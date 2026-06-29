Nemzeti Sportrádió

NB II: Kincses Ádám lett a BVSC-Zugló vezetőedzője

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.06.29. 19:33
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Kincses Ádám (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
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NB II Kincses Ádám BVSC-Zugló
Kincses Ádámot nevezte ki a klubvezetőség a labdarúgó NB II-ben szereplő BVSC-Zugló vezetőedzőjének.

A szakvezető évek óta a felnőttkeret mellett dolgozik, másodedzőként és megbízott vezetőedzőként is segítette a csapatot, most azonban hivatalosan is vezetőedzői megbízatást kapott – áll a klub honlapján.

Munkáját Nagy Sándor pályaedzőként, Dudás János Károly erőnléti edzőként, Erdélyi Károly kapusedzőként segíti. A technikai vezető Csobánki Ádám marad, a scout feladatokat Króner Péter és Szekér István látja el, masszőrként pedig csatlakozott a csapathoz Fenyvesi Máté, valamint a humánkineziológus Bús Diána. A héten két idegenbeli felkészülési mérkőzést játszik a zuglói együttes, szerdán 10 órától Kecskeméten, majd szombaton 10.30-tól Székesfehérváron a Videotonnal.

Az új vezetőedző kinevezése mellett eldőlt, hogy a 2026–2027-es idényben továbbra is Kisteleki István lesz a szakmai igazgató, míg Jakab Zoltán a sportigazgató.

A BVSC-Zugló az előző idény végén a hetedik helyen végzett, akkor még Dragan Vukmir vezetőedzővel.

 

NB II Kincses Ádám BVSC-Zugló
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