A Brazíliából hazatért Barkóczi már gólt is szerzett Csákváron – alá is írhat

Azóta Berndt Andrást kinevezte a klub vezetőedzőnek, Barkóczi pedig Csákváron kezdte el a nyári felkészülést, és az első edzőmeccsen, a hétvégén a Szeged-Csanád GA ellen rögtön góllal mutatkozott be: 12 méterről lőtt a jobb felső sarokba – derül ki a klub honlapján megjelent tudósításból.

Információink szerint Barkóczi a napokban alá is írhat a csákváriakhoz.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Szeged-Csanád GA-Aqvital FC Csákvár 2–2 (1-0)

Dabas, Wellis Sportpark, 50 néző

Aqvital Csákvár (I. félidő): Bozó – Major, Lorentz, Schmidtka, Helembai – Szabó N., Sipos, Radics – Tömösvári, Pesti, Benkő. Vezetőedző: Berndt András

II. félidő: Takács – Vas, Lakatos, Nemes, Kis – Dencinger, Ásványi, Bán – Holló, Zahorán, Barkóczi

Gólszerzők: Vágó L., Halmai, ill. Barkóczi, Bán