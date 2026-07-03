Nemzeti Sportrádió

Hamilton pole pozícióba repítette a Ferrarit! Russell ötödik a silverstone-i sprintidőmérőn

H. L.H. L.
2026.07.03. 18:15
Fotó: AFP
Címkék
F1 Formula–1 sprintidőmérő Brit Nagydíj
Lewis Hamilton (Ferrari) szerezte meg a pole pozíciót a Formula–1-es Brit Nagydíj sprintidőmérőjén. A hétszeres világbajnokot a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) és a négyszeres vb-első Max Verstappen (Red Bull) követi. Az első ötöst Charles Leclerc (Ferrari) és George Russell (Mercedes) tette teljessé.

Bár az idén a Mercedest eddig egyedüliként legyőző Lewis Hamilton a csütörtöki sajtónapon arról beszélt, hogy a Ferrarira nehéz hétvége várhat, a hétszeres bajnok elsőségével zárult a Brit Nagydíj egyetlen szabadedzése. A hazai közönség előtt versenyző ferraris 213 ezred előnyre tett szert a vb-éllovas Andrea Kimi Antonellivel szemben, míg a harmadik Charles Leclerc lemaradása már a fél másodpercet is meghaladta. 

A dobogó felső fokára hosszú idő után visszatérő, és az első silverstone-i sprinthétvégére nagy reményekkel utazó George Russell negyedik, míg Oscar Piastri az ötödik helyről várta a folytatást. A múlt vasárnap győzelemre is esélyes Max Verstappen hatodikként, míg a címvédő Lando Norris hetedikként nyitott.

Érdekes tendencia volt, hogy a Ferrari különösen az utolsó szektorban volt gyors, míg a papaya festést fehér és zöld fényezésre váltó McLaren pont a pálya azon szegmensében vesztett sok időt. Ilyen előzmények után érdekes volt látni, hogy a minta folytatódik-e, míg a főbb kérdéseket az jelentette, hogy a Ferrari továbbviszi-e a lendületét a sprintidőmérőre, és hogy Russell tud-e fordítani a házon belüli csatában. 

Az első, 12 perces szakaszban az új, közepes szett volt az előírt gumi. A Ferrari Hamilton vezérletével már az első pillanatokban az élre állt, és a brit a végéig kitartott az első helyen. A hétszeres világbajnok 107 ezreddel előzte meg Leclerc-t, míg a Scuderiához legközelebb kerülő Hadjar lemaradása további 9 század volt. Az első ötöst Piastri és Russell egészítette ki, majd Verstappen, Antonelli, Liam Lawson, Nico Hülkenberg és Norris zárta az első tízest. Utóbbi autóján ráadásul kár is keletkezett, ami hatással volt a teljesítményére a folytatásban. 

Továbbjutott még Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly, Arvid Lindblad, Alexander Albon, Franco Colapinto és Carlos Sainz Jr., így a hazai versenyzők közül egyedül Oliver Bearman esett ki. 

Kiesett: a két Haas-pilóta, a Cadillac kettőse, Sergio Pérez és Valtteri Bottas, valamint az Aston Martin duója, Fernando Alonso és Lance Stroll. 

A második, 10 perces szakaszban továbbra is az új közepes gumi használata volt kötelező. Noha Hamilton ezúttal is a leggyorsabb volt, ezúttal egy versenyzőnek, Antonellinek sikerült beékelődnie a két Ferrari közé. Az olasz 99 ezreddel maradt el a hétszeres bajnoktól, míg a harmadik Leclerc lemaradása 175 ezred volt. 

Az első ötöst a végén előrelépő Lawson és Piastri zárta, majd Verstappen, a kiesés határán is táncoló Russell, Hadjar, Lindblad és Norris tette teljessé a továbbjutók sorát. A címvédő 81 ezreddel előzte meg a már kieső Gaslyt, így nem sokon múlt a búcsúzása. 

Kiesett: az Alpine francia pilótáján kívül a két Audi, Colapinto, valamint a Williams kettőse. 

Az utolsó, 8 perces szakaszban már a lágy gumi volt az előírt. A versenyzők mindent egy körre tettek fel, ami izgalmas végjátékot Silverstone-ban. Bár a végén mindössze 11 ezred döntött, ezúttal is Hamilton volt a gyorsabb, és megszerezte a pole pozíciót az év negyedik sprintidőmérőjén. A hétszeres bajnok mellől Antonelli rugaszkodhat el, míg a második soron Verstappen és Leclerc osztozhat. Utóbbi ezúttal 327 ezreddel maradt el a csapattársától. 

Az első ötöst Russell tette teljessé, aki a teljes sprintkvalifikáción hátrányban volt a márkatársához képest, majd Norris, Piastri sorrendben a két McLaren, Hadjar, Lawson és Lindblad zárta az első tízest.

Folytatás szombaton 13 órakor a sprintversennyel.

BRIT NAGYDÍJ, A SPRINTIDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

  1.Lewis HamiltonbritFerrari1:28.376átlag: 239.970 km/ó
  2.Kimi AntonelliolaszMercedes1:28.3870.011 mp h.
  3.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford1:28.6970.321
  4.Charles LeclercmonacóiFerrari1:28.7030.327
  5.George RussellbritMercedes1:28.7330.357
  6.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:28.7400.364
  7.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:28.7720.396
  8.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1:28.8350.459
  9.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1:28.9270.551
10.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1:29.3670.991
11.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1:29.4820.735
12.Gabriel BortoletobrazilAudi1:29.6790.932
13.Nico HülkenbergnémetAudi1:29.7070.960
14.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1:29.9831.236
15.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:30.1971.450
16.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:30.6501.903
17.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:31.0831.810
18.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:31.7142.441
19.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1:31.7762.503
20.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari1:32.0202.747
21.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda1:32.9103.637
22.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda1:32.9883.715

 

1. SZAKASZ2. SZAKASZ
  1.Hamilton1:29.273  1.Hamilton1:28.747
  2.Leclerc1:29.380  2.Antonelli1:28.846
  3.Hadjar1:29.470  3. Leclerc1:28.922
  4.Piastri1:29.583  4.Lawson1:29.067
  5.Russell1:29.675  5.Piastri1:29.120
  6.Verstappen1:29.689  6.Verstappen1:29.242
  7.Antonelli1:29.746  7.Russell1:29.246
  8.Lawson1:29.850  8.Hadjar1:29.280
  9.Hülkenberg1:30.107  9.Lindblad1:29.330
10.Norris1:30.14210.Norris1:29.401
11.Bortoleto1:30.40711.Gasly1:29.482
12.Gasly1:30.44412.Bortoleto1:29.679
13.Lindblad1:30.45313.Hülkenberg1:29.707
14.Albon1:30.77914.Colapinto1:29.983
15.Colapinto1:30.89415.Sainz1:30.197
16.Sainz1:31.07316.Albon1:30.650
17.Bearman1:31.083  
18.Ocon1:31.714  
19.Pérez1:31.776  
20.Bottas1:32.020  
21.Alonso1:32.910  
22.Stroll1:32.988  

 

77. BRIT NAGYDÍJ
JÚLIUS 3., PÉNTEK
Szabadedzés1. Hamilton 1:29.260
Sprintidőmérő1. Hamilton 1:28.376
JÚLIUS 4., SZOMBAT
Sprintverseny13.00–14.00
Időmérő17.00–18.00
JÚLIUS 5., VASÁRNAP
A verseny (52 kör, 306.198 km) rajtja16.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Belga Nagydíj, Spa-Francorchampsjúlius 19., 15.00
Magyar Nagydíj, Mogyoródjúlius 26., 15.00
Holland Nagydíj, Zandvoortaugusztus 23., 15.00

 

 

F1 Formula–1 sprintidőmérő Brit Nagydíj
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