Nem áll meg a forgóajtó: jönnek-mennek az F1-es csapatfőnökök

Az újonc Cadillac szerdán mindössze fél idény után megvált Graeme Lowdon csapatfőnöktől, és míg egy ilyen hír korábban valósággal megrengette az F1-világot, manapság szinte természetesnek vesszük az újabb meg újabb személycserét. Korábban az volt a bevett gyakorlat, hogy a csapatfőnök az adott istálló (rész)tulajdonosa is volt egyben, így akár hosszú évtizedekig ugyanaz a vezető irányított, mint például Ron Dennis, Frank Williams vagy Ken Tyrrell.

Ez a trend kezdett egyre inkább kikopni a 21. századba lépve, de az igazi csapatfőnökkeringő az elmúlt négy-öt évben vett lendületet, és most már tényleg úgy váltogatják egymást a szakemberek a vezető pozícióban, mint a futballedzők a kispadon. A jelenlegi mezőnyben csupán két olyan szerencsés csapatfőnök akad, aki résztulajdonos is egyben, ám még ez sem jelenti azt, hogy akár Toto Wolff, akár Adrian Newey leválthatatlan lenne a Mercedes, illetve az Aston Martin éléről. Ha ugyanis a tulajdonosi kör nagyobbik része összefog, akkor nincs menekvés.

Persze manapság már sokszor el is mosódnak a pozíciók, és vagy felosztják a felelősségi köröket, vagy nem is csapatfőnöknek hívják az istállót vezető illetékest. Van, hogy a versenyigazgató vagy az ügyvezető igazgató látja el a mindennapi vezetői teendőket, miközben ők is a felettesüknek jelentenek. Egyre inkább bevett szokás, hogy a topvezető leginkább a stratégiai fontosságú döntésekkel és a hosszú távú építkezéssel akar foglalkozni – ilyen például a McLarennél Zak Brown (vezérigazgató), az Alpine-nál Flavio Briatore (ügyvezető tanácsadó) vagy az Audinál Mattia Binotto (F1-es projektvezető).

Ők döntenek arról is, ki legyen a csapatfőnök, ahogy most Dan Towriss, a Cadillac F1-es vezérigazgatója döntött Graeme Lowdon menesztéséről és Marcin Budkowski kinevezéséről. Ez egyébként már a második váltás idén, tavasszal ugyanis Jonathan Wheatley távozott az Audi csapatfőnöki székéből – a feladatkörét Allan McNish vette át versenyigazgatóként. A forgóajtó tehát csak forog-forog, és aki manapság elvállalja egy F1-es istálló vezetését, számítania kell rá, hogy bármikor útilaput köthetnek a talpára.