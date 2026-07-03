Nemzeti Sportrádió

A kapus után újabb három játékos távozott az NB I-es Kispest-Honvédtól

F. B.F. B.
2026.07.03. 17:15
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Kesztyűs Barna is távozik Kispestről (Fotó: Török Attila)
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Kesztyűs Barna NB I Kispest-Honvéd FC Honvéd Varga Kevin magyar átigazolás
Rácz Gergő után Földi Dominik, Kesztyűs Barna és Varga Kevin is távozik a labdarúgó NB I-ben újonc Kispest-Honvédtől – számolt be róla a klub honlapja.

Mint beszámoltunk róla, a héten a kapus Rácz Gergő távozott Kispestről és visszatért a Pakshoz. Rajta kívül most még hárman távoztak, hiszen a 2026. június 30-án lejáró szerződéseket követően a klub esetükben sem élt a hosszabbítás lehetőségével.

Földi Dominik 2024 februárjában igazolt Kispestre, ez idő alatt 20 alkalommal lépett pályára az NB III-ban, ahol a mögöttünk hagyott idényben háromszor volt eredményes. Bár az elmúlt két szezonban többször is szerepelt az első csapat keretében, a kupasorozatban kétszer, míg a másodosztályban egyszer kapott lehetőséget.

Kesztyűs Barna a 2019–2020-as idényben lépett pályára először a Honvéd-színeiben, és még abban az idényben Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhetett csapatunkkal. Egy kisebb kitérőt követően 2024 őszén visszatért Kispestre. Minden sorozatot figyelembe véve 82 mérkőzésen segítette az együttest, összesen 4565 percet töltött a pályán vörös-feketében.

Varga Kevin is távozik Kispestről. A 30 éves támadó a 2025–2026-os idényt még az NB I-es Nyíregyháza Spartacusnál kezdte meg, majd a téli átigazolási időszakban csatlakozott a Honvédhoz. A korábbi válogatott játékos minden sorozatot figyelembe véve 10 mérkőzésen lépett pályára, amelyeken egy gólpasszt jegyzett.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISPEST-HONVÉDNÁL
Érkezők: Deian Boldor (román, ETO FC, szabadon igazolhatóként), Pablo García (spanyol, Arenas Club – Spanyolország, szabadon igazolható), Szamosi Ádám (Diósgyőri VTK, kölcsön után végleg)
Kölcsönbe érkezők: – 
Kölcsönből visszatérhetnek: Somogyi Ádám (Videoton FC Fehérvár)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: 
Kiszemeltek:
Távozók: Földi Dominik (szabadon igazolható), Kesztyűs Barna (szabadon igazolható), Nyers Ádám (MTK Budapest), Rácz Gergő  (Paksi FC), Varga Kevin (szabadon igazolható)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Somogyi Ádám (Csehország, MTK, ETO, legutóbb Videoton FC Fehérvár, kölcsönben)

 

Kesztyűs Barna NB I Kispest-Honvéd FC Honvéd Varga Kevin magyar átigazolás
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