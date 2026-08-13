Milák-csodák az úszó Eb-n; megint csak a Fradi…

A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:

A Ferencváros és az ETO is ikszelt, de csak az előbbi jutott tovább. Három oldalon minden, amit utolsó két, még állva maradt kupacsapatunk visszavágójáról tudni érdemes. A Ferencváros Zabrzéban Borsos László kísérte figyelemmel, és a lengyel ultrák támadásától a Zabrze alatti bányák mélyéig, a lengyel vezető góltól az egyenlítést jelentő öngólig mindent nyomon követett. Mohai Dominik pedig az ETO újabb érthetetlen botlását tudósította a Konferencialigában…

Erős Gábort fűti a belső motiváció, szeretne egyre jobb lenni. A Honvéd elleni pénteki fordulónyitányra készülő Vasas vezetőedzőjével Galambos Dániel beszélgetett hitvallásról, taktikáról és fejlődési vágyról.

Milák Kristóf visszatért, és a csütörtök legnagyobb sztárja lett az Eb-n. Kovács erika mosolyogni is látta az utóbbi években viszontagságos éveket maga mögött tudó bajnokot, aki 100 pillangón majdnem világcsúcsot repesztett, a 4x100-as gyorsváltóban pedig nemcsupán rajtkőre állt, de felejthetetlen finissel aranyra hozta be a magyar négyest. Eb-beszámoló két oldalon.

Birminghamben 55 év után volt magyar a női 200 döntőjében. Takács Boglárka végül nyolcadik lett, és a rúdugró Klekner Hanga is a tízben zárt – Szendrei Zoltán helyszíni másfél oldalas jelentése az atlétikai Eb negyedik napjáról.

És még: a televíziók jövő heti részletes sportműsora +4 oldalon.

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