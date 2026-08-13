Lengyel huligánok ferencvárosi szurkolókra támadtak egy zabrzei pizzériában

Szerda este egy a Zabrze belvárosában található pizzériát valósággal földig rombolt több tucat maszkos futballhuligán – számolt be róla a tvn24.pl hírportál, amelynek jelentése szerint az étteremben nagyrészt magyar állampolgárok tartózkodtak, akiknek túlnyomó többsége a Górnik Zabrze–Ferencváros Európa-liga-selejtező csütörtök esti visszavágójára érkezett a lengyel városba.

A támadás során köveket és könnygázpalackokat dobáltak a támadók az étterembe, annak ablakai betörtek. Az étteremben tartózkodók közül a támadásban senki nem sérült meg, de egy ferencvárosi szurkoló menekülőre fogta a dolgot, ám egy kerítés átugrása után rosszul fogott talajt, ami miatt sípcsonttörést szenvedett. Őt a helyi kórházban látták el.

Az esetre csütörtökön délután Orbán Anita külügyminiszter Facebook-posztban reagált: „Az imént tettem le a telefont Magyarország krakkói főkonzuljával. Megdöbbentő és elfogadhatatlan, ami Zabrzében történt. A Ferencváros szurkolóinak egy csoportját támadás érte a mérkőzés előtt, az esetben egy magyar szurkoló megsérült, sípcsonttörést szenvedett, jelenleg a zabrzei kórházban tartózkodik. Határozottan elítélem az erőszak minden formáját. Egy sporteseménynek a közös élményről kell szólnia, semmilyen körülmények között nem válhat erőszak színterévé.”

A helyi rendőrség sajtófőnöke szerint nagyjából tucatnyi vendég tartózkodott az étteremben, amikor a támadás történt.

„Volt köztük néhány magyar állampolgár is. Összetűzés alakult ki, és egy maszkos csoport köveket dobott az étteremre, betörte az ablakokat. A bentiek a bútorokkal elbarikádozták magukat” – árult el részleteket Sebastian Bijok, hozzátéve, szlovák állampolgárok is voltak az étteremben.

A lengyel sajtó beszámolói szerint a támadók a Górnik Zabrze egyik szurkolói csoportjához tartoztak, a klub jelmondatait skandálták, s a rendőrség kiérkezésekor elmenekültek, a rendőrség ezért senkit nem tudott letartóztatni közülük.

„Az étterem teljesen megsemmisült a támadásban, a megtámadott magyar állampolgárok közül pedig senki nem tett feljelentést” – mondta Bijok sajtófőnök.

A tvn24 a menekülő huligánok miatt a szétvert pizzázó környékén további incidensekről számolt be, de ezek nem képezik a lengyel rendőrség vizsgálatának tárgyát.

A Górnik Zabrze–Ferencváros Európa-liga-selejtező visszavágója magyar idő szerint 19.00 órakor kezdődik.

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

19.00: Górnik Zabrze (lengyel)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!