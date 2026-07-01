NB II: kapust és támadót szerződtetett a Szeged; új fiatalok Soroksáron

Tiszakécskéről érkezett a Szeged-Csanád GA-hoz a komoly NB II-es rutinnal rendelkező 30 éves kapus, Prokop Rostislav. A korábban a SZEOL-ban, Iváncsán és Szentlőrincen is szereplő játékos az előző idényben 11 NB II-es bajnokin állt a tiszakécskei kapuban, emellett egy Magyar Kupa és öt vármegyei I. osztályú találkozón kapott lehetőséget.

„Minden szempontból nagyon örülök ennek a váltásnak – fejtegette a klubhonlapon. – Közel a család egyik része, továbbá a pályafutásom szempontjából is előrelépés. Szeged nem ismeretlen város számomra, hiszen a SZEOL-ban töltöttem három és fél évet, valamint a csapat sem ismeretlen, hiszen sokszor játszottunk egymás ellen.”

A másik új érkező a 24 éves szélső, Haragos Viktor, aki Monoron, szülővárosa együttesében mutatkozott be a felnőttek között. A támadó négy idényt húzott le a csapatban, 2023-ban a NB III Közép csoportjának gólkirálya lett. Ezután a Honvéd szerződtette, viszont a kispesti klubnál mindössze egy idényt töltött, 2024 nyarán a Csákvárhoz igazolt. Az elmúlt NB II-es bajnoki idényben 18 mérkőzésen lépett pályára, ezalatt négy gól és két gólpassz volt a mérlege.

„Nagyon izgatottan várom az új idényt, nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen nagy klubhoz igazolhattam – ecsetelte Haragos. – Ambíciózus vagyok, és arra számítok, hogy szép idény előtt állunk. Jól támadom a mélységi területeket, szeretek cselezni, gólérzékenynek is mondanám magam, de szeretem kiszolgálni is a társakat.”

A Soroksár SC pedig bejelentette, hogy Roskó B. William meghosszabbította szerződését a klubbal, míg Nagy Levente, Szász Roland, Kokovai Csongor és Lukács Dániel első szerződésüket írták alá a Soroksár SC felnőtt csapatánál.

NB II-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Sándorfalva SK 2–0 (1–0)

Gólszerző: Mádi, Tóth-Gábor

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIÁNÁL

Érkezett: Dragan Cubra (szerb-magyar, FC Napredak Krusevac – Szerbia, legutóbb Trayal – Szerbia, kölcsönben), Gera Zalán (Mosonmagyaróvár), Haragos Viktor (Aqvital FC Csákvár), Mikló Roland (Békéscsaba), Prokop Rostislav (Tiszakécske), Széles Imre (MTK), Vékony Viktor (Nagykanizsa)

Távozott: Borvető Áron (DVTK), Holman Dávid (?), Horváth Milán (?), Márkvárt Dávid (?), Novák Csanád (Gyirmót FC Győr), Rjaskó Mihály (?), Asmir Suljic (bosnyák-magyar, FK Radnicski 1923 – Szerbia), Szilágyi Zoltán (Kecskeméti TE)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SOROKSÁR SC-NÉL

Érkezett: Kokovai Csongor, Lukács Dániel, Nagy Levente, Szász Roland (mindannyian az U19-es csapatból)

Távozott: Gálfi Norbert (?), Korozmán Kevin (visszavonult), Könczey Márk (?), Króner Martin (?), Kundrák Norbert (?), Németh Erik (Ajka), Tóth Gábor (?), Tumma Gergely (?)