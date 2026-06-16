A DVTK-ban folytatja a vb-ezüstérmes csatár dédunokája – hivatalos

Korábban beszámoltunk róla, hogy Jurek Gábor végleg az MTK-hoz kerülhet, és az üzlet részeként Babinszky Bence a DVTK labdarúgója lehet.

A kék-fehérek kedd délelőtt bejelentették Jurek érkezését, délután pedig a DVTK is beszámolt Babinszky megszerzéséről.

A 25 éves labdarúgó az előző idényt az MTK fiókcsapatánál, az NB II-es Kozármislenynél töltötte, amelyben 29 bajnokin kilencszer volt eredményes. Babinszky egyébként az MTK és a magyar válogatott legendás játékosának, Palotás Péternek a dédunokája, aki az 1954-es vb-ezüstérmes és a két évvel korábban olimpiai bajnok válogatottnak volt a tagja.

„Leginkább az jellemző rám, hogy mindenáron győzni szeretnék, ezért az erőm utolsó maradékáig hajtok – mondta bemutatkozásként Babinszky Bence a klub Facebook-oldalán. – Elsősorban jobbszélsőként játszom, szeretem támadni a védők mögötti üres területeket, a kapu előtt pedig igyekszem minél hatékonyabban kihasználni a helyzeteket. Azért érkeztem, hogy a DVTK minél hamarabb visszakerüljön oda, ahová való, és remélem, az idény végén együtt tudunk ünnepelni a szurkolókkal.”

Babinszky az FTC utánpótlásában kezdte a focit, majd az MTK akadémiáján járta végig a korosztályokat, és 18 és fél évesen mutatkozott be az NB II-ben. Később szerepelt Kozármislenyben, Szentlőrincen, a Kelenben és Kaposvárott. A somogyi városban kapta el igazából a fonalat, a második évben 28 mérkőzésen 25-ször talált be, gólkirályi címet szerezve az NB III-ban.