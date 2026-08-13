A bíróság felmentett, a szövetség viszont eltiltott a válogatottságtól négy kanadai hokist

A döntést „a szervezet magatartási kódexének megsértése” miatt a Kanadai Jégkorongszövetség (Hockey Canada) független fellebbviteli bizottsága most hozta meg, jóllehet az ügy szálai egészen a 2018-as korosztályos vb-ig nyúlnak vissza. Az év júniusában a vád szerint Michael McLeod, Carter Hart, Cal Foote és Dillon Dube csoportosan követett el szexuális bántalmazást a Hockey Canada gálaeseményén, amelyen a csapat junior-világbajnoki győzelmét ünnepelték.

A vádirat 2024 januárjában született meg, 2025 júliusában azonban az ontariói legfelsőbb bíróság felmentette a jégkorongozókat, mivel a testület nem találta a felperes vallomását „hitelesnek és megbízhatónak”. Ezt követően bejelentették, hogy az észak-amerikai profi hokiliga (NHL) belső vizsgálatot kíván lefolytatni, és annak befejezéséig az ügyben érintettek nem játszhattak. Tavaly szeptemberben az NHL és a liga játékos-szakszervezete (NHLPA) engedélyezte, hogy visszakapják a játékjogukat.

Október elején McLeod hároméves megállapodást írt alá az orosz bázisú KHL-ben szereplő omszki Avangarddal. A mostani fegyelmi döntés értelmében éppen a 28 éves csatár kapta a leghosszabb eltiltást: ő 2030-ig nem szerepelhet a kanadai nagyválogatottban. Foote 2026., Hart 2027., Dube pedig 2028. november 10-ig nem lehet tagja a nemzeti együttesnek.