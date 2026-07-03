Hamilton pole pozícióba repítette a Ferrarit! Russell ötödik a silverstone-i sprintidőmérőn

Bár az idén a Mercedest eddig egyedüliként legyőző Lewis Hamilton a csütörtöki sajtónapon arról beszélt, hogy a Ferrarira nehéz hétvége várhat, a hétszeres bajnok elsőségével zárult a Brit Nagydíj egyetlen szabadedzése. A hazai közönség előtt versenyző ferraris 213 ezred előnyre tett szert a vb-éllovas Andrea Kimi Antonellivel szemben, míg a harmadik Charles Leclerc lemaradása már a fél másodpercet is meghaladta.

A dobogó felső fokára hosszú idő után visszatérő, és az első silverstone-i sprinthétvégére nagy reményekkel utazó George Russell negyedik, míg Oscar Piastri az ötödik helyről várta a folytatást. A múlt vasárnap győzelemre is esélyes Max Verstappen hatodikként, míg a címvédő Lando Norris hetedikként nyitott.

Érdekes tendencia volt, hogy a Ferrari különösen az utolsó szektorban volt gyors, míg a papaya festést fehér és zöld fényezésre váltó McLaren pont a pálya azon szegmensében vesztett sok időt. Ilyen előzmények után érdekes volt látni, hogy a minta folytatódik-e, míg a főbb kérdéseket az jelentette, hogy a Ferrari továbbviszi-e a lendületét a sprintidőmérőre, és hogy Russell tud-e fordítani a házon belüli csatában.

Az első, 12 perces szakaszban az új, közepes szett volt az előírt gumi. A Ferrari Hamilton vezérletével már az első pillanatokban az élre állt, és a brit a végéig kitartott az első helyen. A hétszeres világbajnok 107 ezreddel előzte meg Leclerc-t, míg a Scuderiához legközelebb kerülő Hadjar lemaradása további 9 század volt. Az első ötöst Piastri és Russell egészítette ki, majd Verstappen, Antonelli, Liam Lawson, Nico Hülkenberg és Norris zárta az első tízest. Utóbbi autóján ráadásul kár is keletkezett, ami hatással volt a teljesítményére a folytatásban.

Továbbjutott még Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly, Arvid Lindblad, Alexander Albon, Franco Colapinto és Carlos Sainz Jr., így a hazai versenyzők közül egyedül Oliver Bearman esett ki.

Kiesett: a két Haas-pilóta, a Cadillac kettőse, Sergio Pérez és Valtteri Bottas, valamint az Aston Martin duója, Fernando Alonso és Lance Stroll.

A második, 10 perces szakaszban továbbra is az új közepes gumi használata volt kötelező. Noha Hamilton ezúttal is a leggyorsabb volt, ezúttal egy versenyzőnek, Antonellinek sikerült beékelődnie a két Ferrari közé. Az olasz 99 ezreddel maradt el a hétszeres bajnoktól, míg a harmadik Leclerc lemaradása 175 ezred volt.

Az első ötöst a végén előrelépő Lawson és Piastri zárta, majd Verstappen, a kiesés határán is táncoló Russell, Hadjar, Lindblad és Norris tette teljessé a továbbjutók sorát. A címvédő 81 ezreddel előzte meg a már kieső Gaslyt, így nem sokon múlt a búcsúzása.

Kiesett: az Alpine francia pilótáján kívül a két Audi, Colapinto, valamint a Williams kettőse.

Az utolsó, 8 perces szakaszban már a lágy gumi volt az előírt. A versenyzők mindent egy körre tettek fel, ami izgalmas végjátékot Silverstone-ban. Bár a végén mindössze 11 ezred döntött, ezúttal is Hamilton volt a gyorsabb, és megszerezte a pole pozíciót az év negyedik sprintidőmérőjén. A hétszeres bajnok mellől Antonelli rugaszkodhat el, míg a második soron Verstappen és Leclerc osztozhat. Utóbbi ezúttal 327 ezreddel maradt el a csapattársától.

Az első ötöst Russell tette teljessé, aki a teljes sprintkvalifikáción hátrányban volt a márkatársához képest, majd Norris, Piastri sorrendben a két McLaren, Hadjar, Lawson és Lindblad zárta az első tízest.

Folytatás szombaton 13 órakor a sprintversennyel.

BRIT NAGYDÍJ, A SPRINTIDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:28.376 átlag: 239.970 km/ó 2. Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:28.387 0.011 mp h. 3. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 1:28.697 0.321 4. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:28.703 0.327 5. George Russell brit Mercedes 1:28.733 0.357 6. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:28.740 0.364 7. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:28.772 0.396 8. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 1:28.835 0.459 9. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1:28.927 0.551 10. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 1:29.367 0.991 11. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 1:29.482 0.735 12. Gabriel Bortoleto brazil Audi 1:29.679 0.932 13. Nico Hülkenberg német Audi 1:29.707 0.960 14. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 1:29.983 1.236 15. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:30.197 1.450 16. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:30.650 1.903 17. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:31.083 1.810 18. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:31.714 2.441 19. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 1:31.776 2.503 20. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 1:32.020 2.747 21. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 1:32.910 3.637 22. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 1:32.988 3.715

1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 1. Hamilton 1:29.273 1. Hamilton 1:28.747 2. Leclerc 1:29.380 2. Antonelli 1:28.846 3. Hadjar 1:29.470 3. Leclerc 1:28.922 4. Piastri 1:29.583 4. Lawson 1:29.067 5. Russell 1:29.675 5. Piastri 1:29.120 6. Verstappen 1:29.689 6. Verstappen 1:29.242 7. Antonelli 1:29.746 7. Russell 1:29.246 8. Lawson 1:29.850 8. Hadjar 1:29.280 9. Hülkenberg 1:30.107 9. Lindblad 1:29.330 10. Norris 1:30.142 10. Norris 1:29.401 11. Bortoleto 1:30.407 11. Gasly 1:29.482 12. Gasly 1:30.444 12. Bortoleto 1:29.679 13. Lindblad 1:30.453 13. Hülkenberg 1:29.707 14. Albon 1:30.779 14. Colapinto 1:29.983 15. Colapinto 1:30.894 15. Sainz 1:30.197 16. Sainz 1:31.073 16. Albon 1:30.650 17. Bearman 1:31.083 18. Ocon 1:31.714 19. Pérez 1:31.776 20. Bottas 1:32.020 21. Alonso 1:32.910 22. Stroll 1:32.988