉL
Érkezett: Kokovai Csongor, Lukács Dániel, Nagy Levente, Szász Roland (mindannyian az U19-es csapatból)
Távozott: Gálfi Norbert (?), Korozmán Kevin (visszavonult), Könczey Márk (?), Króner Martin (?), Kundrák Norbert (?), Németh Erik (Ajka), Tóth Gábor (?), Tumma Gergely (?)

 

NB II Szeged Soroksár Prokop Rostislav Haragos Viktor magyar átigazolás
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