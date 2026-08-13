Nem áll meg a forgóajtó: jönnek-mennek az F1-es csapatfőnökök
Az újonc Cadillac szerdán mindössze fél idény után megvált Graeme Lowdon csapatfőnöktől, és míg egy ilyen hír korábban valósággal megrengette az F1-világot, manapság szinte természetesnek vesszük az újabb meg újabb személycserét. Korábban az volt a bevett gyakorlat, hogy a csapatfőnök az adott istálló (rész)tulajdonosa is volt egyben, így akár hosszú évtizedekig ugyanaz a vezető irányított, mint például Ron Dennis, Frank Williams vagy Ken Tyrrell.
Ez a trend kezdett egyre inkább kikopni a 21. századba lépve, de az igazi csapatfőnökkeringő az elmúlt négy-öt évben vett lendületet, és most már tényleg úgy váltogatják egymást a szakemberek a vezető pozícióban, mint a futballedzők a kispadon. A jelenlegi mezőnyben csupán két olyan szerencsés csapatfőnök akad, aki résztulajdonos is egyben, ám még ez sem jelenti azt, hogy akár Toto Wolff, akár Adrian Newey leválthatatlan lenne a Mercedes, illetve az Aston Martin éléről. Ha ugyanis a tulajdonosi kör nagyobbik része összefog, akkor nincs menekvés.
Persze manapság már sokszor el is mosódnak a pozíciók, és vagy felosztják a felelősségi köröket, vagy nem is csapatfőnöknek hívják az istállót vezető illetékest. Van, hogy a versenyigazgató vagy az ügyvezető igazgató látja el a mindennapi vezetői teendőket, miközben ők is a felettesüknek jelentenek. Egyre inkább bevett szokás, hogy a topvezető leginkább a stratégiai fontosságú döntésekkel és a hosszú távú építkezéssel akar foglalkozni – ilyen például a McLarennél Zak Brown (vezérigazgató), az Alpine-nál Flavio Briatore (ügyvezető tanácsadó) vagy az Audinál Mattia Binotto (F1-es projektvezető).
Ők döntenek arról is, ki legyen a csapatfőnök, ahogy most Dan Towriss, a Cadillac F1-es vezérigazgatója döntött Graeme Lowdon menesztéséről és Marcin Budkowski kinevezéséről. Ez egyébként már a második váltás idén, tavasszal ugyanis Jonathan Wheatley távozott az Audi csapatfőnöki székéből – a feladatkörét Allan McNish vette át versenyigazgatóként. A forgóajtó tehát csak forog-forog, és aki manapság elvállalja egy F1-es istálló vezetését, számítania kell rá, hogy bármikor útilaput köthetnek a talpára.
|McLaren: Éric Boullier* (2014–2018), Andreas Seidl (2019–2022), Andrea Stella (2023–)
Mercedes: Toto Wolff (2014–)
Red Bull: Christian Horner (2005–2025), Laurent Mekies (2025–)
Ferrari: Maurizio Arrivabene (2014–2018), Mattia Binotto (2019–2022), Fred Vasseur (2023–)
Racing Bulls/RB/AlphaTauri/Toro Rosso: Franz Tost (2006–2023), Laurent Mekies (2024–2025), Alan Permane (2025–)
Alpine/Renault: Cyril Abiteboul** (2016–2021), Marcin Budkowski** (2021), Otmar Szafnauer (2022–2023), Bruno Famin (2023–2024), Oliver Oakes (2024–2025), Steve Nielsen** (2025–)
Haas: Günther Steiner (2016–2023), Komacu Ajao (2024–)
Audi/Alfa Romeo/Sauber: Monisha Kaltenborn (2012–2017), Fred Vasseur (2018–2022), Alessandro Alunni Bravi*** (2023–2024), Jonathan Wheatley (2025–2026), Allan McNish* (2026–)
Williams: Frank Williams (1977–2020), Simon Roberts (2020–2021), Jost Capito (2021–2022), James Vowles (2023–)
Aston Martin/Racing Point/Force India: Vijay Mallya (2008–2018), Otmar Szafnauer (2018–2021), Mike Krack (2023–2024), Andy Cowell (2025), Adrian Newey (2026–)
Cadillac: Graeme Lowdon (2026), Marcin Budkowski (2026–)
*versenyigazgató, **ügyvezető igazgató, ***csapatképviselő