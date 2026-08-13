Nemzeti Sportrádió

A bíróság felmentett, a szövetség viszont eltiltott a válogatottságtól négy kanadai hokist

2026.08.13. 14:28
Michael McLeod 2030-ig elfelejtheti a kanadai válogatottságot (Fotó: Getty Images)
Címkék
Hockey Canada Michael McLeod Cal Foote Dillon Dube kanadai jégkorong-válogatott Carter Hart
Hosszabb-rövidebb ideig nem lehet tagja a válogatottnak az a négy kanadai jégkorongozó, akit még juniorválogatott játékosként vádoltak meg nemi erőszakkal.

A döntést „a szervezet magatartási kódexének megsértése” miatt a Kanadai Jégkorongszövetség (Hockey Canada) független fellebbviteli bizottsága most hozta meg, jóllehet az ügy szálai egészen a 2018-as korosztályos vb-ig nyúlnak vissza. Az év júniusában a vád szerint Michael McLeod, Carter Hart, Cal Foote és Dillon Dube csoportosan követett el szexuális bántalmazást a Hockey Canada gálaeseményén, amelyen a csapat junior-világbajnoki győzelmét ünnepelték.

A vádirat 2024 januárjában született meg, 2025 júliusában azonban az ontariói legfelsőbb bíróság felmentette a jégkorongozókat, mivel a testület nem találta a felperes vallomását „hitelesnek és megbízhatónak”. Ezt követően bejelentették, hogy az észak-amerikai profi hokiliga (NHL) belső vizsgálatot kíván lefolytatni, és annak befejezéséig az ügyben érintettek nem játszhattak. Tavaly szeptemberben az NHL és a liga játékos-szakszervezete (NHLPA) engedélyezte, hogy visszakapják a játékjogukat.

Október elején McLeod hároméves megállapodást írt alá az orosz bázisú KHL-ben szereplő omszki Avangarddal. A mostani fegyelmi döntés értelmében éppen a 28 éves csatár kapta a leghosszabb eltiltást: ő 2030-ig nem szerepelhet a kanadai nagyválogatottban. Foote 2026., Hart 2027., Dube pedig 2028. november 10-ig nem lehet tagja a nemzeti együttesnek.

 

Hockey Canada Michael McLeod Cal Foote Dillon Dube kanadai jégkorong-válogatott Carter Hart
Legfrissebb hírek

Finnország hosszabbításban törte össze a svájci álmokat Zürichben

Jégkorong
2026.05.31. 23:20

Jégkorong-vb: Finnország az Egyesült Államokat, Svájc a németeket ütötte ki

Jégkorong
2026.05.18. 23:07

Jégkorong-vb: a finnek sikerrel hangoltak a mieinkre; kikapott az olimpiai címvédő

Jégkorong
2026.05.15. 22:47

A kanadai sztárok ellen zárja vb-előkészületeit a magyar válogatott

Jégkorong
2026.05.13. 09:58

Hosszabbítás döntött, fantasztikus fináléban az Egyesült Államok nyerte meg a férfi hokitornát

Téli olimpia 2026
2026.02.22. 17:05

Milánó 2026: kényszerű csere a kanadai hokiválogatottban

Jégkorong
2026.02.04. 16:48

Jégkorong: igazi sztárparádé várható az olimpián

Jégkorong
2025.06.17. 15:08

Előnyből kaptak ki a norvégok a hoki-vb magyar csoportjában, simán nyert Kanada

Jégkorong
2025.05.10. 16:01