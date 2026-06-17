Nemzeti Sportrádió

NB II: a válogatott játékos mellett a magyar bajnok középpályás is távozik Szegedről

F. B.F. B.
2026.06.17. 17:42
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Holman Dávid (jobbra) egy év után távozik Szegedről (Fotó: szeged-grosicsakademia.hu)
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NB II Szeged Asmir Suljic magyar átigazolás Holman Dávid
Holman Dávid és Asmir Suljic egy év után távozik a labdarúgó NB II-ben szereplő Szeged-Csanád Grosics Akadémiától – számolt be róla a klub honlapja.

A 34 éves bosnyák-magyar Asmir Suljic tavaly nyáron az indiai Super League-ben szereplő Punjab FC együttesétől érkezett Szegedhez, ahol az előző idényben 17 NB II-es bajnokin játszott, de mindössze nyolcszor volt kezdő és gólt nem szerzett, két gólpassza viszont volt. Suljic Magyarországon a Videoton színeiben 2018-ban érte el a legnagyobb sikerét, hiszen magyar bajnok lett. Új csapata a kragujevaci FK Radnicski 1923 lesz.

A 33 esztendős, korábbi ötszörös magyar válogatott Holman Dávid tavaly nyáron Kispestről érkezett a szegediekhez, de most ő is távozik. A középpályás az előző idényben 21 NB II-es bajnokin (tízszer kezdőként) és két Magyar Kupa-mérkőzésen öltötte magára a kék-fekete mezt, s egy gólt szerzett, valamint egy gólpasszt osztott ki.

Mint arról beszámoltunk, a Szeged ma bejelentett egy érkezőt is, mégpedig az MTK-tól érkező Széles Imrét.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIÁNÁL
Érkezett: Haragos Viktor (Aqvital FC Csákvár), Mikló Roland (Békéscsaba), Széles Imre (MTK)
Távozott: Holman Dávid (?), Asmir Suljic (bosnyák-magyar, FK Radnicski 1923 – Szerbia), Szilágyi Zoltán (Kecskeméti TE)
 

 

NB II Szeged Asmir Suljic magyar átigazolás Holman Dávid
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