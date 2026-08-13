Nemzeti Sportrádió

Lengyel huligánok ferencvárosi szurkolókra támadtak egy zabrzei pizzériában

H. Á.H. Á.
2026.08.13. 15:16
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A pizzériában súlyos anyagi kár keletkezett, a ferencvárosi szurkolók megúszták egy lábtöréssel (Fotó: tvn24.pl)
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szurkolói támadás Orbán Anita Górnik Zabrze Ferencváros
Szerda este negyed tíz körül a Górnik Zabrze–Ferencváros Európa-liga-selejtező visszavágójára érkező magyar szurkolókra támadt egy csoport maszkos lengyel futballhuligán – számolt be róla a lengyel sajtó.

Szerda este egy a Zabrze belvárosában található pizzériát valósággal földig rombolt több tucat maszkos futballhuligán – számolt be róla a tvn24.pl hírportál, amelynek jelentése szerint az étteremben nagyrészt magyar állampolgárok tartózkodtak, akiknek túlnyomó többsége a Górnik Zabrze–Ferencváros Európa-liga-selejtező csütörtök esti visszavágójára érkezett a lengyel városba.

A támadás során köveket és könnygázpalackokat dobáltak a támadók az étterembe, annak ablakai betörtek. Az étteremben tartózkodók közül a támadásban senki nem sérült meg, de egy ferencvárosi szurkoló menekülőre fogta a dolgot, ám egy kerítés átugrása után rosszul fogott talajt, ami miatt sípcsonttörést szenvedett. Őt a helyi kórházban látták el. 

Az esetre csütörtökön délután Orbán Anita külügyminiszter Facebook-posztban reagált: „Az imént tettem le a telefont Magyarország krakkói főkonzuljával. Megdöbbentő és elfogadhatatlan, ami Zabrzében történt. A Ferencváros szurkolóinak egy csoportját támadás érte a mérkőzés előtt, az esetben egy magyar szurkoló megsérült, sípcsonttörést szenvedett, jelenleg a zabrzei kórházban tartózkodik. Határozottan elítélem az erőszak minden formáját. Egy sporteseménynek a közös élményről kell szólnia, semmilyen körülmények között nem válhat erőszak színterévé.”

A helyi rendőrség sajtófőnöke szerint nagyjából tucatnyi vendég tartózkodott az étteremben, amikor a támadás történt. 

„Volt köztük néhány magyar állampolgár is. Összetűzés alakult ki, és egy maszkos csoport köveket dobott az étteremre, betörte az ablakokat. A bentiek a bútorokkal elbarikádozták magukat” – árult el részleteket Sebastian Bijok, hozzátéve, szlovák állampolgárok is voltak az étteremben.

 A lengyel sajtó beszámolói szerint a támadók a Górnik Zabrze egyik szurkolói csoportjához tartoztak, a klub jelmondatait skandálták, s a rendőrség kiérkezésekor elmenekültek, a rendőrség ezért senkit nem tudott letartóztatni közülük. 

„Az étterem teljesen megsemmisült a támadásban, a megtámadott magyar állampolgárok közül pedig senki nem tett feljelentést” – mondta Bijok sajtófőnök. 

A tvn24 a menekülő huligánok miatt a szétvert pizzázó környékén további incidensekről számolt be, de ezek nem képezik a lengyel rendőrség vizsgálatának tárgyát.

A Górnik Zabrze–Ferencváros Európa-liga-selejtező visszavágója magyar idő szerint 19.00 órakor kezdődik.

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
19.00: Górnik Zabrze (lengyel)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

szurkolói támadás Orbán Anita Górnik Zabrze Ferencváros
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