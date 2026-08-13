Nemzeti Sportrádió

Gombafertőzés miatt elhalasztották a Celta–Osasuna spanyol bajnokit

M. B.M. B.
2026.08.13. 14:21
Fotó: Getty Images
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Osasuna Celta Vigo La Liga
Augusztus 27-ére halasztották az eredetileg vasárnap estére kiírt Celta Vigo–Osasuna spanyol bajnokit, miután a vigói stadion gyepszőnyege gombafertőzés miatt játékra alkalmatlanná vált.

Fontos megjegyezni, hogy a két klub eredetileg egy szeptember végi időpontban egyezett meg (a meccset így a válogatottszünetben pótolták volna), de a La Liga és a spanyol szövetség (RFEF) mindezt figyelmen kívül hagyva az augusztus végi időpont mellett döntött. Ezt az Osasunánál nehezményezik, mert így a Levante elleni hazai meccs után három nappal már Vigóban lenne jelenésük – derül ki a pamplonaiak közleményéből.

Mindeközben a Celta annyit közölt, hogy az eredeti időpontra eladott meccsjegyek az új időpontban is érvényesek lesznek, s egyúttal elnézést kért a drukkerektől a kellemetlenségért.

SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ
Augusztus 27., csütörtök
20.30: Celta Vigo–Osasuna 

 

 

Osasuna Celta Vigo La Liga
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