Nemzeti Sportrádió

A Brazíliából hazatért Barkóczi már gólt is szerzett Csákváron – alá is írhat

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.06.29. 08:57
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Barkóczi Benedek rögtön az első meccsen gólt szerzett a Csákvár színeiben (Fotó: aqvitalfc.hu)
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Csákvár NB II Barkóczi Benedek felkészülés
A Nemzeti Sport már májusban jelezte, hogy a legutóbb Brazíliában szerepelt, de fél éve klub nélküli Barkóczi Benedek iránt érdeklődik az NB II-es Csákvár labdarúgócsapata. A csatár azóta pályára is lépett az NB II-es csapat edzőmeccsén, és rögtön gólt is szerzett.

 

Május végén írtunk arról, hogy a nyáron nagy változások várhatók az NB II-es Csákvár háza táján, Berndt András lehet a csapat vezetőedzője, és a keretben is jelentős fiatalítás várható, az egyik kiszemelt a legutóbb a brazil Santa Fé FC U20-as csapatban szerepelt 20 éves csatár, Barkóczi Benedek.

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Azóta Berndt Andrást kinevezte a klub vezetőedzőnek, Barkóczi pedig Csákváron kezdte el a nyári felkészülést, és az első edzőmeccsen, a hétvégén a Szeged-Csanád GA ellen rögtön góllal mutatkozott be: 12 méterről lőtt a jobb felső sarokba – derül ki a klub honlapján megjelent tudósításból.

Információink szerint Barkóczi a napokban alá is írhat a csákváriakhoz. 

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Szeged-Csanád GA-Aqvital FC Csákvár 2–2 (1-0)
Dabas, Wellis Sportpark, 50 néző
Aqvital Csákvár (I. félidő): Bozó – Major, Lorentz, Schmidtka, Helembai – Szabó N., Sipos, Radics – Tömösvári, Pesti, Benkő. Vezetőedző: Berndt András
II. félidő: Takács – Vas, Lakatos, Nemes, Kis – Dencinger, Ásványi, Bán – Holló, Zahorán, Barkóczi
Gólszerzők: Vágó L., Halmai, ill. Barkóczi, Bán

Csákvár NB II Barkóczi Benedek felkészülés
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