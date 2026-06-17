NB II: a válogatott játékos mellett a magyar bajnok középpályás is távozik Szegedről

A 34 éves bosnyák-magyar Asmir Suljic tavaly nyáron az indiai Super League-ben szereplő Punjab FC együttesétől érkezett Szegedhez, ahol az előző idényben 17 NB II-es bajnokin játszott, de mindössze nyolcszor volt kezdő és gólt nem szerzett, két gólpassza viszont volt. Suljic Magyarországon a Videoton színeiben 2018-ban érte el a legnagyobb sikerét, hiszen magyar bajnok lett. Új csapata a kragujevaci FK Radnicski 1923 lesz.

A 33 esztendős, korábbi ötszörös magyar válogatott Holman Dávid tavaly nyáron Kispestről érkezett a szegediekhez, de most ő is távozik. A középpályás az előző idényben 21 NB II-es bajnokin (tízszer kezdőként) és két Magyar Kupa-mérkőzésen öltötte magára a kék-fekete mezt, s egy gólt szerzett, valamint egy gólpasszt osztott ki.

Mint arról beszámoltunk, a Szeged ma bejelentett egy érkezőt is, mégpedig az MTK-tól érkező Széles Imrét.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIÁNÁL

Érkezett: Haragos Viktor (Aqvital FC Csákvár), Mikló Roland (Békéscsaba), Széles Imre (MTK)

Távozott: Holman Dávid (?), Asmir Suljic (bosnyák-magyar, FK Radnicski 1923 – Szerbia), Szilágyi Zoltán (Kecskeméti TE)

