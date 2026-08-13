Takács Boglárka szép futással Európa-bajnoki 8. lett 200 méteren

1971 után drukkolhattunk ismét magyar sprinternek a női 200 méter Európa-bajnoki döntőjében. Takács Boglárka nagy elődje, Balogh Györgyi 55 évvel ezelőtt 23.26-tal lett ezüstérmes. Hogy azóta mennyit fejlődött a sprintmezőny, jól mutatja, hasonló idővel egy nappal korában Birminghamben a finálé közelébe sem lehetett volna kerülni.

Takács 22.77-tel, a 8. helyen jutott be a csütörtöki döntőbe, amelynek a két favoritja Amy Hunt és Dina Asher-Smith, azaz két hazai versenyző volt. Tekintve, hogy az este másik slágere, a férfi 800 méter is ír (Mark English) és brit (Ben Pattison) esélyesekkel volt tele, az előző napokban tapasztaltaknál (lásd külön írásunkban) sokkal jobb hangulatra számítottunk.

Németh Roland tanítványa a 2-es pályán futott, a célegyenesbe a többiekkel teljesen együtt kanyarodott be, hihetetlen, hogy mennyire egyben volt a mezőny! Takács is ott volt a többiek nyomában, de az utolsó ötven előtt – ahogyan a befutót követően fogalmazott – jött egy fal. Ha azt vesszük, hogy a 200-ra továbbra sem készül külön, akkor ebben nincs semmi meglepetés, de az, hogy még így is Európa 8. legjobbja lett ezen a távon, mindenképp figyelemre méltó.

„Azt hiszem, hogy elég bátran elkezdem, a terv az volt, hogy a kanyar végéig elkapjam az előttem futó brit Success Eduant. Szerintem már előbb is elkaptam. Ott még határozottan azt éreztem, hogy jó lehet, de aztán jött egy fal. Lehet, visszaütött, hogy már az ötödik futásom volt az Eb-n. Technikailag próbáltam kihozni, ami benne van, de ebben a mezőnyben én voltam az egyetlen, akinek a harmadik kétszáza volt. A kettesen ez nem egy rossz időeredmény, két éve 22.7-tel kezdődő idővel bronzérmesnek lehetett lenni, most rajtam kívül mindenki megfutotta ezt” – értékelte a fináléját Takács Boglárka.

Úgy gondolja, hogy a rajtját egyszer-kétszer már meg tudja jól csinálni a nemzetközi élmezőnyben is, a mostani sem volt rossz, de szerinte álmából felkeltve is hatékonynak kell lennie ahhoz, hogy az igazán nagy sikerek eljöjjenek.

Az Eb még nem ért véget neki, hiszen a női 4x100-as váltóval szeretnék tovább javítani a májusban felállított magyar rekordjukat. A sprinter azt is elárulta, hogy jelen állás szerint Szentgyörgyi Zita kezd, ő folytatja, Kozák Lucáé a második kanyar, Brucker Lili Hanna lesz a befutóember. A sérüléssel bajlódó Tóth Anna elővigyázatosságból nem lesz benne a csapatban.

A britek sprintercsillaga, Amy Hunt a 100 után a 200 métert is megnyerte. Amilyen formában vannak a hazaiak, nem lennénk meglepve, ha a 4x100-as váltóval mellé tudná tenni a harmadik aranyat is.

Miközben a három magyar lányért szurkoltunk, a szlovén Kristjan Ceh óriási versenycsúcsot dobott diszkoszvetésben. A szlovén szemüveges óriás 72.51 méteres versenycsúccsal győzött. Aztán jött az Eb eddigi legnagyobb hangorkánja, a férfi 800 méter befutója közben volt, egy angol nevű ír, Mark English miatt. A rutinos középtávfutónak 33 éves korában jött össze karrierje legnagyobb sikere – 2014-ben, Zürichben már Eb-bronzérmes volt…

A magyar csapat egyik meglepetésembere, Urbán Zita a 3000 méteres akadályfutás fináléjában állt rajthoz, a 15. helyen ért célba élete első felnőtt „világeseményes” döntőjében. Klekner Hangának nem sok hiányzott, hogy átugorja a 460-as nemzeti rekordbeállítást jelentő magasságot. Most nem jött össze neki, de így is a 7. helyen végzett. Neki is ez volt karrierje első döntője a felnőtt mezőnyben.

A délelőtt két magyarja, Bátori Lilianna és Palkovits István közül a nemrég az U20-as vb-n ezüstérmes magasugró lány szerepelt jobban. A 19 éves tehetségnek 191 centi kellett volna a döntőbe jutáshoz, a harmadik kísérletében a léc épphogy csak, de letáncolt. Ahhoz képest, hogy négy napja még az Egyesült Államok túlsó partvidékén versenyzett, ez nem olyan rossz teljesítmény!

ATLÉTIKA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM, 4. NAP

Döntők. Férfiak. 800 m. Európa-bajnok: Mark English (ír) 1:45.26, 2. Marino Bloudek (Horvátország) 1:45.62, 3. Mohamed Attaoui (Spanyolország) 1:45.71, 4. D. Barroso (Spanyolország) 1:45.75, 5. F. Pernici (Olaszország) 1:45.77, 6. B. Pattison (Nagy-Britannia) 1:46.14. Diszkosz. Eb: Kristjan Ceh (Szlovénia) 72.51, 2. Mykolas Alekna (Litvánia) 69.89, 3. Henrik Janssen (Németország) 69.53, 4. D. Stahl (Svédország) 68.22, 5. S. Emanuelson (Hollandia) 67.97, 6. D. Casas (Spanyolország) 65.64. Tízpróba. Eb: Leo Neugebauer (Németország) 8611, 2. Niklas Kaul (Németország) 8573, 3. Sander Skothem (Norvégia) 8433, 4. J. Tesselaar (Hollandia) 8378, 5. K. Tilga (Észtország) 8286, 6. M. Gletty (Franciaország) 8270, Gálpál Zsombor az 5. versenyszám után visszalépett

Nők. 200 m (+0.7). Eb: Amy Hunt (Nagy-Britannia) 22.19, 2. Rhasidat Adeleke (Írország) 22.28, 3. Dina Asher-Smith (Nagy-Britannia) 22.29, 4. F. Hoenke (Svájc) 22.55, 5. G. Joseph (Franciaország) 22.63, 6. S. Eduan (Nagy-Britannia) 22.66, …8. Takács Boglárka 22.82. 3000 m akadály. Eb: Gesa Krause (Németország) 9:12.69, 2. Alice Finot (Franciaország) 9:14.24, 3. Olivia Gürth (Németország) 9:15.33, 4. L. Meyer (Németország) 9:17.07, 5. E. Thorner (Nagy-Britannia) 9:18.14, 6. C. Entresangle (Franciaország) 9:21.03, …15. Urbán Zita 9:52.49. Rúd. Eb: Angelica Moser (Svájc) 480, 2. Wilma Heltelaa (Finnország) 475, 3. Marie-Julie Bonnin (Franciaország) 470, 4. M. Chevrier (Franciaország) 460, 5. E. Vekemans (Belgium) 460, 6. A. Sztefanidi (Görögország) 460, 7. Klekner Hanga 445. Hármas. Eb: Dariya Derkach (Olaszország) 14.60 (+1.9), 2. Saliyya Guisse (Belgium) 14.46 (+2.4), 3. Alekszandra Nacseva (Bulgária) 14.40 (+3.4), 4. I. Masson (Belgium) 14.37 (+1.2), 5. T. Danismaz (Törökország) 14.33 (+3.0), 6. K. Wittmann (Németország) 14.32 (+2.3)

A PÉNTEKI PROGRAM

11.35: hétpróba, nők, 100 m gát (Kriszt Sarolta, Szűcs Szabina). 11.40: gerely, nők, selejtező, A-csoport. 11.50: rúd, férfiak, selejtező. 12.05: 4x400 m váltó, férfiak, előfutamok (Magyarország). 12.25: hétpróba, nők, magas (Kriszt Sarolta, Szűcs Szabina). 12.35: 4x400 m váltó, nők, előfutamok. 13.00: gerely, nők, selejtező, B-csoport (Bogdán Annabella). 13.05: 1500 m, férfiak, előfutamok. 20.35: hétpróba, nők, súly (Kriszt Sarolta, Szűcs Szabina). 20.45: 10 000 m, nők, döntő. 21.00: magas, férfiak, döntő. 21.30: diszkosz, nők, döntő. 21.40: 400 m gát, férfiak, döntő. 21.55: hétpróba, nők, 200 m (Kriszt Sarolta, Szűcs Szabina). 22.25: 200 m, férfiak, döntő. 22.46: 800 m, nők, döntő