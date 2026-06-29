A Brazíliából hazatért Barkóczi már gólt is szerzett Csákváron – alá is írhat
Május végén írtunk arról, hogy a nyáron nagy változások várhatók az NB II-es Csákvár háza táján, Berndt András lehet a csapat vezetőedzője, és a keretben is jelentős fiatalítás várható, az egyik kiszemelt a legutóbb a brazil Santa Fé FC U20-as csapatban szerepelt 20 éves csatár, Barkóczi Benedek.
Azóta Berndt Andrást kinevezte a klub vezetőedzőnek, Barkóczi pedig Csákváron kezdte el a nyári felkészülést, és az első edzőmeccsen, a hétvégén a Szeged-Csanád GA ellen rögtön góllal mutatkozott be: 12 méterről lőtt a jobb felső sarokba – derül ki a klub honlapján megjelent tudósításból.
Információink szerint Barkóczi a napokban alá is írhat a csákváriakhoz.
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Szeged-Csanád GA-Aqvital FC Csákvár 2–2 (1-0)
Dabas, Wellis Sportpark, 50 néző
Aqvital Csákvár (I. félidő): Bozó – Major, Lorentz, Schmidtka, Helembai – Szabó N., Sipos, Radics – Tömösvári, Pesti, Benkő. Vezetőedző: Berndt András
II. félidő: Takács – Vas, Lakatos, Nemes, Kis – Dencinger, Ásványi, Bán – Holló, Zahorán, Barkóczi
Gólszerzők: Vágó L., Halmai, ill. Barkóczi, Bán